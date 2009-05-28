ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 мая

Украинские СМИ Издание «Дело» публикует статью «Нескорая помощь”, где рассказывает о том, что вчера вечером представители правительства и Национального банка на заседании Экспертно-аналитического совета должны были определить три банка, которые будут рекапитализированы в первую очередь. Правда, никаких решений принято не было.

http://delo.ua/news/106920/

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«Дело» подает материал «Европейский топ-500». Три украинских меткомбината попали в рейтинг крупнейших компаний Европы по обороту…

http://delo.ua/news/106912/

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В статье «Мирный атом» издание «Коммерсант» (Украина) сообщает о том, что на отечественном рынке атомной энергетики исчезнет конкуренция. Глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский вчера заявил, что места для конкуренции на этом рынке нет, а наиболее логичным для страны представляется сотрудничество с российской ТВЭЛ.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1177543

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«Коммерсант» (Украина) в материале «Депутаты заплатят за все” рассказывает о том, что вчера Кабинет министров одобрил законопроект, касающийся отмены ряда льгот для бывших и действующих депутатов Верховной Рады. В частности, предлагается лишить парламентариев государственного страхования, бесплатных санаторно-курортных путевок и возможности бесплатно пользоваться залами официальных делегаций аэропортов, портов и вокзалов. Члены правительства рассчитывают, что это поможет сэкономить в текущем году около 10 млн грн бюджетных средств, однако предполагают, что для принятия закона не наберется необходимого количества голосов депутатов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1177558

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«Экономические известия» подают материал «Чилийцы захватили рынок» сообщает, что импорт вина в Украину сократился почти на 74%, до 297 тыс. дал. При этом поставки из Чили выросли в 2,7 раза.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179567

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«Газета по-киевски» в публикации «Где в День города веселее” сообщает о двух оптимальных маршрутах для двух дней празднования.

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/28/092431.html

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«Газета по-киевски» рассказывает, что с конца июня «На работу на катере» можно будет ездить по Днепру – власти хотят запустить речной трамвайчик. Только вот станет ли на нем кто-то ездить?

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/28/091631.html

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Газета «Сегодня» в статье «В Киеве главврачей просят сэкономить 29 миллионов» рассказывает, что из-за дефицита городского бюджета больницы теперь надеются на благотворительные взносы и подумывают по очереди закрывать отделения.

http://www.segodnya.ua/news/14054254.html

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Российские СМИ Газета «Ведомости» в публикации «Альфа-менеджер» сообщает, что акционеры ТНК-BP нашли сразу двух достойных кандидатов на пост руководителя компании. Это выходец из «Интерроса» Павел Скитович и один из основателей West Siberian Resources — Максим Барский. Но возглавил ТНК-BP cовладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/28/197744

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Издание «Комерсант» публикует материал «Высокие ставки сыграли» - российские вкладчики несут в банки все больше денег. По итогам первых четырех месяцев объем депозитов в российских банках увеличился на 6,6%, подсчитал Банк России. Апрель стал переломным месяцем — рост вкладов был обеспечен не столько валютной переоценкой, сколько реальным увеличением средств граждан …

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1177459&NodesID=4

(УНИАН)