Курс НБУ на 29.05.09

Официальный курс НБУ на 29.05.09 100 USD США – 761.8800 (28 мая – 761.9000) 100 EUR – 1055.6609 (28 мая – 1059.1172) 10 RUR – 2.4321 (28 мая – 2.4432) Учетные курсы банковских металлов на 29.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72359.55 (28 мая-72342.40) 961 XAG 10 Серебро-1133.68 (28 мая-1104.76) 962 XPT 10 Платина-85787.69 (28 мая-86551.84) 964XPD10 Палладий-17066.11(28 мая-17523.70)

Официальный курс НБУ на 29.05.09 100 USD США – 761.8800 (28 мая – 761.9000) 100 EUR – 1055.6609 (28 мая – 1059.1172) 10 RUR – 2.4321 (28 мая – 2.4432) Учетные курсы банковских металлов на 29.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72359.55 (28 мая-72342.40) 961 XAG 10 Серебро-1133.68 (28 мая-1104.76) 962 XPT 10 Платина-85787.69 (28 мая-86551.84) 964XPD10 Палладий-17066.11(28 мая-17523.70)

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