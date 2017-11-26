Черная пятница: американцы отдали интернет-магазинам рекордную сумму - $7,9 миллиардов

В начале сезона рождественских распродаж и скидок, 23-го и 24-го ноября, американцы потратили на покупки через интернет рекордную сумму - $7,9 млрд, которая на 17,9% превзошла их расходы в эти дни в 2016 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Adobe Digital Insights, передает РБК.

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По данным маркетинговой компании Criteo, 40% покупок в «черную пятницу» были сделаны с мобильных телефонов, тогда как в прошлом году доля мобильных покупателей составляла 29%.​

При этом агентство ожидает, что в «киберпонедельник» (Cyber Monday), который наступает после «черной пятницы», американцы потратят $6,6 млрд, что сделает этот день крупнейшим в истории распродаж.

Киберпонедельник был придуман предприимчивыми продавцами специально для офисных работников, которые после настоящих распродаж в «Черную пятницу» возвращаются в понедельник в свои офисы и по инерции продолжают делать покупки со своих служебных компьютеров.