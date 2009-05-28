Литвин: референдум о внесении изменений в Конституцию нецелесообразен

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным проведение референдума в нынешних условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности его инициативы о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.

В.ЛИТВИН сказал: «я бы не советовал и не рекомендовал начинать процедуру референдумов, особенно сегодня вот в такой беспокойный период».

Он отметил, что «тогда сразу появится вопрос о референдуме о вступлении в НАТО, для этого все соответствующие решения есть».

В.ЛИТВИН также не исключает возможности того, что вместе с общеукраинским референдумом могут быть проведены и местные референдумы.

«Если есть желание разорвать страну, то нужно пойти сейчас на референдум», - сказал он.

По его словам, «настроения у людей и так очевидные – нужно работать».