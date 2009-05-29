Ющенко: Украина и РФ должны строить равноправные отношения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина и Россия должны строить равноправные и прагматичные отношения.

Об этом он заявил в интервью “Независимой газете”.

“Я хочу, чтобы россияне не воспринимали действия украинской стороны как антироссийские. Мы строим свое государство, с уважением относясь к независимости и суверенитету других стран. И такого же отношения требуем от соседей: время забыть об амбициях метрополии и обидах колонии, их место - в истории”, - отметил, в частности, В.ЮЩЕНКО.

По его словам, учитывая это понимание, “нам нужно строить совсем новые отношения - равноправные и прагматичные”.

В то же время Президент отметил, что несколько раз инициировал встречу с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, “но вопрос пока не решен”.

Отвечая на вопрос, влияет ли Россия на ситуацию в Украине, В.ЮЩЕНКО отметил: “Россия - большое государство, которое влияло, влияет и будет влиять на политику в регионе. Это фактор, с которым нужно считаться”.