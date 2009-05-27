Ющенко подписал закон об ассоциациях органов местного самоуправления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины «Об ассоциациях органов местного самоуправления».

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Закон парламент принял 16 апреля. Он определяет правовые принципы организации и деятельности ассоциаций и других форм добровольных объединений органов местного самоуправления, их взаимоотношений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с Конституцией Украины, закона «О местном самоуправлении в Украине» и других законов.

В соответствии с законом, "ассоциации и другие формы добровольных объединений органов местного самоуправления... - добровольные неприбыльные объединения, созданные органами местного самоуправления с целью более эффективного осуществления своих полномочий, согласования действий органов местного самоуправления по защите прав и интересов территориальных общин, содействия местному и региональному развитию».

По своему статусу ассоциации разделяются на всеукраинские и местные.

Всеукраинские ассоциации осуществляют представительство и защиту интересов и прав соответствующих территориальных общин во взаимоотношениях с органами государственной власти, содействуют поступательному развитию местного самоуправления в Украине, согласовывают действия органов местного самоуправления соответствующего территориального уровня, представляют местное самоуправление Украины в международных объединениях органов местного самоуправления.

Местные ассоциации создаются с целью согласования действий органов местного самоуправления одной или нескольких областей Украины для разработки и реализации отдельных проектов и программ социально-экономического и культурного развития территориальных общин, совместного решения проблемных вопросов, которые являются типичными для соответствующих территорий или для отдельных территориальных общин.

Ассоциация подлежит обязательной государственной регистрации.

В соответствии с законом, ассоциация ликвидируется по решению суда: если суд признал недействительной государственную регистрацию ассоциации из-за допущенных при ее создании нарушений, которые невозможно устранить, а также в случае, если ее действия направлены на ликвидацию независимости Украины; смену конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; подрыв безопасности государства; незаконный захват государственной власти; пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой или религиозной вражды; посягательство на права и свободы человека; посягательство на здоровье граждан.