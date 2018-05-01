Баланс недели: критика Евросоюза, новые иностранцы для "Нафтогаза" и робкий рост промпроизводства

На уходящей неделе одним из наиболее знаковых международных событий было проведение в Брюсселе пятого саммита «Восточного партнерства», участники которого обсудили промежуточные цели Украины на европейском пути, а также перспективы будущего сотрудничества.

Участие в мероприятии приняли более 20 глав государств и правительств стран Евросоюза. Как отметил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, основной целью данного саммита было не расширение Европейского Союза, а активизация взаимоотношений и взаимопомощи между государствами. Поэтому от этого мероприятия не ожидали важных политических заявлений относительно перспектив будущего вступления Украины в ЕС.

«Вопрос сейчас не о расширении, не о вступлении Украины. Мы развиваем самые лучшие отношения с Украиной. Я не доволен всем происходящим, но в целом развитие идет в правильном направлении», - констатировал Юнкер.

В ходе саммита глава Еврокомиссии провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой стороны обсудили ход выполнения повестки дня реформ в нашей стране, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, пути оптимизации финансовой помощи Украине со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.

Однако европейские лидеры подчеркнули, что, несмотря на значительный прогресс Украины на пути реформирования, ей необходимо продемонстрировать большую решительность в проведении ряда важных реформ для получения очередной финпомощи.

Так, еврокомиссар Йоганесс Хан раскритиковал Украину за невыполнение ранее достигнутых договоренностей относительно запрета на экспорт леса, поскольку это является нарушением правил ВТО и Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. По его словам, украинские власти обещали снять мораторий на поставки леса еще два года назад, однако до сих пор так и не смогли достичь прогресса в этом вопросе.

«Я помню, когда эта проблема появилась, и мы говорим о ней уже два года. Два года назад меня проинформировали представители власти, что запрет на экспорт леса будет снят очень скоро, но это должно произойти вместе с принятием закона об обращении с лесами, чтобы никто не хотел вырубать деревья без того, чтобы не посадить новые. Но они не смогли это сделать, и сегодня все в Украине против снятия запрета, потому что, мол, европейцы хотят истощить украинский лес, что совсем не так», - отметил Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что снятие запрета на поставки леса – не единственное условие в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое не было выполнено. Большую обеспокоенность вызывает факт отсутствия в Украине механизма проверки электронных деклараций чиновников.

«Откровенно говоря, с моей точки зрения, тот факт, что нет действенного механизма проверки, чтобы оценить электронные декларации, в плане борьбы с коррупцией гораздо серьезнее, - сказал он. - Один с половиной миллиона человек задекларировали свои доходы по состоянию на лето прошлого года. До сих пор только 100 деклараций, кто-то сказал мне, что их 94, были проверены. Это бессмысленно! И нет даже ни одного вывода после этих проверок».

Еврокомиссар добавил, что для эффективной борьбы с коррупцией в Украине также необходимо усовершенствовать механизм определения конечных бенефициаров отечественных компаний и сделать его более прозрачным.

«Также и в этом вопросе мы не видим никакого прогресса», - подчеркнул Хан.

Полную ответственность за невыполнение указанных обязательств еврокомиссар возложил на украинскую власть и подчеркнул, что наша страна не выполнила целый ряд поставленных перед ней задач. Поэтому до тех пор, пока Украина не ускорит движение на пути проведения ключевых реформ, ей будет трудно рассчитывать на поддержку международных партнеров.

Посмотрим, как на эту критику отреагирует украинская власть. Во всяком случае, президент Порошенко после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском пообещал, что будет делать все возможное для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Новый набсовет «Нафтогаза»

Еще одной важной новостью уходящей недели стало долгожданное утверждение нового состава наблюдательного совета национальной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины». После того, как в сентябре текущего года предыдущий состав набсовета покинул компанию под предлогом отсутствия прогресса в проведении реформ, его функции выполняло правительство.

«Этот отбор мы делали совместно с нашими международными партнерами. Перед наблюдательным советом будет стоять задача обеспечения эффективности работы компании, проведения быстрого разделения поставок, добычи и трейдинга компании, будет задача обеспечить резкий рост добычи газа, уменьшение затрат, увеличение доходов, поступлений в бюджет и содействие максимальной демонополизации рынка газа Украины», - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман решение Кабмина.

В состав новоназначенного набсовета вошли граждане четырех стран, а именно: Клир Спотисед (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко («Укрэксимбанк»), Сергей Попик (советник премьер-министра) и бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Спотисед имеет многолетний опыт работы в нефтегазовом секторе… Она также создавала рынок газа в Великобритании, работала в национальном энергетическом регуляторе Великобритании. Лисква работал на руководящих постах в крупнейшей государственной энергокомпании Франции. Хохштайн – бывший дипломат США, очень хорошо знает Украину, помогал нам в вопросах реверса газа… Хейсен – гражданин Канады, один из лучших в мире экспертов по разведке и добыче газа», - добавил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что основной задачей, которая стоит перед новым составом набсовета «Нафтогаза», является демонополизация рынка природного газа в Украине и обеспечение его прозрачности.

«Мы должны демонополизировать рынок газа, и это будет влиять на цену газа в стране: она станет меньшей. Это - очевидный факт», - пояснил премьер.

Между тем, Гройсман раскритиковал эффективность работы компании, отметив, что на сегодня «Нафтогаз» занимает на рынке поставок газа для нужд промышленности лишь 7%, тогда как должен занимать гораздо большую долю.

«Мы имеем неудовлетворительное состояние работы компании с точки зрения продаж коммерческого газа. Они в Украине занимают только 7% рынка, хотя должны занимать в два или три раза большую долю рынка. Это все недопустимо», - подытожил премьер.

Международные партнеры высоко оценили новые назначения. Так, в посольстве США в Украине назвали утверждение нового состава наблюдательного совета «залогом успешного управления и реформирования энергетического сектора и государственных предприятий».

Глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, входившая в состав предыдущего набсовета «Нафтогаза», также отметила, что разнообразный опыт независимых членов набсовета, включая регулирование рынка, добычу газа, трейдинг и энергетическую дипломатию, даст возможность эффективно принимать управленческие решения внутри компании. Кроме того, некоторые члены наблюдательного совета хорошо знакомы с Украиной и имеют опыт либерализации рынка газа.

«Наличие наблюдательного совета с большинством профессиональных и независимых членов возвращает компанию к лучшим международными практикам управления», - написала Ковалив на своей странице в Facebook.

Робкое восстановление роста

Государственная служба статистики обнародовала результаты работы отечественной промышленности в октябре. Так, после падения в предыдущем месяце зафиксирован незначительный рост промпроизводства – на 0,4% в годовом выражении. Месяцем ранее падение показателя составило 0,3%.

Однако с учетом корректировки на эффект календарных дней промышленное производство в Украине продемонстрировало отрицательный результат - в годовом выражении падение показателя в октябре ускорилось до 0,5% с 0,1% месяцем ранее.

Наибольший рост зафиксирован в химической промышленности - на 38,9%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 38%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 22,3%, производстве мебели и другой продукции – на 21,8%.

В то же время наибольшее падение в годовом выражении было зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - на 25,1%, производстве электрического оборудования – на 10,5%, а также производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,3%.

Согласно экспертным выводам, разрыв экономических связей с оккупированной Россией восточной частью Донбасса по-прежнему оказывает отрицательное влияние на украинское промышленное производство.

По прогнозам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в ближайшие несколько месяцев этот показатель продолжит колебаться около нулевой отметки, но в следующем году Украине, наконец-то, удастся преодолеть отрицательные последствия торговой блокады Донбасса и выйти на стабильный рост.

«В 2018 году мы ожидаем ускорения роста в промышленности до 3% год к году на фоне отсутствия негативного эффекта, связанного с разрывом экономических связей с Донбассом, а также за счет постепенного роста машиностроения и пищевой промышленности», - прогнозирует эксперт.

По оценке Белан, рост реального ВВП составит 2,2% в 2017 и 3,3% - в 2018 году, на ожиданиях, что потребление домохозяйств продолжит набирать обороты, становясь основным драйвером роста.

Завершение полевых работ

Тем временем, украинские аграрии, вносящие значительный вклад в создание валового внутреннего продукта страны, завершили активную фазу сезона осенних полевых работ. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к 22 ноября украинские аграрии собрали 57,8 млн тонн зерновых с площади 13,8 млн га, что составляет 94% от прогноза. При этом средняя урожайность зерновых культур составила 42 ц/га.

Профильное ведомство прогнозирует - в целом, в текущем году аграрии соберут около 62 млн тонн зерновых, что является вторым крупнейшим показателем за историю независимости нашего государства. Рекорд по объемам собранного урожая в Украине был зафиксирован в прошлом году, когда отечественные сельхозпроизводители собрали 65,95 млн тонн зерна.

Также завершается сев озимых зерновых под урожай 2018 года. По состоянию на предпоследнюю неделю ноября, аграрии засеяли этими культурами 6,9 млн га, что составляет 96% от прогнозируемой площади посева (7,2 млн га). При этом девять украинских областей уже завершили осеннюю посевную кампанию.

Состояние посевов озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. Минагропрод отмечает, что в настоящее время озимые находятся даже в лучшем состоянии, чем в конце ноября прошлого года.

На следующей неделе к нам придет календарная зима, которая, по прогнозу синоптиков, будет малоснежной и умеренно холодной. Но для находящейся в процессе модернизации Украины нынешняя зима должна стать временем ускорения и перехода в новое качество. Политики и чиновники, в конце концов, должны выполнить домашнее задание по реформам. Этого от них ждут как Евросоюз, так и большинство украинцев.

Надежда Бурбела