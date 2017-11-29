Каждый пятый биткоин утерян навсегда - исследование

13:21, 29 ноября 2017
Разное
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Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".

Иллюстрация REUTERS

Согласно исследованию фирмы Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна биткоина, от 2,78 миллиона до 3,79 миллиона биткоинов уже утеряно навсегда, сообщает портал Ain.ua.

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"Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 миллиона) было утеряно из-за выведения их из обращения", - говорится в сообщении.

Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".

Chainalysis также утверждает, что более 1 миллиона биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.

Fortune отмечает, что исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, очень важно, поскольку основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.

Напомним, во вторник цена на криптовалюту побила очередной рекорд и превысила отметку 10 тысяч долларов.

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Теги: #криптовалюта Bitcoin#криптовалюта в Украине