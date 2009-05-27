Курс НБУ на 28.05.09

Официальный курс НБУ на 28.05.09100 USD США – 761.9000 (27 мая – 761.9000) 100 EUR – 1059.1172 (27 мая – 1059.6505) 10 RUR – 2.4432 (27 мая – 2.4462) Учетные курсы банковских металлов на 28.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72342.40 (27 мая-71770.98) 961 XAG 10 Серебро-1104.76 (27 мая-1089.52) 962 XPT 10 Платина-86551.84 (27 мая-86399.46) 964XPD10 Палладий-17523.70(27 мая-17599.89)

Официальный курс НБУ на 28.05.09 100 USD США – 761.9000 (27 мая – 761.9000) 100 EUR – 1059.1172 (27 мая – 1059.6505) 10 RUR – 2.4432 (27 мая – 2.4462) Учетные курсы банковских металлов на 28.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72342.40 (27 мая-71770.98) 961 XAG 10 Серебро-1104.76 (27 мая-1089.52) 962 XPT 10 Платина-86551.84 (27 мая-86399.46) 964XPD10 Палладий-17523.70(27 мая-17599.89)

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