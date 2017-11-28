Рекорд. В спортивной лотерее выиграли 400 000 гривень

Знаковой новостью конца октября в мире спортивных ставок стал невероятный джекпот лотереи «Спортпрогноз»в 300 000 гривень. Но, поскольку огромный джекпот с первого раза не покорился знатокам футбола, то по правилам лотереи он начал расти и к концу ноября составил уже 400 000 гривень!

Именно такую сумму поделили счастливчики, которые предугадали победу «Эстерсунда» над украинской «Зарей»,«Кельна» над английским грандом «Арсеналом» и другие результаты матчей Лиги Европы. Имена героев пока не известны, т.к. за выигрышем они еще не обратились, но точно известно, что ставки были сделаны в городах Одесса и Новая Одесса.

В пресс-службе лотерейного оператора «М.С.Л.» сообщают, что данный джекпот является рекордным для лотереи в 2017 году и повторением абсолютного рекорда за всю историю проведения лотереи. До этого 400 000 гривень разыгрывались в «Спортпрогнозе» лишь однажды – в феврале 2012 года, тогда джекпот также был выигран сразу двумя игроками.

По ожиданиям аналитиков компании, следующего рекорда ждать долго не придется, т.к. после каждого срыва джекпот сразу устанавливается на уровне 200 000 грн. и увеличивается от тиража к тиражу.

Детальнее – на официальном сайте «М.С.Л.»: https://msl.ua/uk/default/article/id/18656