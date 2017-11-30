Украинский бренд по производству кровли Мегасити открыл интернет-магазин Rauni

Компания MEGACITY объявила об открытии официального интернет-магазина кровельных материалов Rauni. Теперь у каждого покупателя есть возможность не только ознакомиться с самой полной информацией об ассортименте продукции Rauni, но и совершить онлайн-покупку в несколько кликов. К услугам покупателей удобные системы поиска, подбора и сравнения товаров со множеством характеристик.

Основную ставку в работе магазина партнеры делают на высокий уровень сервиса, собственную транспортную службу по Харькову и области и доставку продукции по всей территории Украины оптом и в розницу.

Rauni - это официальный представитель завода производителя материалов для кровли в Украине. Вся продукция, представленная в ассортименте магазина, имеет высокое качество, подтверждённое соответствующими сертификатами европейского образца и имеет официальную гарантию 10-50 лет в зависимости от выбранного товара.

«На сегодняшний день исследований по развитию рынка электронной торговли в нише кровельных материалов практически нет, что привело нас к необходимости анализа этой сферы. Мы уверены, что проект интернет-магазина Rauni позволит потребителям делать покупки с максимальным комфортом», — прокомментировал Сергей Пряхин, руководитель управления по организации развития рынка.

Основная часть материалов для кровли в Украине все еще осуществляется в обычных магазинах и строительных супермаркетах. По оценкам экспертов компании, доля онлайн продаж в нашей стране составляет около 20% от общего объема рынка. При этом онлайн канал остается одним из наиболее перспективных.

На сайте интернет магазина Rauni можно выбрать из широкого ассортимента и купить композитную и металлическую черепицу, профнастил, системы водостока, террасные доски, сайдинг, фасадные панели, паро- и гидроизоляционные материалы, кровельную теплоизоляцию, и дополнительные крепежные элементы.

Каждый посетитель интернет магазина перед покупкой получает полную информацию о продукте, видит актуальную цену, фотографии товара. Оформить заказ очень просто. В каталоге продукции вы выбираете необходимые кровельные материалы, смотрите их размеры, выбираете цвет и оформляете заказ. Если есть какие-либо вопросы, то свяжитесь с менеджерами сайта по указанным телефонам в разделе контакты. В этот же день оператор интернет-магазина обязательно вам перезвонит и проверит, всё ли вы правильно заказали. Покупатель может сделать заказ и оформить доставку любым удобным для него способом. Доставка осуществляется во все регионы Украины.

Также к услугам покупателя предоставляется бесплатный выезд менеджера на объект, который проведёт точные замеры. Это позволит правильно и без ошибок рассчитать необходимое количество материалов для кровли и дополнительных крепёжных элементов. При необходимости, специалисты научат правильному монтажу материала и как обеспечить технический надзор над возведением крыши, но лучше всего осуществлять кровлю не самому, а довериться профессионалам.