НБУ изменил порядок мер по финансовому оздоровлению банков

10:05, 29 мая 2009
Разное
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Постановление Нацбанка от 16 апреля 2009 года №225 вступит в действие с 1 июня...

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 16 апреля 2009 г. №225 внес изменения в Специальный порядок осуществления мер относительно финансового оздоровления банков.

Текст постановления, которое вступит в действие с 1 июня т.г., размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, новым порядком предусмотрено, что банк должен отображать разницу между зарегистрированным уставным капиталом и новым размером уставного капитала, определенным временным администратором во время уменьшения уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций в составе общих резервов.

Кроме того, предусмотрено, что временный администратор с целью принятия мер по финансовому оздоровлению банка имеет право уменьшать размер уставного капитала банка, определять новую номинальную стоимость акций, проводить консолидацию акций, осуществлять дополнительную эмиссию акций.

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