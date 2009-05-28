ГЛАВНОЕ на 28 мая (день)

Хроника дня

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Общество

Ющенко просит найти в бюджете-2009 средства для матерей-героинь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год средства на выплату единовременного вознаграждения женщинам, которые удостоены почетного звания «Мать-героиня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО в письме в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отметил: «Вопросы защиты семей с детьми определены общенациональным приоритетом. В течение 2008-2009 годов удалось достичь значительных положительных результатов по поддержке семей, в том числе и многодетных».

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», выплачивается единовременное вознаграждение. В 2008 году и по состоянию на май 2009 года это почетное звание присвоено почти 15 тысячам женщин.

В государственном бюджете Украины на 2009 год предусмотрено 35 300 000 грн., что обеспечит денежную выплату для 5 тыс. 202 женщин (3 тыс. 2 чел., награжденные в 2008 году, и 2 тыс. 200 чел. – в 2009 году).

«Учитывая изложенное, прошу предусмотреть в государственном бюджете Украины на 2009 год средства в сумме 66 148 566 грн. для покрытия расходов на выплату единовременного вознаграждения женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня» в 2009 году», – отмечает Президент.

ГПУ проверит оплату труда и пенсионное страхование

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО в связи с ситуацией, которая сложилась в стране с невыплатой заработной платы и взносов в Пенсионный фонд. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В обращении к Генпрокурору отмечается, что наблюдается негативная тенденция относительно роста задолженности почти в каждом регионе. С начала 2009 года ее объемы увеличились более чем на 18% и достигли 1,4 млрд. грн., превысив уровень начала 2005 года.

Особую обеспокоенность главы государства вызывает рост в текущем году на 23% долгов экономически активных предприятий, а это каждые две из трех невыплаченные гривни. Свыше 60% долга действующих предприятий являются долгом текущего года.

«Наемный работник стал беззащитным перед работодателем. Количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, возросло на 20 процентов и составляет свыше 400 тыс. человек. К сожалению, конституционное право на своевременное получение заработной платы не обеспечивается и на государственных предприятиях, долги которых с начала 2009 года также выросли, что свидетельствует о несостоятельности руководителей органов государственной власти своевременно и эффективно влиять на ситуацию», – говорится в письме главы государства.

В то же время, констатировал В.ЮЩЕНКО, имеет место грубое нарушение законодательства в части выплаты заработной платы без уплаты взносов в Пенсионный фонд. По данным Пенсионного фонда, такая задолженность в 2008 году составила 73,0 млн. грн., а в I квартале 2009 года – 106,5 млн. гривен.

Последствия отмеченной ситуации очевидны. Существенно уменьшаются поступления в бюджет (особенно в местные бюджеты) и фонды социального страхования. Это значительно ослабляет социальную защиту уязвимых слоев населения, в том числе пенсионеров, побуждает граждан к массовым акциям протеста.

«В связи с этим защита прав граждан на труд должна стать одним из приоритетных направлений наблюдательной деятельности органов прокуратуры Украины. Учитывая изложенное прошу Вас поручить руководителям органов прокуратуры Украины обеспечить проведение результативных проверок выполнения законодательства в сфере оплаты труда и пенсионного страхования субъектами предпринимательской деятельности, государственными и коммунальными предприятиями и при наличии оснований привлечь к ответственности их руководителей, владельцев или руководителей государственных органов, в сфере управления которых находятся такие предприятия», – отмечает Президент Украины.

О результатах проведенной работы Генеральный прокурор должен проинформировать главу государства до 15 июля текущего года.

Финансы

Сбербанк России будет развивать в Украине корпоративный бbзнес В ближайшие два года для ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» (г.Киев) приоритетным будет развитие корпоративного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления “Дочернего банка Сбербанка России” Игорь ЮШКО журналистам в четверг.

“Прежде всего, это обусловлено экономической ситуацией”, - сказал И.ЮШКО.

Также в ближайшее время, по его словам, усилия банка будут направлены на развитие своих технологий, а также переформатирование сети для работы с корпоративными клиентами.

И.ЮШКО сообщил, что работа с населением также будет развиваться, но не путем создания ипотечных и кредитных центров, а путем переоснащения отделений для работы с международными платежными системами по переводу платежей и т. д.

ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). До июня 2008 г. банк назывался ЗАО «Банк НРБ».

Всеукраинский депозитарий ценных бумаг получил лицензию Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предоставила ОАО “Всеукраинский депозитарий ценных бумаг” (ВДЦБ) лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ГКЦБФР Владимир ПЕТРЕНКО.

По его словам, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании вчера, 27 мая. После получения данной лицензии ВДЦБ сможет предоставлять участникам рынка депозитарное обслуживание.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о продаже ему МФС. До этого предложение о продаже МФС было одобрено его наблюдательным советом.

Планируется, что Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг будет реализован целостный имущественный комплекс МФС оценочной стоимостью 9 млн. грн., а также акционеры МФС смогут продать свои акции ВДЦБ по цене 125 тыс. грн. за акцию. Акционеры МФС также получат право приобрести акции ВДЦБ.

В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Уставный фонд ВДЦБ - 80 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 27 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,66 грн./долл., по продаже – 7,67-7,75 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 27 мая и составляет 10,50 грн./евро, продажи – понизился на 0,5%, до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,60 грн./евро, по продаже – в пределах 10,64-10,75 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного изменился по сравнению с 27 мая и составляет в среднем 0,2281/0,2484 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,192-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,52 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,68 грн./евро (курс немного понизился).

Курс покупки-продажи российского рубля в киевских банках незначительно повысился по сравнению с 27 мая и составляет в среднем 0,2282/0,2492 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,591172, к российскому рублю – 0,24432.

ТЭК

Украина возобновить экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности “Укринтерэнерго” возобновит экспорт электроэнергии в Польшу с 1 июня. Об этом УНИАН сообщил источник в компании.

По словам собеседника агентства, экспортные поставки в Польшу будут осуществляться, как и прежде, в адрес польского трейдера Zomar S.A.

Цена электроэнергии, которая будет экспортироваться в Польшу, будет пересматриваться ежемесячно и определяться по формуле с учетом прогнозной оптовой рыночной цены НКРЭ, а также повышающего коэффициента.

Аналогичный подход уже на протяжении нескольких лет "Укринтерэнерго" использует при формировании цен на электроэнергию, которая производится в "острове Бурштынской ТЭС" и продается на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией. Поэтому цены на экспортируемую в Европу украинскую электроэнергию превышают цены, устанавливаемые для внутреннего рынка.

Ранее цены на поставляемую в Польшу украинскую электроэнергию не были привязаны к прогнозной оптовой рыночной цене, устанавливаемой НКРЭ, и определялись в ходе переговоров "Укринтерэнерго" и Zomar.

Напомним, что экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.

«Укринтерэнерго» снова продает электроэнергию на экспорт

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» возобновило аукционные торги по продаже электроэнергии на экспорт.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 мая т.г.

Торги состоятся 8 июня 2009 г. Компания объявила торги по продаже 1 лота электроэнергии на экспорт в страны UCTE (Венгрия, Словакия, Румыния) в объеме, эквивалентном поставке электроэнергии равным беспрерывным графиком мощностью 100 МВт на период с 10 по 30 июня т.г. включительно.

Вся информация об аукционе будет выставлена на сайте «Укринтерэнерго» 29 мая.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «Укринтерэнерго» провело пять аукционов, на которых выставлялась экспортная мощность Бурштынского острова в 100 МВт. В ходе аукционов экспортная цена украинской электроэнергии достигала 0,09 долл. за кВт/ч. Все объемы выкупались компаний Energy Capital Zrt (Венгрия), которая входит в Korlea Invest Holding украинского бизнесмена Василия БЕЧВАРЖА. Однако в октябре 2007 года «Укринтерэнерго» прекратило аукционы в связи с судебным иском Energy Capital Zrt.

27 мая 2009 г. председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что прогнозирует проведение первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии в июле т.г.

Транспорт

ГПУ обеспокоена безопасностью транспортной сферы В Генеральной прокуратуре выражают серьезную обеспокоенность состоянием безопасности в транспортной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии в Генпрокуратуре заявил и.о. генпрокурора Сергей ВИНОКУРОВ.

«Как установлено прокурорскими проверками, существенных сдвигов в улучшении состояния безопасности на авиационном, автомобильном, железнодорожном видах транспорта на протяжении последних нескольких лет не произошло… Состояние на транспорте в Украине остается угрозой для безопасности людей», - сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН в своем докладе проинформировал, что результаты анализа чрезвычайных происшествий свидетельствуют, что основными причинами из года в год остаются неудовлетворительное техническое состояние, физическая и моральная изношенность основных средств, подвижного состава; нарушение правил эксплуатации транспорта из-за ненадлежащего уровня знаний и профподготовки; отсутствие надлежащего контроля за состоянием безопасности движения в сфере транспорта; несовершенство законодательных и подзаконных актов, которыми регулируются вопросы безопасности.

По словам Р.КУЗЬМИНА, на сегодня в ремонте нуждаются 1965 локомотивов, 56,8 тыс. грузовых вагонов и 2551 пассажирский вагон, свыше 5,5 тыс. км железнодорожных путей.

На авиационном транспорте из 600 самолетов, которые эксплуатируются авиакомпаниями, 179 прослужили свыше 20 лет, 87 – свыше 30 лет, 19 – почти 50 лет.

Продолжая тему авиации, Р.КУЗЬМИН отметил, что угрозу авиационных чрезвычайных событий также несет состояние аэропортов и аэродромов. Так, большинство из 46 аэропортов и аэродромов не отвечают установленным нормам и стандартам, укомплектованы устаревшей техникой и оборудованием для осуществления контроля за авиационной безопасностью.

В то же время, по словам Р.КУЗЬМИНА, на железных дорогах Украины самая высокая в системе транспорта изношенность основных фондов, которая составляет свыше 90%.

При этом Р.КУЗЬМИН указал в своем докладе на выявленные многочисленные факты злоупотреблений и хищений государственных средств в транспортной сфере.

По его словам, одной из причин неэффективного распоряжения средствами является отсутствие закона о государственных закупках, а действующее положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное постановлением Кабинета Министров в прошлом году, является непрозрачным и создает почву для злоупотреблений и коррупционных схем.

Что касается безопасности автомобильного движения, то на нее отрицательно влияют автоперевозчики, которые не имеют соответствующих лицензий, разрешений, а автодорожные службы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по содержанию в надлежащем состоянии покрытия автодорог.

В своем докладе первый заместитель министра транспорта и связи Владимир РАБОТНЁВ признал недостатки, которые выявили работники органов прокуратуры, и при этом обратил внимание, что министерству необходима для решения этих вопросов помощь прокуратуры, поскольку чувствуется серьезное влияние коммерческих структур, созданных вокруг транспортных предприятий, и на нормализацию этого вопроса повлиять обычными административными методами невозможно.

В свою очередь, заместитель министра транспорта, глава Государственной авиационной администрации Украины Александр ДАВЫДОВ отметил, что благодаря принятым в прошлом году мерам удалось повысить требования к техническому состоянию авиационного парка. В результате уменьшилось количество самолетов, малопригодных для выполнения своих функций.

По его словам, уровень безопасности в Украине, по оценкам международной организации гражданской авиации ИКАО, выше среднего уровня в Европе, в частности, Франции и других государств. Впрочем, А.ДАВЫДОВ отметил: «Невозможно никогда сделать 100% безопасность полета. 100% безопасности можно добиться только тогда, когда самолет стоит на аэродроме».

Водителей будут информировать о видеонаблюдении С июня Министерство внутренних дел планирует устанавливать табло, которые будут информировать водителей о том, что на том или другом участке дороги ведется фото-, видеонаблюдение за транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины по поводу проблем в транспортной сфере Украины проинформировал заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО.

«С июня, наверное, будем устанавливать табло, которые будут предупреждать (водителей), что вас снимает фото-, видеофиксация, а где – думайте сами», - сказал он.

При этом А.САВЧЕНКО объяснил, что это необходимо для того, чтобы снять всевозможные инсинуации вокруг использования приборов видеофиксации сотрудниками МВД на автодорогах Украины.

В то же время он заверил, что лично он в состоянии обеспечить контроль, который бы сделал невозможным, «чтобы сотрудники ГАИ в кустах с камерами стояли».

Столица

Кабмин забрал в госбюджет почти половину средств Киева

Правительство изъяло в текущем году в государственный бюджет Украины почти половину средств столичного бюджета. Об этом, выступая на очередной сессии Киевсовета, заявил председатель Киевской городской государственной администрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в текущем году из бюджета столицы в государственный бюджет «феноменально и безосновательно» изъято 7,5 млрд. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что изъятые средства должны были быть направлены на адресную помощь всем категориям льготников и материально незащищенных киевлян, на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги и на завершение строительства стратегически важных столичных объектов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что почти полгода тому назад его команда направила правительству обращение с призывом отменить "это безосновательное изъятие средств" из бюджета Киева. Вместе с тем, реакции на этот призыв до сих пор не последовало. «Я ответственно заявляю, что готов сделать все и не остановлюсь до тех пор, пока эти средства не будут возвращены в бюджет столицы», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта с. г. депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Рынки

Число абонентов мобильной святи уменьшается

Количество абонентов мобильной связи в Украине в первом квартале по сравнением с 1 января т.г. уменьшилось на 0,8%, и составило 55,274 млн. чел. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов мобильной связи по итогам первого квартала т.г. составило 31,148 млн., что на 0,2% больше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов сотовой мобильной связи по итогам 1-го квартала т.г. составило 55,26 млн. чел. (из них 31,147 млн. – домашние), что на 0,8% меньше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов транкинговой связи в первом квартале т.г. составило 11,9 тыс. чел. (из них 0,1 тыс. – домашние), что на 3,3% меньше, чем на начало 2009 года.

Количество абонентов пейджинговой связи по итогам 1-го квартала т.г. составило 0,4 тыс. чел. (домашних абонентов нет), что на 43% меньше, чем на начало года.

Количество абонентов радиальной связи «Алтай» в первом квартале 2009 г. составило 0,8 тыс. чел. (из них 0,4 тыс. - домашних), что на 67% меньше, чем на 1 января т.г.

Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в первом квартале по сравнению с началом года уменьшилось на 2,2%, и составило 3,411 млн. чел. При этом число домашних абонентов кабельного телевидения по итогам первого квартала т.г. составило 3,396 млн. чел, что на 2,2% меньше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов Интернета в Украине в первом квартале т.г. по сравнению с 1 января увеличилось на 5,2%, и составило 2,005 млн. чел. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов Интернета за 1-й квартал т.г. составило 1,655 млн. чел, что на 8% больше, чем на 1 января 2009 года.