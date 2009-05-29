ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует интервью председателя правления "ОТП Банка" Дмитрия Зинкова под названием: "Если не будет сильных потрясений в мировой и украинской экономике, невозвраты кредитов к концу года по банковской системе составят 10-15%".

http://delo.ua/news/106972/

* * *

«Дело» также подает материал "Антикризисные бизнес-курсы за 29 тысяч гривен", в котором президент Международного института бизнеса Александр Мертнес рассказал о последних тенденциях на рынке бизнес-образования.

http://delo.ua/news/106982/

* * *

«Дело» также подает публикует интервью главы Госфинуслуг Виктора Суслова под названием: "В ближайшее время мы планируем проводить проверки правил и договоров страхования, с тем чтобы устранить в них наличие различных правовых уловок".

http://delo.ua/news/106969/

* * *

Издание «Коммерсант» (Украина) в статье "Во главе угля" отмечает , что, пытаясь решить проблемы государственных шахт, Кабмин впервые нарушил принципы функционирования энергорынка. Как стало известно Ъ, по просьбе правительства ГП "Энергорынок" вернуло экспортный НДС лишь энергогенерирующим компаниям, закупающим уголь у государства. Указанная схема противоречит действующему законодательству и будет оспорена в суде, отмечают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1178200

* * *

В публикации "Мэр Киева остановился на достигнутом" «Коммерсант» (Украина) пишет о том, что вчера председатель Киевской городской госадминистрации Леонид Черновецкий впервые отчитался перед Киевсоветом о проделанной работе. Господин Черновецкий перечислил наиболее успешные, по его мнению, проекты КГГА и призвал все политические силы объединиться для борьбы с экономическим кризисом. Представители оппозиционных фракций проигнорировали это предложение.

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1178171&IssueId=7000137

* * *

«Экономические известия» в материале «ВТО пошла на пользу» сообщают, что за год, прошедший с момента вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), экономика Украины ощутила преимущества либерализации внешней торговли. Выгоды от вступления Украины в ВТО наблюдались уже в первый год ее членства, тогда как в полной мере воздействие ВТО на отечественную экономику проявит себя через два-три года, считают в ООН.

http://www.eizvestia.com/state/full/4179600

* * *

«Экономические известия» также публикуют материал "Кредитам — нет", в котором отмечают, что к 1 июня Национальный банк приблизится к предельному уровню монетарной базы, обозначенному в меморандуме с Международным валютным фондом. Теперь банкам будет крайне сложно получать рефинансирование центробанка и поддерживать кредитование экономики, говорится в статье.

http://www.eizvestia.com/state/full/4179601

* * *

«Газета по-киевски» в материале "Без горячей воды останется центр и Соломенка" сообщает, что в Киеве продолжаются испытания тепловых сетей. Со 2 по 16 июня в Шевченковском и частично Соломенсокм районе не будет горячей воды. По информации пресс-службы АК «Киевэнерго», подача прекратится с 18.00 1 июня.

http://mycityua.com/news/city/2009/05/29/110114.html

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации "Газовый лимит" сообщает, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) готова начать поставки газа «Газпрому» уже в 2010 г., но не больше 1 млрд куб. м, заявил вчера директор департамента SOCAR Вагиф Алиев (цитата «Прайм-ТАСС»). Хотя в дальнейшем объем поставок может вырасти, оговорился он. Россия, конечно, рассчитывала на большее, отмечает чиновник Минэнерго, но цифр не называет: этот вопрос планирует обсудить сегодня в Баку министр энергетики Сергей Шматко. То, что визит готовится, подтверждает и представитель торгпредства России в Азербайджане.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/29/197913

(УНИАН)