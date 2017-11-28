В оккупированному Крыму изъяли более тысячи земельных участков для строительства трассы

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма в 2017 году изъяли более 1 тысячи земельных участков для строительства автотрассы «Таврида». Об этом сообщили во вторник в российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма в ответ на запрос информационного агентства ТАСС.

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«На основании обращений Службы автомобильных дорог Крыма с приложением ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории автомобильной дороги «Таврида» правительством Крыма приняты решения об изъятии 1007 земельных участков», – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что данные решения «в основном приняты к земельным участкам сельскохозяйственного назначения, на которых отсутствуют строения и сооружения».

При этом, владельцам земли чиновники обещают предоставить аналогичные участки в другом месте. Размер компенсаций определяет подконтрольная России Служба автомобильных дорог Крыма.

«Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по определению рыночной стоимости изымаемого имущества, заключение соглашений об изъятии, выплата компенсации за изымаемое имущество, в соответствии с действующим земельным законодательством, возложено на Службу, как организацию, подавшую ходатайство, на основании которого принято решение об изъятии», – говорится в сообщении.

Как пишут «Крым.Реалии», подконтрольная России Служба автодорог Крыма заключила контракт на 137 млрд рублей (примерно 54 млрд гривень – ред.) с подрядчиком – вологодской компанией ВАД – на строительство автодороги «Таврида».

В документе закупки указано, что идет речь о выполнении работ по строительству и реконструкции автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» в Крыму сообщили в мае этого года. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России Службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

В начале августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годов, где предусмотрено 14,36 млрд рублей (около 6,5 млрд гривен – ред.) на строительство «Тавриды».