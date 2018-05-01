Канализационный ад по-киевски

Что главное для города находится под землей? Особенно для такого как Киев, обрастающего со скоростью звука бетонными кварталами, с населением - только по официальным данным - около трех миллионов человек, к которым смело можно добавить еще миллион-другой «неучтенных мигрантов». Отнюдь не метро. Самым главным для столичного мегаполиса является канализация. И поспорить с этим нельзя. Без нее, родимой, столичные жители обойтись не могут, если, конечно, не хотят телепортироваться в средневековье - с грязными ручьями по улицам, в которые сбрасывались и сливались прямо из дверей и окон не только мусор, но и все «отходы» жизнедеятельности.

На сегодня канализация – обыденная часть жизни. Люди перестали задумываться, что происходит с тем, что они слили в унитаз, как удалось устроить все так, чтобы мы не утонули в дерьме. Что представляет собой так необходимая для столицы канализация, в каком она состоянии и как ее уничтожают киевляне, выяснял УНИАН.

Канализационное «дерево»

В Киеве два вида канализации. Первая - самотечная, когда по рельефу местности через проложенные сливы сточные воды стекают в главный коллектор, а оттуда, по шести каналам под Днепром, идут на Бортническую станцию аэрации для очистки. Вторая - напорная. Ее цепочка следующая: все «ненужное» слитое попадает в канализационные стоки-коллекторы, которыми пронизано киевское подземелье, оттуда самотеком все прибывает на городские канализационно-насосные станции, где отходы очищаются от наиболее крупного мусора и под напором двигаются по трубам в главный канализационный коллектор и далее на Бортническую станцию аэрации.

Причем, на нее подаются не только сточные воды Киева, но и расположенных на правом берегу городок-спутников столицы, а еще – нескольких левобережных пригородов. Таким образом, киевская канализация является агломерационной. И, кстати, вот эти самые города-спутники не принимают участия в капитальном ремонте канализации города, хотя пользуются ее вовсю.

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Канализационные сети Киева – «артефакт», дата их строительства - до 1917 года. В «Киевводоканале» утверждают, что все они требуют немедленной перекладки и замены, на их эксплуатацию и постоянное устранение аварийных ситуаций идет немало материальных средств, необходимо также привлечение человеческих ресурсов, которых не хватает. «Плановая замена изношенных сетей и коллекторов почти не происходит, ведь в бюджете предусмотрены средства только на ликвидацию аварийных повреждений», - отметили на предприятии.

В аварийном состоянии находятся и коллекторы, построенные в 1950-1980 годах из железобетонных конструкций без защитного покрытия. Из-за влияния сточной жидкости и продуктов ее разложения, незащищенный железобетон подвергается разрушению из-за коррозии, которая прогрессирует и провоцирует аварии.

Перекачку сточных вод в Киеве обеспечивают 34 канализационные насосные станции. Их состояние тоже далеко от идеального. «Киевводоканал» постоянно проводит их модернизацию. За 2016-2017 годы реконструировал сразу пять станций - «Конча-Заспа-4», «Ново-Святошинская», «Ново-Подольская», «Метрологическая» и «Оболонь». Работы обошлись в почти 90 миллионов гривен. Это - средства, полученные за счет инвестиционной составляющей, которая предусмотрена в тарифе на услуги водоснабжения и водоотвода по инвестпрограмме, ежегодно утверждающейся Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Другими словами, ремонт насосных станций проводится за счет киевлян. В следующем году, по плану «Киевводоканала», модернизируют еще три насосные станции и обойдется это в 28 миллионов гривен.

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что проблема насосных станций стоит не так остро, как коллекторный вопрос. «Модернизировать их, конечно, нужно. Но это – не первоочередная задача. Всегда кричат, что беда с насосными станциями, хотя они с работой справляются. Выглядит все как охота на бюджетные деньги», - сказал эксперт.

И еще одна важная вещь о насосных станциях, вернее, о том крупном мусоре, который они отлавливают перед подачей стоков в главный коллектор. Дело в том, что этот мусор – это и промышленные отходы, и бытовые (то есть, от населения) – металлическая и пластмассовая стружка, отработанные нефтепродукты, смолы, строительные материалы, смартфоны, ложки, памперсы, прокладки… Вылавливались даже шуба и коленвал от «Москвича».

Из-за вот такого мусора прекращается поток воды в коллекторе и все «добро» выплескивается на поверхность. Все это говорит только об одном - киевляне используют канализационные сети как мусоропровод. Из-за низкой культуры столичных жителей коммунальщикам приходится ежедневно ликвидировать около 30 засоров, порой даже требуется перекладка труб, забитых слитым в канализацию цементом. Иногда аварийным бригадам приходится работать круглосуточно, в сверхсложных условиях агрессивной среды сточных вод на глубинах более 50 метров. Ведь работу коллектора остановить невозможно, поскольку движение стоков идет постоянно. А скорость их, в среднем, достигает 5-7 м/c.

Не спасает и тот факт, что в последние годы в столице наблюдается сокращение потребления воды. Так как это приводит к повышению концентрации загрязнений сточных вод и уменьшению скорости их движения, в результате чего ухудшается состояние канализационных сетей и сооружений за счет роста осадка в трубах и коллекторах, развивается газовая коррозия.

Немалая проблема канализационной сети - незаконная врезка новостроек. Это, как отмечают в «Киевводоканале», может вызвать серьезные сбои в работе систем и даже несет угрозу жизни жителей. Предприятие неоднократно информировало соответствующие органы власти о таких фактах. И советует: покупая квартиру, стоит поинтересоваться – имеет ли застройщик официальное разрешение на такие действия. Сделать это легко - новостройки, которые подключились к водопроводу и канализации вне закона, «отсутствуют» на официальной карте сетей водоснабжения и водоотвода города.

Ежегодно на канализационных сетях Киева случаются более 100 аварий, из них 10, как правило, масштабные. В течение года в городе ликвидируют более 11 000 засоров коллекторов, а это, в среднем, около 30 в день. Причина - многие предприятия не соблюдают «Правил приема сточных вод», а граждане - элементарных правил пользования канализацией.

Коллектор-дублер

Все сточные воды бегут в основную трубу – в главный канализационный коллектор. Его протяженность 9,2 километра, диаметр - 2,7 метра. Он был введен в эксплуатацию в 1970 году. А в 1999-ом, по результатам обследования, был признан аварийным и непригодным к эксплуатации. В 2005 году первая нитка главного коллектора была внесена в Госреестр потенциально опасных объектов. В таком состоянии он продолжает работать по сей день.

В «Киевводоканале» подчеркивают, что главный коллектор может разрушиться в любой момент, угрожая, тем самым, городу экологической катастрофой. В некоторых местах глубина коррозии стенок и перекрытий коллектора достигла 15 см и с каждым годом углубляется. В случае аварии от канализации и водоснабжения будет отключена большая часть правобережья Киева, стоки поползут в Днепр, ниже по течению которого живут миллионы людей.

Но апокалипсиса можно избежать - в ноябре текущего года была запущена вторая нитка главного коллектора, строительство которой началось еще в 1993 году и только в 2015-ом перешло в активную фазу.

В «Киевводоканале» сообщили, что стоимость проекта - более 1,3 миллиарда гривен. Две трети строительства финансировал город, одну треть - государство. В течение 2015-2017 годов было выполнено больше работ, чем за предыдущие двадцать. Новый коллектор обеспечит надежное водоотведение для более 1,5 миллиона человек. Спокойно сливать свои «отходы», минимум, 100 лет, смогут жители Оболонского, Подольского, части Шевченковского районов Киева, а также Вышгорода, Ирпеня и Бучи.

«Срок эксплуатации, как мы ожидаем, в связи с применением современных материалов, антикоррозионной и гидроизоляционного покрытия, - не менее ста лет. Поэтому, вводя в эксплуатацию вторую нитку главного канализационного коллектора, мы получим более надежную систему отвода сточных вод. Все остальные технологические работы, которые необходимо осуществить после переключения стоков на вторую нитку, будут завершены до конца этого года», - подчеркнул глава «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий.

По словам Александра Сергиенко, власть немного лукавит: «Хоть сейчас дублер и построен, но его готовность продолжает оставаться на уровне 95-98%. Главная проблема заключается в том, что нужно закупить очень дорогой импортный материал, которым облицовывают внутреннюю поверхность для защиты от коррозии. То есть, дублером полноценно пользоваться нельзя, если это сделать, то через 10 лет он станет таким же, как и старая нитка. Кстати, в состоянии готовности 95% он был и десять лет назад. Это очень долгоиграющий проект. Важно, чтобы запустили не на халтурку».

Бортнический армагеддон

Все пути киевского канализационного сброса ведут на Бортническую станцию аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод столицы и ее спутников. О ней хорошо знают «по душку» паров аммиака и сероводорода жители Позняков и Харьковского массива, не говоря уже об обитателях самих Бортничей. К слову, в преддверии Евро-2012 французы предлагали Киеву «дезодорант» для устранения вредного для жизни зловонья. Но «верхи» на это предложение не откликнулись, лишь прикрыли отстойники пластиковыми листами, которые после отъезда болельщиков были убраны.

Схема работы станции замысловата - сточная жидкость подымается на-гора насосной станцией, затем стоки проходят «грабли», на которых задерживаются крупные отбросы – порядка 2 тонн в сутки, менее 1% от общей массы отходов, растворенных в воде. Все это выгребается и складируется, затем отвозится на мусоросжигательный завод «Энергия». Оставшаяся жижа поступает на песколовки, загрязненный фосфатами и тяжелыми металлами песок отвозится на отведенные под него площадки и складируется там. Кстати, вопрос его дальнейшей утилизации пока висит в воздухе. Пару раз станции помогли метростроевцы и строители. Но это подспорье – капля в море.

Затем вода попадает в каскад отстойников, между которыми она перемещается, минуя многочисленные уровни фильтров, и где обитают бактерии, в буквальном смысле поедающие отходы, растворенные в воде (затем эти микроорганизмы выпадают в осадок, ил). Над отстойниками кружат стаи жирных чаек, а в воде плещется рыба. Видимо, здоровью этой живности «питание» на станции идет на пользу. Кстати, в былые времена чайки еженедельно вылавливали из отстойников сотни килограммов презервативов, нередко погибая при попытке проглотить этот вид «отбросов». Теперь мода поменялась – птицы «играют» ушными палочками, которых на станции отсеивают из стоков по 2 тонны в день. Оседающий в отстойниках ил, полный никеля, хрома и других ядовитых элементов, вывозят сохнуть на поля, которые занимают площадь в 20 гектаров. Ежедневное пополнение полей токсичным илом – 350 тонн. На сегодня иловое кладбище состоит из 8 миллионов тонн сухих отходов.

Светлая вода после выпадения ила в осадок поднимается и отправляется на повторную очистку. И только потом, уже прозрачная и без запаха, сбрасывается в Днепр.

На сегодня изношенность Бортнической станции составляет 90%, что не удивительно. Ее первая очередь начала разрабатываться в 1948 году, в эксплуатацию она была введена в 1965-ом, через 15 лет заработала вторая очередь, а еще через 10 лет – третья. Мощность каждой - 600 тысяч кубов жидкости в сутки. По тогдашнему плану развития Киева, они должны были обеспечить прием 1,8 миллиона кубов в день.

По словам инженера станции Анатолия Олейника, который начал работать на Бортнической станции еще в 1966 году, по состоянию очередей станции можно смело давать характеристику бывшим управленцам СССР. «Послевоенная очередь стоит, бетон до сих пор синий, только металл себя исчерпал. Хрущевская очередь тоже более-менее пригодна, но сыпется как песок. А вот брежневская очередь – ее практически нет, как бетона, так и металла. В принципе, все еще работает только благодаря старым кадрам, они удерживают все в рабочем состоянии», - рассказал он.

По его словам, до 90-х годов прошлого столетия общий расход сточных вод достигал 1,5 миллиона кубов в сутки, сейчас, в среднем, 700 тысяч кубов. А за качество воды волноваться причин нет.

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«Принцип очистки – классический: механическая и биологическая. Ранее были проекты очистки воды «до осветления», но их не реализовали. В то время нужно было на эти цели потратить 50 миллионов рублей, но тогда их не было, а потом Союз распался и обо всем забыли. Но со стандартами справляемся. В Днепре - 8 миллиграммов взвешенных веществ в воде, на станции – 15. Но бывает, в зависимости от сезона, что вода со станции чище, чем в реке. С помощью датчан мы соорудили новую систему контроля качества воды, но, как всегда, не хватило денег, чтобы довести до ума. Это касается автоматики, в ручном режиме задействовать систему нельзя. Вот и пользуемся старым контролером, причем, информацию передает не автомат, сотрудники ходят и собирают оказания приборов в ручном режиме», - пояснил инженер.

Учитывая состояние БСА, власти долго искали инвестора для реконструкции станции. И в 2015 году нашли. За это дело согласились взяться японцы. Агентство международного сотрудничества Японии – JICA в 2015 году выделило на эти цели 1 миллиард долларов кредита всего под 0,1% сроком 40 лет.

Как сообщили в «Киевводоканале», сейчас проектная документация корректируется с учетом предложений японской стороны, и корректировка завершится до конца 2017 года. Потом, в ходе тендера, будет выбран генеральный подрядчик. Процедура продлится с января по ноябрь 2018 года. Начало основных работ на строительной площадке планируется на январь 2019 года. Завершить реконструкцию хотят в июле 2024 года.

Как отметил Анатолий Олейник, на станции активно готовятся к модернизации - восстанавливается первая очередь для запуска ее в момент начала работ. «С бетоном все хорошо, а вот где взять металл - выпрашиваем деньги, одна головная боль. Но без первой очереди нельзя, катастрофа», - сетует инженер.

По его словам, переживать по поводу того, что в период реконструкции городу могут угрожать перебои в работе станции, не стоит. Волноваться нужно совсем по иному поводу – что делать с иловыми полями. Японцы обещают построить мусоросжигательный завод для БСА, но только для новых поступлений ила, а вот старый миллионный «запас» трогать не будут.

На сегодня, чтобы обезопасить иловые поля от выливания, их укрепили дамбами. Но они несовершенны, представляют собой земляную насыпь, прорывы уже были не раз, их удавалось локализовать, но риск экологической катастрофы остается.

«То, что киевская власть пытается решить проблемы Бортнической станции, является положительным моментом. Вопрос только в том, что именно будут делать, а это остается под занавесом. Если действительно старые иловые поля реконструкция не затронет, то на территории Киева останется сверхопасный объект. До того момента, пока в Украину не пришли новые стиральные порошки и моющие средства, весь ил забирали колхозы на поля. Но потом в иле выявили массу тяжелых металлов, которые сильно канцерогенные, и его перестали вывозить. Как результат - если его сложить в столб размером 100 на 100 метров, то это будет небоскреб в 10 километров. И вот такая опасная куча лежит у нас недалеко от Днепра. А дамба – одно название, земляная насыпь. Сильные ливень или паводок ее снесут, и тогда все потоки пойдут в канал, а оттуда - в Днепр», - подчеркнул Александр Сергиенко.

Кроме того, и он, и Олейник считают, что имеет смысл построить еще одну станцию аэрации, это необходимо даже с учетом будущих мощностей реконструированных очередей Бортнической станции, которые дотянут до 1,5 миллиона кубов в сутки. В пример приводят большие города Европы, где уже давно имеются, минимум, две канализационно-очистные станции.

«У нас тоже планировалось строительство второй станции на правом берегу – между Киевом и Конча-Заспой. Но оно постоянно тормозится, видимо, потому что затронуто излюбленное депутатами место для проживания – Конча-Заспа», - считает Сергиенко.

Еще одна до сих пор нерешенная проблема, по словам инженера станции, - расход воды падает, а загрязнение растет. Культуры отношения к канализации сейчас практически нет. Плюс, увеличивающееся количество бытовых химпрепаратов. Эти неприродные элементы, попросту химия, остаются настоящей бедой для станции. «Только видишь рекламу: новое средство убивает все микробы, аж унитаз разваливается – жди аврала, датчики на станции барабанят на пределе, пока механизмы в течение 2-3 месяцев не адаптируются к новому изобретению химиков. А ведь сейчас распределение по выбросам – 80% население и 20% промышленность. Отсюда и перепады зашкаливают. Эта проблема пока не решена японцами», - рассказал Анатолий Олейник.

Пройдя все «круги ада», сточные воды возвращаются к нам в квартиры в виде необходимой для жизни прозрачной питьевой воды. И, чтобы так было всегда, горожане должны изменить свое отношение к важному в этой цепочке звену - канализации. Как выяснилось, именно от культуры жителей города все и зависит. Остальное – техническое – должна обеспечить власть. И лучше бы побыстрей.

Нана Черная