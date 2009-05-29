АНОНС на 29 мая 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко примет Спикера парламента Швеции Пэра Вестерберга. Планируется, что стороны обсудят вопрос парламентского сотрудничества и двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере. Кроме того, В.Ющенко и П.Вестерберг планируют обсудить вопрос реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство».

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В Министерстве регионального развития и строительства Украины состоится международный научно-практический семинар: «Инновационные решения в строительстве. Постнапряженный железобетон». Организатор - «Научно-опытный институт инновационного строительства».

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Состоится украино-французский круглый стол на тему: «Интеграция Украины в ЕС: новые возможности и вызовы». В мероприятии примет участие вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря.

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Пресс-конференция на тему: «Кризисная ситуация, сложившаяся в отрасли животноводства в нынешнем году». Участники: председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрий Карасик; президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация» Леонид Козаченко; первый вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ярослав Кардаш; председатель комитета по вопросам защиты внутреннего рынка Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ Александр Бакуменко и другие.

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В Міністерстві транспорту та зв’язку України під головуванням першого заступника Міністра транспорту та зв’язку України Володимира Работньова відбудеться засідання Громадської ради при Мінтрансзв’язку, участь у якому візьмуть представники громадських організацій, профспілок, науково-дослідних установ галузі транспорту та зв’язку.

На засіданні планується обрати Голову Громадської ради, його заступників. Окрім того, буде розглянуто питання створення робочих груп за напрямками діяльності галузі та План роботи Громадської ради при Мінтрансзв’язку на 2009 рік.

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Відбудеться засідання Соціальної ради при Мінтрансзв’язку. На засіданні будуть розглядатись питання рівня заробітної плати працівників транспортних підприємств та підприємств зв’язку України та заходів з невідкладного повернення заборгованої заробітної плати працівникам підприємств галузі.

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Пресс-конференция на тему: «Перспективы внедрения цифрового телевидения в Украине». Участники: зам.министра транспорта и связи, глава Госадминистрации связи Олег Проживальский, первый зам.председателя Госадминистрации связи Александр Баранов и зам.ген.директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александр Пивнюк.

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Круглый стол на тему: "Альтернативная и возобновляемая энергетика: современные тенденции и технические решения".

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Состоится двухдневное III Международное ножевое шоу «Стальная грань». Организатор - ООО «Кизляр Украина». Будут представлены шедевры из частного музея оружия В.Шлайфера (г. Запорожье), лучшие авторские работы ООО «Северная Корона» (г. Санкт-Петербург, Россия), ООО ПП «Кизляр» (Дагестан, Россия), образцы кованных клинков «Историор», оружейной мастерской «Александр». В программе: турнир по спортивному метанию ножей; демонстрация классической техники айкидо по версии КОI танто-дзютсу; «Город мастеров» - работа с модельным воском, пошив ножен и робота с кожей, плетение темляков, точение и правка ножей на камнях и т.п.; мастер-класс «Организация кузницы самыми простыми средствами. Основные инструменты и оборудование. Изготовление горна»; семинар «Клинковые изделия ООО "Кизляр", лекции "Мастерство цукамаки", «Нож: оригинал и подделка», «Ножи народов мира».

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11-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Запрещение игорного бизнеса: правовые аспекты, социально-экономические последствия, инвестиционные и имиджевые риски для Украины». 29 мая заканчивается срок, когда Президент Украины должен принять решение по Закону «О запрещении игорного бизнеса в Украине» - подписать или запретить. Возможен ли компромисс, который устроил бы все стороны процесса? Приглашены: председатель Госпредпринимательства Александра Кужель, председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана Продан, народные депутаты Украины: Наталия Королевская, Ксения Ляпина, Николай Катеринчук, Иван Плющ, Валерий Писаренко, член правления Фонда социального страхования на случай безработицы Андрей Дроздов, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, директор Института экономических исследований и полит.консультаций Игорь Бураковский, президент Bohush Communications Денис Богуш, замт.председателя ВО работодателей отрасли культуры, отдыха и развлечений Игорь Макиевский, партнер CFC Consulting Василий Мирошниченко, представители дипломатических миссий Австрии, Великобритании, Литвы, Эстонии, представители объединений работодателей игральной индустрии (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Под председательством Президента Украины начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Будет рассматриваться вопрос развития рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины. Фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале заседания. Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будет транслироваться вступительное слово Главы государства. После завершения заседания возможен брифинг участников СНБОУ.

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Состоится брифинг на тему: «Когда прекратится падение экономики Украины? Прогноз макроэкономических показателей до конца года». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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Состоится экстренное заседание Украинской Строительной Ассоциации по выработке неотложных предложений по спасению строительной отрасли страны.

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Состоится заседание секции градостроения и архитектуры Градостроительного совета.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему “Развитие коллективного управления авторским и смежными правами в Украине - важный шаг к гражданскому обществу”. Участники: директор объединения предприятий „Украинская Лига Музыкальных прав” Алексей Гуменчук; исполнительный директор объединения предприятий „Украинский музыкальный альянс” Павел Каленеченко; председатель агентства ВОО “Всеукраинское Агентство Авторских прав” Юрий Гандзюк; зам.директора ГП “Украинское агентство по авторским и смежным правам” Олег Левченко; директор Киевского музея Российского искусства Юрий Вакуленко; президент Агентства охраны прав исполнителей Виктор Герасимов и вице-президент Юрий Билак (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится подписание трехстороннего Меморандума «УНФ - IWO/ организация “Жилищная инициатива в Восточной Европе” - Николаевский городской совет» о намерениях по совместной реализации проекта «Комплексное внедрение энергосберегающих технологий при термосанации жилых домов, объектов социально-культурного назначения и реформирования ЖКХ в Николаевской области».Участники: президент УСПП Анатолий Кинах и директор организации «Жилищная инициатива в Восточной Европе» по содействию развития рыночных структур в строительном секторе и жилищном хозяйстве в Восточной Европе Карл Хеллер.

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При участии и.о. заместителя председателя КГГА Виталия Журавского, Митрополита Киевского и всей Украины Владимира и представителей КГГА состоится торжественная закладка капсулы по случаю начала работ по восстановлению церкви Св. Феодора на Лукьяновке.

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В Киеве состоится Инвестиционный Форум, организованный Райффайзен Инвестмент и Райффайзен Банк Аваль, во время которого ведущие частные инвестиционные фонды обсудят перспективы инвестиций в Украину. В работе примут участие ведущие западные фонды, которые инвестируют в промышленные предприятия, энергетические, нефтегазовые, телекоммуникационные и технологические компании, строительные предприятия, а также компании в сфере товаров широкого потребления и фармацевтики. Участники обсудят возможности консолидации и перспективы финансирования бизнеса в Украине, проведут предварительные переговоры с потенциальными инвесторами.

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29-31 мая в Киеве состоится 18-я традиционная специализирована выставка «Киев Бот шоу», которая презентует украинских и иностранных производителей и дистрибьюторов товаров и услуг для занятий спортом и активного отдыха на воде и возле воды.

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В Донецке, в пассажирском вагонном депо Донецк состоится осмотр подвижного состава в рамках подготовки Донецкой железной дороги к летним перевозкам. В мероприятии примет участие начальник Донецкой железной дороги Николай Сергиенко. Выезд журналистов в 9.00 от управления Донецкой железной дороги.

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