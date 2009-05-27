ГЛАВНОЕ на 27 мая (вечер)

Финансовый рынок

Правительство рассмотрит вопрос об основных макроэкономических показателях государственного бюджета на 2010 год в субботу, 30 мая, на отдельном заседании Кабинета Министров Украины по бюджетным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Я так понимаю, по техническим причинам не рассматривался сегодня вопрос об основных макроэкономических показателях, которые готовило Минэкономики, и, безусловно, без одобрения правительством этих показателей формировать бюджетную политику невозможно», – сказал он.

По словам И.УМАНСКОГО, в связи с этим принято решение в субботу провести уточнение предложенного Минфином документа по основным направлениям бюджетной политики на 2010 год, а также предложений Минэкономики по основным макропоказателям и социальной политике на следующий год.

«Эти два документа мы рассматриваем и до того времени (до субботы – УНИАН). Надеюсь, мы получим предложения от соответствующих министерств по структурным изменениям, по законодательным актам, которые необходимо принять, чтобы провести эти структурные изменения», – сказал и.о. министра финансов.

При этом он уточнил, что в субботу будут рассмотрены как макроэкономические показатели, так и изменения, которые предлагается внести в бюджет на следующий год относительно межбюджетных отношений с органами местного самоуправления.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на следующей неделе внесет на рассмотрение парламента законопроект об усилении независимости Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

По словам, В.ЮЩЕНКО, он рассмотрел проект закона Украины об усилении независимости НБУ и согласился внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады после его доработки службами Секретариата Президента.

В то же время, по сообщению пресс-службы, центральной темой встречи стала ситуация с рекапитализацией банков.

Председатель Национального банка сообщил, что сегодня ожидается принятие правительством решения о рекапитализации трех банков. Решение вопроса о рекапитализации других банков требует дополнительных консультаций относительно формы и объемов участия государства.

Президент выставил требование предоставить исчерпывающую информацию о том, каким образом идет выполнение обязательств относительно собственной докапитализации другими банками и какие меры влияния принимает Национальный банк для предотвращения увеличения количества проблемных банков вследствие недостатка капитала.

Кроме того, был обсужден вопрос соблюдения платежного календаря, в соответствии с которым прогнозируются объемы оттока валюты из страны. Глава государства обратил внимание В.СТЕЛЬМАХА на несоблюдение прогнозных показателей в результате значительного погашения банками своих внешних обязательств, однако в целом выразил удовлетворение показателями платежного баланса страны. В соответствии с последними данными НБУ, негативное сальдо счета текущих операций за апрель составляло лишь 70 млн. долларов, в то время как в апреле прошлого года оно составляло почти 2 млрд. долларов. Это значит, что основные причины, повлекшие колебание на валютном рынке, устранены.

Также был обсужден вопрос необходимости внесения изменений в постановления №107 и №109 Национального банка, которыми был изменен механизм исчисления валютной позиции банков и которые вызывали значительную обеспокоенность банков с иностранным капиталом и Международного валютного фонда. Председатель НБУ заверил, что на протяжении 10 дней им будут проведены соответствующие консультации и принято решение, которое позволит снять напряженность.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным внести изменения в механизм расчета валютной позиции и формирования резервов коммерческих банков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главы государства, об этом шла речь на сегодняшней встрече Президента Украины и председателя Национального банка Украины Владимира Стельмаха.

Как сообщалось, Национальный банк Украины своими постановлениями №107 и №109 внес изменения в порядок расчета валютной позиции коммерческих банков. Согласно документов, резервы, сформированные в иностранной валюте под кредиты в иностранной валюте, не будут использоваться при расчете валютной позиции. Таким образом, дабы не нарушать нормативы Нацбанка, комбанки должны будут формировать в гривнях резервы под задолженность в инвалюте. На выполнение указанных требований Нацбанк дал банкам 90 дней.

С действиями НБУ выразили свое несогласие ряд украинских банков с иностранным капиталом, а также такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

«Председатель НБУ заверил, что на протяжении 10 дней им будут проведены соответствующие консультации и принято решение, которое позволит снять напряжение», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Европейская комиссия предлагает усилить финансовый надзор в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, комиссары ЕС по экономическим и финансовым вопросам Йоакин АЛМУНЬЯ и по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ, представляя коммюнике Еврокомиссии Совету ЕС и Европарламенту.

Коммюнике, в частности, предусматривает создание Европейского Совета системных рисков и Европейской системы финансовых надзирателей. Предусматривается, что соответствующий пакет законодательства для создания новой архитектуры системы управления финансовым рынком будет готов уже до конца осени.

“Лучший надзор за трансграничными финансовыми рынками является важным с этической и экономической точки зрения”, - отметил Президент Еврокомиссии.

“Кризис продемонстрировал, что существующая система не достаточно отвечает должным образом для единого рынка финансовых услуг”, - добавил комиссар Ч.МакКРИВИ.

Два новых общеевропейских органа, по убеждению Комиссии, должны будут обеспечить контроль за финансовыми рынками на макро- и микроуровнях.

Еврокомиссия ожидает предложений относительно подготовки соответствующих проектов законодательства на базе Коммюнике до 15 июля этого года.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 1,830 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 22 банка.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту к закрытию торгов стабилизировалась, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

По данным компании, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6320/7,6770, к 11:00 цены выросли до 7,6850/7,7000, а к 12:00 снизились до 7,6780/7,6880. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 7,6550/7,6800. В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре долл./грн. – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2443/63, к 11:00 цены поднялись до 0,2460/70, а к 12:00 откатились - 0,2457/0,2465. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2458/65. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1050 (-0,3950).

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6409/7,6506 грн./долл. Всего было куплено 210,759 млн. долл., продано – 191,104 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,6809/10,709 грн./евро. Всего было куплено 28,896 млн. евро, продано – 32,436 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,243/0,245 грн./рубль. Всего было куплено 554,672 млн. рублей, продано – 433,202 млн. рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3971/73, а к 15:00 упали до 1,3901/03. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6480/10,7040, к 11:00 цены ушли вверх 10,7190/10,7560, а к 12:00 понизились до 10,7125/10,7305. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 10,6420/10,6780.

НБУ установил на 28 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.9000 (на 27 мая – 761.9000)

100 EUR – 1059.1172 (на 27 мая – 1059.6505)

10 RUR – 2.4432 (на 27 мая – 2.4462)

Новости ТЭК

«Укринтерэнерго» договорилось с «Белэнерго» о поставках 100 млн. кВт/ч ежемесячно с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

«У нас есть соответствующие контракты», - сказал министр.

Договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь пока не подписан. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ, комментируя заявление украинской стороны о готовности начать экспорт электроэнергии в Беларусь, передает БелТА.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.

По словам гендиректора, белорусская сторона по-прежнему не готова покупать энергию по ценам оптового рынка Украины, а для поставок электроэнергии по более низким ценам потребуется внесение изменений в украинское законодательство. О каких-либо новых решениях в Украине в этой связи белорусской стороне не известно.

"Официальной информации мы не получали", – сказал руководитель ГПО "Белэнерго".

По его словам, до подписания контракта должны быть соблюдены необходимые процедуры, соответствующие вопросы должны быть рассмотрены Кабинетом Министров Украины. С белорусской стороны решение будет принимать комиссия по импорту энергоресурсов.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики прогнозирует проведение первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Я думаю, что где-то в июле мы уже проведен аукцион», - сказал он.

При этом он уточнил, что на аукцион планируется выставить всю мощность Бурштынского энергоострова в объеме 500 МВт.

В.КАЛЬЧЕНКО также добавил, что сейчас комиссия завершает разработку положения о проведении аукционов, и в ближайшее время проект соответствующего постановления будет обнародован на официальном сайте НКРЭ.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы большинства энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в среду, 27 мая.

Согласно решению, тарифы большинства энергоснабжающих компаний снижены за счет изъятия из инвестпрограмм расходов с прибыли, предназначавшихся на производственные инвестиции в рамках выполнения инвестпрограмм. Снижение тарифов облэнерго дало возможность НКРЭ пересмотреть уровень прогнозной оптовой цены для обеспечения финансовой поддержки генерирующих компаний.

Выступая в ходе рассмотрения вопроса о пересмотре тарифов, глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что по итогам апреля отрицательная рентабельность тепловой генерации составила 12%, по итогам мая - прогнозируется на уровне минус 16%.

«Если мы и далее будем оставлять генерирующие компании один на один с этой убыточной деятельностью, которая сегодня сложилась на конкурентном рынке, то завтра вообще нам не будет, что транспортировать», - отметил глава НКРЭ.

В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что сегодняшний пересмотр тарифов облэнерго не является окончательным, и комиссия может вернуться к рассмотрению данного вопроса в III-IV квартале в случае существенных изменений экономической ситуации.

В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что пересмотр тарифов облэнерго даст возможность дополнительно привлечь для тепловой генерации около 200 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план оператора национальной энергосистемы ГП «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на соответствующее решение, принятое сегодня на заседании правительства.

Финпланом НЭК «Укрэнерго», в частности, предусмотрена чистая прибыль по итогам 2008 года в размере 671,2 млн. грн.

Компания в 2009 году планирует перечислить 69,9 млн. грн. чистой прибыли в виде дивидендов в Государственный бюджет, остальные 601,3 млн. грн. планируется направить на реализацию ряда инфраструктурных проектов.

В частности, на мероприятия, связанные со строительством ЛЭП 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция (ПС) «Киевская», компания планирует направить 100 млн. грн.;

на достройку ПС «Киевская» - 3,9 млн. грн.;

на перевод на 330 кВ ЛЭП 220 кВ «Симферополь-Севатополь» с расширением подстанций «Симферополь» и «Севастополь» - 100,9 млн. грн.;

на строительство заходов ЛЭП 330 кВ Днестровская ГЭС – Ладыжинская ТЭС на Днестровскую ГАЭС – 13,8 млн. грн.;

на реконструкцию ПС 400 кВ «Мукачево» - 7 млн. грн.;

на проектные работы – 73,8 млн. грн.;

на модернизацию и замену силового оборудования подстанций 220 -750 кВ – 119,8 млн. грн.;

на модернизацию и реконструкцию основных средств – 101,2 млн. грн.;

на мероприятия по охране труда – 21,8 млн. грн.

Еще 54,2 млн. грн. компания планирует направить на платежи по кредитным обязательствам.

Кроме этого, "Укрэнерго" планирует в 2009 году осуществить капитальное строительство ЛЭП 330 кВ "Аджалык-Усатово" (Одесская обл.) за счет кредитных средств ЕБРР на сумму 77,2 млн. грн., а также капитальное расширение ПС 750 кВ "Киевская" с мероприятиями ЛЭП 750-330 кВ за счет средств Государственного бюджета в объеме 150 млн. грн.

Сумма обязательных налоговых отчислений «Укрэнерго» в 2009 году утверждена на уровне 475,4 млн. грн., в том числе, налог на прибыль 223,7 млн. грн, дивиденды – 69,9 млн. грн., налог на добавленную стоимость – 174,6 млн. грн. Отчисления в государственные целевые фонды установлены на уровне 210 млн. грн.

Финансовый план «Укрэнерго» разрабатывался с учетом среднегодового тарифа на передачу электроэнергии на 2009 год на уровне 1,911 коп. кВт/ч.

Кабинет Министров Украины уволил Владимира ТРИКОЛИЧА с должности заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Было решение уволить, но при этом была принята во внимание информация профильного министра о том, что он (В.ТРИКОЛИЧ – УНИАН) подал заявление об увольнении по собственному желанию», – сказал Н.ОНИЩУК.

Новости транспорта и связи

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» просит у столичной власти разрешения приобрести в лизинг 100 вагонов в течение 2009-2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник предприятия Петр МИРОШНИКОВ.

По его словам, только для обеспечения нормальной интенсивности движения поездов метрополитена на Сырецко-Печерской линии, которая на сегодняшний день больше всего загружена из-за недостатка подвижного состава, а также для обеспечения обслуживания новых трех станций метро, которые уже готовы на 80%, предприятию необходимо около 400 вагонов.

“Если теоретически мы ничего нового в следующие три года не будем строить, то только на решение этих двух отмеченных проблем нам в течение следующих четырех лет необходимо приобрести 400 вагонов – это без учета необходимого обновления подвижного состава. А если говорить о строительстве новой ветви - Подольско-Выгуровской - тогда необходимо еще 200 вагонов. Другими словами, в ближайшие 4 года нам необходимо удвоить парк подвижного состава”, - отметил он.

Поскольку для приобретения новых вагонов ни в столичном бюджете, ни в бюджете самого предприятия средства не предусмотрены, П.МИРОШНИКОВ предлагает приобрести хотя бы 100 вагонов в лизинг у крюковского, московского или питерского производителей. По его словам, есть устная договоренность о поставках 30 вагонов уже в этом году, остальные 70 вагонов предприятие рассчитывает получить в 2010 году. Начальник метрополитена также сообщил, что несколько крупных украинских лизинговых компаний заинтересовались этим предложением. Предварительно эффективная лизинговая ставка определена на уровне 27% годовых.

Средняя стоимость одного вагона метро украинского и российских производителей составляет около 800 млн. грн. При этом вагоны крупнейших западных производителей стоят свыше 1 млн. евро.

“Стоимость вагона метро французского производителя “Аристон” составляет около 1,3-1,6 млн. евро, немецкого “Сименс” - 1,6 млн. евро, корейского производителя – 2 млн. дол. При этом стоимость российских вагонов значительно меньше – 890-995 тыс. дол. стоят вагоны питерского “Вагонмаша” и 900 тыс. – 1 млн. дол. московского производителя. Вагоны Крюковско завода стоят главный – 9 млн. 200 грн., промежуточные 8 млн. 200 тыс. грн. с НДС”, - объяснил он.

П.МИРОШНИКОВ также проинформировал, что в течение 2007-2008 гг. предприятие не обновляло подвижной состав и подчеркнул, что если в этом году не удастся заключить упомянутое лизинговое соглашение, то столичный метрополитен не сможет приобрести вагоны ни в этом, ни в следующем году, поскольку упомянутые производители работают по предварительным договорам.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выступил с инициативой на законодательном уровне расширить полномочия Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) в сфере регулирования телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Комитет инициировал расширение полномочий комиссии с целью более эффективного регулирования сферы связи», – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о расширении полномочий НКРС в антимонопольной сфере, в части исследования рынков телекоммуникационных услуг, определения операторов с существенным рыночным преимуществом и т.п.

АМК предложил внести соответствующие изменения в законы Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите экономической конкуренции», «О телекоммуникациях», «О естественных монополиях» и в Кодекс об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы, данные изменения единогласно поддержали члены Кабинета Министров на заседании правительства 20 мая 2009 года.

Политика

Кабинет министров обязал Юрия ЛУЦЕНКО приступить к исполнению служебных обязанностей в должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО журналистам после заседания Кабинета министров.

«С сегодняшнего дня после заседания Кабинета министров, на котором завершилось рассмотрение результатов служебного расследования, приступлю к обязанностям министра внутренних дел Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что намерен ожидать решения Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует обстоятельства инцидента при его участии в аэропорту Франкфурта. «Безусловно, я буду ожидать решения Временной следственной комиссии, а также возможного парламентского решения», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что с момента создания в парламенте соответствующей ВСК (19 мая – УНИАН) он по просьбе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО написал заявление об уходе в отпуск. «В связи с тем, что действующее законодательство не предусматривает отстранение министра от должности решением Кабмина, я брал отпуск, а сейчас после завершения служебного расследования, поскольку было установлено отсутствие уголовного производства в отношении меня с немецкой стороны, отсутствия каких-либо доказательств об алкогольном опьянении и наличие выигрышного для меня решения берлинского суда в отношении газеты «Бильд», все эти обстоятельства были учтены и в связи с этим сегодня я приступаю к исполнению обязанностей министра внутренних дел, ожидая решения парламента», - подчеркнул министр.

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