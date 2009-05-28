АНОНС на 28 мая 2009 г.

Круглый стол на тему: «Индивидуальное отопление в Украине: проблемы и возможности», который проводится по инициативе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Проектом USAID «Реформа городского теплообеспечения». Участники: министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко, первый зам.министра Александр Мазурчак и др..

* * *

Пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

* * *

Круглый стол на тему: «Антикризисные стратегии повышения конкурентоспособности украинского бизнеса».

* * *

Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей проведет учебный семинар по лизингу для государственных служащих Украины на тему: „Лизинг: суть, проблематика и необходимость развития”.

* * *

10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как законно вернуть украденный смартфон без помощи милиции, и сохранить конфиденциальность данных". Пресс-конференция компании «Лаборатория Касперского», посвященная выходу Kaspersky Mobile Security 8.0 - комплексного решения для защиты смартфонов. На пресс-конференции организаторы расскажут об актуальных угрозах для мобильных устройств, и о возможностях нового продукта для обеспечения их безопасности. В работе примет участие управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Андрей Слободяник (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 495-26-05, (067) 2099355, oleg.davydov@ua.kaspersky.com до 16-00 27 мая.

* * *

Круглый стол ОО "Антирейдерский Союз предпринимателей Украины" и "Кесарев Consalting" на тему: "Противодействие захвату активов предприятий посредством отмены государственной регистрации юридического лица". Участники: Николай Катеринчук, зам.главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики; Ксения Ляпина, зам.главы Комитета ВР по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства и др..

* * *

Заседание коллегии Министерства труда и социальной политики Украины, на котором будут рассмотрены вопросы: „О результате проверок в 2009 году состояния выполнения программ социальной защиты инвалидов и мероприятия по устранению обнаруженных недостатков” и „О состоянии реализации Проекта „Усовершенствование системы социальной помощи”, которая поддерживается займом Международного банка реконструкции и развития, и результаты аудита его реализации Счетной палатой Украины”.

* * *

Пресс-конференция, посвященная «Всемирному дню без табака», который 31 мая ежегодно отмечается ВООЗ во всем мире.

* * *

Пресс-конференция проекта USAID "Развитие рынков капитала" на тему: "ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" и ОАО "Межрегиональный фондовый союз" объединяются в единый депозитарий ценных бумаг".

* * *

Состоится брифинг на тему: “Последние резонансные разоблачения налоговой милиции в теневом секторе. Результаты работы”. Участники: первый зам.начальника налоговой милиции, начальник ГУ налоговой милиции ГНА Украины Геннадий Лисовый и зам.начальника налоговой милиции, начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Иосиф Бачинский.

* * *

Брифинг для иностранных послов и консулов о нарушении прав инвесторов в сфере игорного бизнеса в Украине. Организаторы - Ассоциация казино Украины, Ассоциация работников игорного бизнеса, Союз предпринимателей игорного бизнеса.

* * *

Состоится видеомост Москва-Киев на тему: «Перспективы развития зернового рынка на пространстве СНГ. Всемирный зерновой форум в Санкт-Петербурге».

* * *

Брифинг на тему: “Обеспечение перевозок пассажиров во время сезонных пиков - одна из главных функций “Укрзалізниці”.

* * *

14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто присваивает земельные участки и недвижимость на территории АР Крым? Почему рейдеров защищают политики? Можно ли противостоять давлению? К чему приводит сопротивление коррупции?” Представители бизнеса расскажут о ситуации, сложившейся в АР Крым, предоставят материалы и документальные подтверждения. Участники: предприниматель Игорь Богдан (г. Запорожье), предприниматель Геннадий Солодовников (г. Ялта); заместитель директора юридического центра "Фемида" Олег Железняк (г. Запорожье) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

В рамках 5-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital состоится пресс-брифинг на тему: “Когда зарубежные портфельные инвесторы вернутся в Украину?”. Участники: Питер Эллам Хаканссон, председатель правления, управляющий партнер инвестиционной группы East Capital; Джеймс Мортон, инвестиционный руководитель, директор компании по управлению активами CIM Investment Management (Лондон) и др..

* * *

Состоится подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ФГИУ и ЦК профсоюза металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

* * *

16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция экономического эксперта Бориса Кушнирука на тему: "Как наполняется бюджет и куда тратятся государственные средства" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.