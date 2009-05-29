ГЛАВНОЕ на 29 мая (день)

Финансовый рынок

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 16 апреля 2009 г. №225 внес изменения в Специальный порядок осуществления мер относительно финансового оздоровления банков.

Текст постановления, которое вступит в действие с 1 июня т.г., размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, новым порядком предусмотрено, что банк должен отображать разницу между зарегистрированным уставным капиталом и новым размером уставного капитала, определенным временным администратором во время уменьшения уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций в составе общих резервов.

Кроме того, предусмотрено, что временный администратор с целью принятия мер по финансовому оздоровлению банка имеет право уменьшать размер уставного капитала банка, определять новую номинальную стоимость акций, проводить консолидацию акций, осуществлять дополнительную эмиссию акций.

Рейтинговая служба Standard & Poor`s подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги банка «Надра» на уровне «SD» (выборочный дефолт).

Как отмечается в сообщении российского представительства агентства, рейтинги банка «Надра» были понижены с «СС» до «SD» 2 марта 2009 года, после того как банк пропустил процентные платежи по ряду депозитов и выплаты по некоторым кредитным письмам.

В соответствии с определением Standard & Poor`s, выборочный дефолт означает, что «заемщик не выполняет обязательства выборочно, то есть по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам».

Вслед за подтверждением рейтингов они были отозваны по запросу клиента. В результате отзыва банк «Надра» более не является предметом мониторинга Standard & Poor`s.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация Нацбанка Украины.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить в этом году инвестиции в Украину на 15% – до 1 млрд. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня старший банкир представительства ЕБРР в Украине Анна ТОКАРЗ во время инвестиционного форума, организованного в Киеве группой Raiffeisen.

По ее словам, данное решение является «скорее политическим, чем экономическим».

По информации А.ТОКАРЗ, половина из выделяемой суммы пойдет на поддержку финансового сектора, а также на проекты по развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, сектора недвижимости. Еще около 20% средств будет направлено на участие в частном капитале.

А.ТОКАРЗ отметила, что на сегодняшний день Украине уже выделено или принято решение о выделении средств в этом году на сумму в 160 млн. евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направит 3,5 млн. евро на техническую помощь для решения проблем, связанных с рекапитализацией украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня старший банкир представительства ЕБРР в Украине Анна ТОКАРЗ во время инвестиционного форума, организованного в Киеве группой Raiffeisen.

По ее информации, данные средства планируется перечислить Министерству финансов Украины.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Беларуси 125 млн. долларов на реализацию проекта в области энергосбережения. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, говорится в заявлении ВБ.

«Это самый крупный кредит, который мы когда-либо выделяли Беларуси, - отметил представитель ВБ Мартин РЕЙЗЕР, курирующий отношения с Украиной, Беларусью и Молдовой. - Мы поддерживаем усилия белорусских властей, направленные на повышение энергетической безопасности, сокращение выбросов углеродов и закладку основы для конкуренции и роста путем улучшения энергосбережения».

Проект, о котором идет речь, предусматривает установку дополнительного современного оборудования в шести отопительных котельных, которое позволит им работать не только на обогрев, но также вырабатывать электроэнергию. За его реализацию будет отвечать государственное предприятие «Белинвестэнергосбережение».

С 25 по 29 мая средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 0,5%, продажи – на 0,3% и составляет 7,62/7,69 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,2% и сегодня составляет 10,54 грн./евро, продажи – на 0,1%, до 10,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 25 по 29 мая повысился на 2,5% и сегодня составляет 0,2307 грн./рубль, продажи – снизился на 1,9%, до 0,2407 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл. (курс покупки с начала недели повысился на 0,4%), продают – по 7,68 грн./долл. (курс повысился на 0,3%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,59 грн./евро (курс повысился на 1,1% с 25 мая), продажи – 10,74 грн./евро (курс повысился на 0,5%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 2,4% с начала недели и составляет в среднем 0,2288 грн./рубль, продажи – на 0,8%, до 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,70 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,55/7,73 грн., евро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,58/7,68 грн., евро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6188, к евро – 10,556609, к российскому рублю – 0,24321.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6330/7,6570 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2460/0,2475 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6725/10,7115 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3997/1,3999 долл./евро (четверг – 1,3846/1,3848 долл./евро).

В четверг Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина и Россия в ближайшее время должны вернуться к вопросу об определении рыночной стоимости газа и его транзита по территории Украины.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью «Независимой газете» накануне запланированного на начало июня визита в Россию для участия в международном экономическом форуме, в рамках которого может состояться его встреча с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Нужно наконец обсудить рыночную цену на российский газ и рыночные принципы формирования транзитной политики. Летом прошлого года премьер-министры Украины и РФ предполагали синхронный переход к рыночной цене на газ и на услуги по транзиту. Но в декабре российская сторона отказалась от этого принципа. По крайней мере так ситуация воспринимается в Украине, хотя, конечно, есть много нюансов, которые зимой Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН обсуждали с глазу на глаз. Их договоренности, возможно, не были зафиксированы на бумаге, но, вероятно, стали в определенной степени базой для дальнейшего построения отношений в газовой сфере», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины в очередной раз отметил, что январские украинско-российские газовые договоренности являются для него неприемлемыми ни с политической, ни с экономической точки зрения. «Украина согласилась перейти на рыночные цены на газ. Это было бы правильным при одновременном введении рыночной цены на транзит. В таком случае никто бы не комментировал стоимость газа, пусть даже определенную по той формуле, которая многими экспертами оценивается как наиболее несовершенная и неудачная в Европе. Однако украинская сторона на переговорах, руководствуясь, очевидно, в первую очередь политическими мотивами, оставила стоимость своей услуги по транзиту на уровне трехлетней давности. К чему это привело? К тому, что уже в первом квартале транзит российского газа стал убыточным для нас», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения в газовой сфере должны развиваться в цивилизованном русле – без влияния политики и политиков. «К чему приводит политизация? К закулисным договоренностям и затем к взаимным обвинениям. Я не приемлю тезиса о том, что много лет кто-то щедрый давал газ кому-то неблагодарному, как и тезис о том, что кто-то благородный фактически бесплатно транспортировал газ по крупнейшей в Европе газотранспортной системе. Пришло время вынести тот период за скобки деловых переговоров, честно сказать друг другу: «Было такое время – были такие отношения». Но мы-то живем в другое время», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Напомним, что международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 4-6 июня 2009 года.

АК «Киевэнерго» обратится в Министерство топлива и энергетики Украины с просьбой инициировать принятие правительством решения о квотировании экспорта топочных мазутов в связи с необоснованным, по мнению компании, ростом цен на данный вид топлива на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

«Компания в настоящий момент готовит обращение в министерство с просьбой решить данную проблему, возможно, путем введения квотирования или обязательной продажи какого-то объема мазута на внутреннем рынке», – сказал он.

По его словам, если в начале года цена тонны мазута составляла в среднем 2,3-2,4 тыс. грн. за тонну, то сегодня ТНК-ВР предлагает мазут по цене 2,9 тыс. грн. за тонну, «Лукойл» – 3,6 тыс. грн. за тонну.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в связи со сложившейся ценовой ситуацией компания в мае впервые сработала с отрицательной рентабельностью по выработке электроэнергии. При этом убыток по данному виду деятельности в мае ожидается на уровне 18 млн. грн.

Котировки фьючерсов на нефть в четверг продолжили расти на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,63 доллара, или 2,6%, – до 65,08 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 5 ноября 2008 г. Котировки фьючерсов выросли более чем на 90% по сравнению с минимумом 2009 года, достигнутым в феврале.

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов выросли на 1,89 доллара, или 3%, – до 64,39 доллара за баррель.

Рост цен на нефть наблюдался в семи из последних восьми сессий, так как участники рынка корректировали свои позиции, узнав о сокращении запасов после длительного периода их роста. На прошлой неделе запасы нефти в США упали, причем падение наблюдалось третью неделю подряд. Запасы нефти снизились на 5,4 млн. баррелей, что намного превысило средний прогноз аналитиков о сокращении на 500 тыс. баррелей. Об этом сообщило в четверг Министерство энергетики США.

Нефтеперерабатывающие заводы полагаются за запасы нефти, скопленные за последние шесть месяцев для того, чтобы пополнить предложение в подготовке к характерному для лета росту спроса, хотя и со слабого старта.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг приняла решение оставить без изменений квоты на добычу нефти. В прошлом году ОПЕК объявила о сокращении нефтедобычи в целом на 4,2 млн. баррелей в день. Тем не менее, когда цены вырастут, уровень выполнения заявленных ранее сокращений может снизиться.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB торговались с повышением на 1,88 цента, или 1%, –на уровне 1,9105 доллара за галлон. Июньские фьючерсы на топочный мазут торговались с повышением на 3,97 цента, или 2,5%, – на уровне 1,6014 доллара за галлон.

Котировки фьючерсов на бензин стали отставать от нефти, после того как Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов бензина на 500 тыс. баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 1,7 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 200 тыс. баррелей, тогда как прогнозировался рост на 1,1 млн. баррелей.

Вчера, 28 мая, в 00.01 энергоблок №3 Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 29 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт первой системы безопасности.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 231-е сутки среднего планового ремонта. Работы – по графику.

Энергоблок №2 Южноукраинской АЭС 25 мая в 22.00 был выведен в резерв.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 73-и сутки среднего планового ремонта. Работы – по графику.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 305÷4 605 МВт, для РАЭС – 1 185 МВт, для ЮУАЭС – 1 920 МВт, для ХАЭС – 1 000 МВт.

28 мая атомные станции Украины выработали 202,21 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.

Международные новости

Экономический кризис является бомбой с часовым механизмомдля прав человека, делает вывод всемирное движение «Международная амнистия» в своем докладе “Amnesty International – 2009. Положение с правами человека во всем мире”.

На пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации этого доклада исполнительный директор Международной амнистии в Украине Татьяна МАЗУР сообщила, что в документе приводится обзор основных тенденций и событий в 157 странах и территориальных образованиях в 2008 году, а также анализ возможного влияния экономического кризиса на ситуацию с правами человека в разных регионах мира.

Председатель Международной амнистии в Украине Светлана ПОБЕРЕЖЕЦ отметила, что мир находится на своего рода “социальной, политической и экономической бомбе с часовым механизмом – таким является основное предостережение всему миру, такой является основная идея доклада Международной амнистии”.

В Международной амнистии убеждены, что экономический кризис следует считать взрывчатым веществом, опасным для возникновения кризиса в области прав человека. По мнению правозащитников, экономический спад привел к обострению злоупотреблений в области прав человека, одновременно отвлек внимание от этих злоупотреблений и создал новые проблемы. "Прикрываясь вопросами безопасности, правами человека пренебрегли. Сегодня же, во имя стабилизации экономики, права человека отодвинуты на задний план", - отмечается в докладе.

«Мир нуждается в новом глобальном подходе в области прав человека – не обещаний на бумаге, а обязательств и конкретных действий правительств для обезвреживания часовой бомбы в правах человека. Мировые лидеры должны инвестировать в права человека так же целенаправленно, как они инвестируют в экономику», - отмечают в Международной амнистии.

В докладе упоминается и Украина. Так, Международная амнистия констатирует, что власти не приняли адекватных мер в ответ на рост количества расистских нападений в Украине. Беженцам и искателям убежища угрожало принудительное возвращение. Также в нашем государстве не остановлены пытки и жестокое поведение во время содержания под стражей в милиции. Упоминается и то, что в Украине виновные в нарушении прав человека остаются безнаказанными.

По словам С.ПОБЕРЕЖЕЦ, важное внимание в докладе уделено вопросам преодоления бедности. “Бедность, которая обострилась во всемирном масштабе из-за экономического кризиса, привела к тому, что изменения в сфере прав человека больше нельзя откладывать”, - отметила она.

Поэтому Международная амнистия инициирует в 2009 году всемирную кампанию «Требуем достоинства», которая будет направлена на предоставление людям, живущим в бедности, права отстаивать свои права. “Необходимо привлечь власть народа для осуществления постоянного давления на политических лидеров”, - отметила С.ПОБЕРЕЖЕЦ.

“Почти 50 лет назад Amnesty International была создана для того, чтобы требовать освобождения узников совести, сегодня мы боремся за достоинство узников бедности”, - сказала С.ПОБЕРЕЖЕЦ.

В мае индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил расти второй месяц подряд, хотя и остается отрицательным: –3,17 против –3,26 пункта в апреле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Рост индикатора объясняется улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы и оценок производственных трендов в предыдущие месяцы, незначительным улучшением оценок запасов продукции на складах.

В то же время, оценки портфеля заказов и экспортного портфеля заказов несколько ухудшились.

Под влиянием мирового экономического кризиса в текущем году безработица в мире возрастет до 7,4% и составит почти 240 млн. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные прогноза Международной организации труда (МОТ), это самый высокий уровень с 1991 года, когда начали собирать такие данные.

Как сообщают сегодня токийские газеты, в общей сложности армию безработных в текущем году пополнят около 50 млн. человек. Многие из них попадут под сокращение на промышленных предприятиях, в первую очередь в автомобилестроении.

В ведущих странах мира уровень безработицы составит от 6,1% до 9%, а наиболее сложной ситуация будет в странах на постсоветском пространстве – от 9% до 12,1%.

По предварительным данным, годовая инфляция в мае 2009 года (май-2009 до мая-2008) в зоне евро будет составлять 0,0%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,2%.

К зоне евро с января 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

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