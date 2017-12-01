В Днепре появился магазин сантехники от крупной украинской сети Santan

Компания SANTAN - достаточно крупный игрок рынка среди сантехнических товаров, мебели для ванных комнат и климатического оборудования, расширяет торговлю и теперь предлагает ознакомиться с ассортиментом вживую в фирменном Оффлайн магазине. Преимущества уже оценили жители Харьковской, Киевской и других областей Украины. Новый магазин можно найти по адресу: г. Днепр, Запорожское шоссе, 53-В.

Такой формат покупки даёт возможность вживую побеседовать с консультантом, оценить вид и габариты товара, имеющегося в наличии, а также подобрать все необходимые комплектующие для его монтажа. При этом у покупателя остаются и все возможности онлайн формата. Каждый может сделать интернет-заказ прямо из магазина по интернет цене. Если желаемого товара не оказалось на складе, ему предлагается подождать несколько дней или подобрать аналог.

У магазина SANTAN есть и третье назначение – пункт самовывоза. Жители Днепра могут забрать свой товар самостоятельно и бесплатно, причем в магазине есть услуга погрузки покупки в личный транспорт. Интернет-магазин santan.ua приятно удивляет ассортиментом продукции – здесь представлены товарные позиции более чем 100 брендов. Компания SANTAN - официальный партнер таких мировых производителей сантехники и мебели для ванных комнат, как Ravak, "Grohe, Cersanit и имеет собственные три марки. Согласно статистике, для многих покупателей именно эти условия становятся решающими при выборе магазина.

Компания работает в Украине более 20 лет, начав с небольшого магазина в Харькове и постепенно стала одним из крупнейших поставщиков и производителей сантехнических товаров. Каждый день компания завоёвует сердца жителей Украины доступными ценами, удобным расположением магазинов, высокими стандартами работы, реализацией только качественной сантехники и мебели для ванной украинских и иностранных производителей, продажа эксклюзивных сантехнических брендов, а также возможность получить подробную консультацию по телефону или в магазине. Заказы на сайте принимаются в режиме онлайн. Обработка заказа длится не более 5-10 минут. Контакт-центр работает ежедневно с 9:00 утра до 18:00, а многоканальная линия позволяет быстро дозвониться даже в загруженные часы. Если вы сделали заказ ночью, то утром вам перезвонит специалист контакт центра для подтверждения заказа.

"Главной идеей открытия магазина стало желание сделать ещё выше уровень комфортной покупки. Более чем 20 лет работы на рынке сантехники и оборудования позволили досконально изучить потребности современного покупателя, которые и легли в основу создания проекта объединения онлайн и офлайн площадок" – рассказал Константин Юнусов, директор магазина Santan.

В честь открытия в магазине действовали скидки на всю продукцию до 30%. Завоевать любовь жителей Днепра компания "SANTAN" попытается не только низкими ценами и качественным товаром, но и удобным графиком. Первое время после открытия магазин работал до последнего клиента. На данный момент - с 09:00 до 19:00 по будням, и с 09:00 до 17:00 - по выходным.

Открытие офлайн-точки продаж в Днепре дает возможность жителям города получить качественный товар быстро и комфортно. "SANTAN" - это оптимальное сочетание удобного сервиса для шопинга в интернете с преимуществами офлайн-магазина.