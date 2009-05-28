Литвин: у Украины много “домашних заданий” на пути в ЕС

Украина должна выполнить много «домашних заданий» на пути в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после встречи со спикером Риксдага Королевства Швеции Пэром ВЕСТЕРБЕРГОМ.

Он добавил, что это общая позиция двух сторон.

По словам В.ЛИТВИНА, Украина должна «иметь экономическую, политическую и социальную определенность для того, чтобы углубить свои отношения с европейским содружеством».

П.ВЕСТЕРБЕРГ напомнил, что Швеция с 1 июля председательствует в ЕС. Он подчеркнул, что приоритетами будут: изменение климата, вопросы улучшения свободной торговли.

Он также отметил, что политические партии Швеции поддерживают идею расширения ЕС.

По его словам, для Украины важно работать в направлении борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства права и усиления правоохранительной системы.

П.ВЕСТЕРБЕРГ также подчеркнул важность развития инициативы «Восточного партнерства».

Он сказал, что ЕС будет «пытаться установить диалог с Россией и мусульманским миром, потому что это чрезвычайно важно».

По его словам, должно быть взаимопонимание между странами.