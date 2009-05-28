ГЛАВНОЕ на 28 мая (вечер)

Приватизация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре Украины проверить на соответствие законодательству распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р относительно перечня хозяйств, которые подлежат продаже.

Об этом говорится в письме Президента в адрес генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщает пресс-служба главы государства.

«Обращаю Ваше внимание на то, что решение правительства относительно приватизации отдельных предприятий, включенных в указанный перечень, не отвечает требованиям действующего законодательства», – отмечает глава государства.

В частности, по мнению Президента, ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И. Петровского», Мукачевский завод «Точприбор», Феодосийская судостроительная компания «Море» и Херсонский государственный завод «Паллада» обеспечивают обороноспособность государства, изготовление и ремонт оружия, военной техники, то есть являются предприятиями, которые, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», не подлежат приватизации.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что открытые акционерные компании «Турбоатом», «Научно-исследовательский институт атомного и энергетического насосостроения», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» относятся к предприятиям топливно-энергетического комплекса, приватизация которых, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации», должна проходить после утверждения Кабинетом Министров Украины программ развития стратегических отраслей экономики.

«Учитывая изложенное, прошу проверить соответствие распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р требованиям действующего законодательства, при наличии оснований принять необходимые меры реагирования», – отмечает Президент Украины.

Инсулиновый завод «Индар» возвращается в государственную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО “Индар”.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины неоднократно сообщала, что руководство ГАК “Госмедпром” "с нарушением действующего законодательства, без согласования с Минздравом и без разрешения Фонда Госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО “Индар” в пользу иностранной фирмы".

В марте 2008 года Министерство здравоохранения Украины обратилось в Хозяйственный суд г. Киева относительно правомерности отчуждения 70,7% уставного фонда ЗАО “Индар”. После более чем полуторагодичной судебной волокиты Верховный Суд Украины 19 мая 2009 года вынес решение о неправомерности отчуждения государственного пакета акций ЗАО “Индар”, что предусматривает возвращение государственного контроля над предприятием.

Новости ТЭК

Государства, входящие в Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК), на заседании 28 мая приняли решение оставить квоты на добычу нефти на прежнем уровне - 24,84 млн. барр. в день. Об этом заявил нефтяной министр Саудовской Аравии Али аль-НАИМИ, сообщает AFP.

С начала кризиса ОПЕК трижды снижала квоты на добычу, пытаясь воспрепятствовать стремительному падению цен. По прогнозу организации, потребление нефти во всем мире в этом году снизится на 1,37 млн. барр. в сутки.

Цены на нефть достигли своего пика - 147 долл./барр. - в июле 2008 года. После чего начали быстро снижаться из-за рецессии в большинстве ведущих экономик мира. Минимум в размере 32 долл./барр. был достигнут в декабре 2008 года.

В начале 2009 года цены на нефть стабильно росли и к 28 мая достигли 63 долл./барр., что является рекордным показателем за последние полгода. Между тем, представители стран ОПЕК не раз заявляли, что оптимальной для них ценой является 70-90 долл./барр.

Налаживание сотрудничества Украины с Ливией относительно нефтепереработки возможно при условии перевода нефтепровода «Одеса-Броды» в аверсный режим работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, «вопрос сотрудничества с Ливией станет реалистичным только при условии решения комплекса вопросов для перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим работы».

В этом контексте, говоря о договоренности Украины с Ливией о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Одесской области, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что это «тот случай, когда Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает наработку главы государства».

Он назвал это очередным шагом в направлении реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе ряда переговоров и встреч Президента Украины с ливийским лидером Муамаром КАДДАФИ, которые состоялись в рамках официального визита Виктора ЮЩЕНКО в Ливию 7-8 апреля п.г. и государственного визита в Украину М.КАДДАФИ 4-6 ноября 2008 года.

«Работать в направлении строительства НПЗ нужно со всеми предложениями, в том числе и с ливийской стороной. Однако говорить уже сейчас о строительстве НПЗ по переработке легкой нефти преждевременно», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Уполномоченный Президента убежден, что для того, чтобы в Украину пришли инвесторы, в том числе и ливийские, нам нужно реформировать нефтяной рынок: нефтепереработка должна стать привлекательнее, чем трейдерство готовых нефтепродуктов. Б.СОКОЛОВСКИЙ констатировал, что, к сожалению, сегодня, все наоборот.

Энергогенерирующая компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру ДТЭК, и компания «МГ-Мотор» (Беларусь) 19 мая заключили контракт по организации экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, контракт заключен до конца 2009 года и предусматривает поставки в адрес белорусского контрагента электроэнергии мощностью 250 МВт ежемесячно ровным графиком. Цена контракта будет определена после согласования возможности экспорта.

«Поставки в адрес белорусского контрагента еще не осуществлялись, поскольку ООО «Востокэнерго» ожидает согласования возможности экспорта электроэнергии от Минтопэнерго и НКРЭ», - отметили в пресс-службе.

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил сегодня, что готов вынести на следующее заседание Европейского совета поднятый Россией вопрос об оплате газа для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские информационные агентства.

"Россия говорит, что не может выделить 5 миллиардов, которые нужны для того, чтобы наполнить газовые хранилища Украины. И поэтому она обратилась к Европе с предложением разделить надвое эти расходы. На будущем Европейском совете я вынесу это предложение Российской Федерации с тем, чтобы Европа озаботилась проблемой, которая касается многих европейских государств, в том числе и государств Восточной Европы", - заявил премьер-министр Италии.

Подготовка к Евро-2012

Нолевая фаза работ по строительству стадиона во Львове практически готова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.

Президент подчеркнул, что сегодня темой номер один в подготовке Украины к Евро-2012 является львовский стадион.

«Львовский стадион – это тестовый объект. И я хочу отметить, что важнейшим сегодня здесь является соблюдение графиков, финансирования и строительства», - сказал он.

По его словам, на месте строительства стадиона во Львове выполнен большой объем работ, «особенно если учесть, что они начались под Рождество».

«Укрэксимбанк» выкупит облигации, и на вырученные за них средства будет строиться львовской стадион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.

Президент отметил, что львовской стадион - «тема номер один, и такой объект требует образцового финансирования и гарантии средств».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, если мы хотим иметь Львов принимающим Евро-2012, то необходимо обеспечить соблюдение графиков как финансирования стадиона, так и его строительства.

«Сегодня я привез с собой председателя правления «Укрэксимбанка» Виктора КАПУСТИНА, этот банк выкупит облигации на 300 млн. грн.», - проинформировал он.

«В июне на строительство Львовского стадиона пойдут первые 100 млн., вырученные за ценные бумаги», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, уже через 10 дней должна пойти первая проплата по ценным бумагам.

Также Президент отметил, что хочет услышать от премьера гарантии о том, что финансирование четырех принимающих городов Украины будет вестись с гарантиями правительства, что это будет вестись безукоризненно.

Он также добавил, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы четыре города, которые 12 мая решением УЕФА были признаны принимающими Евро-2012 в Украине, приняли участие в футбольном чемпионате.

«Если этого не произойдет, это будет поражение и государства, и правительства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что если бы не проведение Евро-2012, «во Львове еще бы лет 20 не было стадиона и аэропорта». Поэтому это чрезвычайно важная и полезная для Украины миссия – принимать Евро.

В пятницу, 29 мая, в 10.30 в Секретариате Президента Украины под председательством главы государства Виктора ЮЩЕНКО начнется совещание по поводу состояния подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на совещание приглашены председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, заместители главы президентского Секретариата Юрий БОГУЦКИЙ и Андрей ГОНЧАРУК.

С 27 мая Президент начал ряд встреч, во время которых с каждым принимающим Евро-2012 городом будет проведена отдельная консультация по неотложным вопросам подготовки к чемпионату.

В частности, 27 мая глава государства провел встречу с главой Харьковской областной государственной администрации Арсением АВАКОВЫМ и харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ.

Сегодня В.ЮЩЕНКО осуществил рабочую поездку во Львовскую область, где провел совещание в штабе строительства львовского стадиона, в котором приняли участие вице-премьер-министр И.ВАСЮНИК, председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ, председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК, львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ и другие.

Финансовый рынок

Стратегические украинские предприятия в ближайшее время могут оказаться под контролем России, пишет еженедельник «Комментарии:».

По данным издания, сейчас дочерние структуры российских банков получают ресурсы, которые позволяют им кредитовать украинскую экономику в намного больших объемах, чем это могут делать филиалы западноевропейских финансовых учреждений.

Например, "Внешэкономбанк" России уже перевел "Проминвестбанку" ("Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции "Проминвестбанка" - УНИАН), основным акционером которого он является, 1 млрд. долл., его «дочка» заявила о привлечении от материнской структуры субординированного долга в размере 129 млн. долл., а украинское подразделение «Сбербанка» - на 40 млн. долл. Именно эти финзаведения, по мнению «Комментариев:», в ближайшее время и распределят ключевые роли на рынке кредитования.

По мнению аналитиков, россиян в ближайшее время будут интересовать такие отрасли, как ТЭК, машиностроение, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Подтверждением этого может служить хотя бы то, что "Проминвестбанк" открыл кредитную линию ЗАО «Оболонь» на 80 млн. грн. и ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» - на 30 млн. долл.

Нынешняя активность в наращивании кредитных портфелей «дочки» российских госбанков, отмечают «Комментарии:», имеет политическое основание. Эти финучреждения «в меньшей мере боятся невозврата по кредитам, выдавая ссуды преимущественно стратегически важным предприятиям. Даже если стоимость обеспечения по таким кредитам упадет и предприятия не смогут рассчитаться с долгами, российское правительство получит активы, стоимость которых в посткризисное время вырастет многократно и позволит РФ доминировать на ряде рынков, которые имеют стратегическое значение для страны», — разъяснил изданию представитель одной из инвестиционных компаний.

Как отмечает издание, выгода от избранной россиянами стратегии увеличивается многократно, если учесть, что вливания в украинских «дочерей» госбанков РФ осуществляются исключительно благодаря печатному станку.

Национальный банк Украины одобрил кандидатуру Сергея ЛЕБЕДЕВА на должность председателя правления ОАО «БТА Банк». Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«Приказом №397-к от 26 мая 2009 года на основании решения комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 19.05.2009 года №226 назначен на должность председателя правления ОАО „БТА Банк” Сергей ЛЕБЕДЕВ на срок согласно Уставу», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля т.г. С.ЛЕБЕДЕВ по решению Наблюдательного совета был назначен предправления «БТА Банка». До этого он занимал должность заместителя председателя правления и исполнял обязанности председателя правления с начала 2009 года.

Кабинет министров Украины снизил номинальную стоимость облигаций внутреннего государственного займа для физических и юридических лиц, которые будут выпускаться для финансирования дефицита государственного бюджета, с 500 до 200 грн.

Соответствующее постановление №470, вносящее изменения в постановление №362 об осуществлении эмиссии облигаций внутреннего государственного займа, принятое на заседании Кабмина 13 мая, размещено на сайте правительства.

Также документом увеличена ежеквартальная купонная выплата по облигациям с 10 до 20 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,63/7,66 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 7,6415/7,6660 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6435/7,6610 грн./долл.

В 14:30 Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2435/0,2447 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2438/0,2445 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2439/0,2446 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,27 рублей (+0,1650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3795/1,3900 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,55/10,60 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5885/10,6285 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5930/10,6310 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке сегодня составил 7,6421 грн./долл.

НБУ установил на 29 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.8800 (на 28 мая – 761.9000)

100 EUR – 1055.6609 (на 28 мая – 1059.1172)

10 RUR – 2.4321 (на 28 мая – 2.4432)

Новости транспорта и связи

Депутаты Киевского городского совета разрешили КП «Киевский метрополитен» закупить 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с правом выкупа по результатам тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Согласно этому решению, в этом году на выкуп нового подвижного состава из городского бюджета разрешается привлечь средства не более 15% от общей стоимости предмета лизинга, а остальные средства – на протяжении 2010-2014 годов.

По данным метрополитена, в часы пик заполненность одного вагона метро составляет 250 человек или 10 человек на один квадратный метр свободной от сидений площади. Особенно сложная ситуация - на Сырецко-Печерской линии. Здесь существующим парком подвижного состава уже фактически невозможно обеспечить необходимое количество поездов для перевозки растущего пассажиропотока.

Благодаря принятому сегодня решению метрополитен уменьшит заполненность вагонов с существующих 250 человек до 197 и обеспечит необходимый интервал движения между поездами.

«Укрзализныця» с начала ввода услуги по бронированию и продаже электронных билетов реализовала свыше 5 тыс. таких билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

«Сегодня в целом забронировано и продано свыше 5 тыс. билетов, из них 50% идет через «Укрпочту», - отметил он.

По словам А.ИВАНЬКО, к концу 2009 – началу 2010 года «Укрзализныця» планирует ввести услугу, при которой пассажиры смогут приобрести билет в специальном киоске для самообслуживания.

«Укрзализныця» к летним перевозкам откроет 173 дополнительных кассы по продаже билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Кроме того, в городах на побережье Крыма откроют 7 передвижных касс, сказал он.

А. ИВАНЬКО также сообщил, что «Укрзализныця» из 150 летних поездов уже назначила 94 поезда. Из них 68 будут курсировать в крымском направлении, 10 — в Одессу.

«Для железнодорожников летний сезон перевозок — особенное время, когда все усилия направлены на то, чтобы безопасно и качественно перевезти всех пассажиров, количество которых летом увеличивается вдвое», — сказал начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци».

В целом к началу летних перевозок железнодорожники подготовили 5873 пассажирских вагона, отремонтировали и проверили 1850 систем кондиционирования воздуха вагонов.

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(УНИАН)