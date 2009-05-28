В Киеве завтра тепло

Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются сильные дожди и грозы

Киев. 28 мая. УНИАН. Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются сильные дожди и грозы. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, дожди, грозы, местами град, сильные дожди, в горах очень сильные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем отдельные кратковременные дожди, грозы; ветер юго-восточный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 21-23°.

28 мая температура воды в Черном море 15-19°, в Азовском 18-20°, в Днепре возле Киева 17°.