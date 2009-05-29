ГЛАВНОЕ на 29 мая (вечер)

Хроника дня

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Финансы

НБУ: дефицит валюты уменьшается С начала мая на обоих сегментах валютного рынка Украины (наличном и безналичном) наблюдается существенное снижение дефицита иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В отдельные дни предложение валюты даже доминирует на межбанковском рынке, что позволяет Нацбанку выкупать ее, увеличивая международные резервы.

На наличном рынке предложение валюты по сравнению с соответствующим периодом апреля увеличилось в 1,4 раза, что обусловило ее превышение над спросом на 150 млн. долл. В соответствующем периоде апреля ситуация была противоположной и чистый валютный спрос составлял 84 млн. долл. Указанные изменения оказали позитивное влияние на укрепление наличной гривни, курс которой по операциям продажи долларов укрепился с начала мая на 5,4 % до 7,59 грн/долл.

НБУ также отмечает вклад в стабилизацию ситуации и регулярное проведение Нацбанком валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала мая было проведено пять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (88 млн. долл.), швейцарские франки (1,1 млн. франков) и евро (131 тыс. евро).

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 1,1% до 7,6161 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 2,68% до 10,49 грн./евро, а к российскому рублю - на 4,54% до 2,42 грн./10 рублей.

Учетную ставку НБУ будет устанавливать ВР В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован законопроект №4556 «Об установлении учетной ставки Национального банка Украины в 2009 году». Сообщение о регистрации обнародовано на сайте парламента, однако текст документа не доступен.

Инициатором законопроекта выступает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

На сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.

"Укргазбанк" выплатил проценты по ипотечным облигациям ОАО АБ "Укргазбанк" 28 мая 2009 года выплатил процентный доход по своим ипотечным облигациям серии "В" за девятый процентный период на сумму 0,375 млн. грн., что составляет 26,18 грн. на одну облигацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Как сообщалось, ОАО АБ "Укргазбанк" самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение своих ипотечных облигаций общим объемом эмиссии 50 млн. грн.

Сумма ипотечного покрытия по состоянию на 1 мая 2009 года составляет 55,54 млн. грн.

Процентная ставка по ипотечным облигациям на 1-12 процентные периоды является фиксированной и составляет 10,5% годовых. Дата погашения облигаций – 25 февраля 2010 года.

«Укргазбанк» входит в список банков-претендентов на рекапитализацию при участии государства.

Нацбанк отказывается выкупать облигации ГИУ

Украинская строительная ассоциация (УБА) обеспокоена отказом Национального банка Украины от осуществления операций с облигациями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) и операций по купле-продаже этих ценных бумаг.

Об этом сообщается в пресс-релизе УБА, переданному УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, таким образом Нацбанк срывает выполнение антикризисного закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». (Данным законом предусматривалось с помощью размещения ценных бумаг ГИУ привлечь средства в Стабилизационный фонд для финансирования строительных объектов с готовностью более 70% – УНИАН).

«УБА призывает государство найти способ оказания финансовой помощи частным инвесторам в достройке своего жилья. Эти деньги в виде налоговых отчислений и заказов на строительные работы вернутся в экономику страны и будут способствовать выходу из экономического кризиса. Недофинансирование достройки жилья со степенью готовности 70% катастрофически повлияет на строительную отрасль и станет началом нового витка экономического кризиса в Украине», – отметил сегодня в ходе экстренного заседания УБА глава ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снизились, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6330/7,6570 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6360/7,6525 грн./долл. К закрытию ценовые уровни упали до 7,6050/7,6200 грн./долл.

В 11:00 Национальный банк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH 10,90 грн./евро.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2460/0,2475 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2465/0,2473 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2458/0,2467 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,8098 рублей (-0,4477).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3997/1,3999 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,4097/1,4099 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6725/10,7115 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6840/10,7175 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,7340/10,7580 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6318/7,6408 грн./долл. Всего было куплено 194,57 млн. долл., продано – 186,367 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,5833/10,6817 грн./евро. Всего было куплено 28,833 млн. евро, продано – 28,933 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,244/0,245 грн./рубль. Всего было куплено 575,484 млн. рублей, продано – 409,167 млн. рублей.

Официальный курс НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.8500 (на 29 мая – 761.8800)

100 EUR – 1074.0561 (на 29 мая – 1055.6609)

10 RUR – 2.4588 (на 29 мая – 2.4321)

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 1 июня 2009 года за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 74051.82 (на 29 мая – 72359.55)

961 XAG 10 Серебро – 1182.39 (на 29 мая – 1133.68)

962 XPT 10 Платина – 88603.16 (на 29 мая – 85787.69)

964 XPD 10 Палладий – 17903.48 (на 29 мая – 17066.11)

ТЭК

Баррозу: ЕС не может помочь Украине с оплатой газа

Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ заявляет, что ЕС пока не может помочь Украине финансово в оплате за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции, рассказывая о содержании своего телефонного разговора с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

“Он сообщил, что Украина просила определенную поддержку относительно финансирования. Я дал В.ПУТИНУ нашу оценку ситуации”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

“Это очень сложно с нашим нынешним европейским бюджетом помочь Украине”, - добавил он.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что поблагодарил В.ПУТИНА за информацию, которая, по его мнению, дает возможность предотвратить возможный кризис.

“Я пообещал затронуть этот вопрос на встрече с лидерами стран-членов ЕС с тем, чтобы понять, что мы можем сделать на этом этапе”, - отметил Президент Еврокомиссии.

Путин предложил ЕС вместе кредитовать поставки газа Украине Премьер-министр РФ Владимир Путин направил руководству ЕС обращение по ситуации с поставками газа Украине и его транзита в ЕС, в котором предлагается рассмотреть возможность формирования международного пула по кредитованию Украины для обеспечения поставок газа, сообщил заместитель главы правительства РФ Игорь Сечин журналистам в пятницу..

"Председатель правительства направил обращение главе Еврокомиссии (Жозе Мануэлю Баррозу), председательствующей в ЕС Чехии - господину Клаусу, ее преемнику в перспективе - шведскому правительству, и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Обращение касается текущего положения с поставками газа на Украину и его транзита через ее территорию в Евросоюза", - сказал он.

Россия будет участвовать в организации кредита Украине для закупки газа, если этот процесс получит поддержку Европы и ее финансовых институтов, заявил Сечин, комментируя обращение.

"Если наше предложение будет принято, и Европа будет заинтересована в организации кредитования Украины, тогда Россия рассмотрит возможность своего участия в этом пуле", - сказал он.

ТЭО Евразийского нефтетранспортного коридора представят в Брюсселе до конца июня Презентация технико-экономического обоснования Евразийского нефтетранспортного коридора может состояться в Брюсселе до конца июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ГОНЧАРУКА, сейчас вопрос определения даты презентации ТЭО в Еврокомиссии активно обсуждается, и не исключено, что она состоится до конца июня.

Нефть превысила 66 долл. за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу превысили 66 долл. за баррель, обновив полугодовой максимум, после выхода обнадеживающей статистики из США и Японии.

Июльские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,98 долл. до 66,06 долл. за баррель.

Июльсие фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,48% до 65,34 долл. за баррель.

Агро

Ющенко подписал указ о поддержке АПК и животноводства Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению финансового состояния аграрного сектора экономики и развитию животноводства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, издание указа связано с тяжелым финансовым состоянием сельхозпроизводителей и критическим состоянием в животноводстве.

В частности, лишь в текущем году поголовье скота сократилось на 5%, уменьшилось производство мяса и молока. Значительно уменьшилось кредитование села. При этом необоснованно - втрое - вырос импорт мяса и мясопродуктов, констатировали в пресс-службе, подчеркнув, что все это напрямую угрожает продовольственной безопасности государства.

С целью недопущения развития указанных негативных процессов, учитывая предложения сельхозпроизводителей, Президент Украины в указе предусмотрел осуществление комплекса мер, в частности, по развитию инфраструктуры рынка сельхозпродукции, защите национального товаропроизводителя, гармонизации нормативных документов, норм и правил Украины с международными стандартами, строительству животноводческих комплексов, стимулированию производства качественного молока и мяса, передаче в лизинг чистопородного племенного скота, сокращению сроков выдачи документов при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции, содействию развитию кооперации личных крестьянских хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями в выращивании сельхозпродукции, обеспечению проведения на местных рынках еженедельных ярмарок-продаж сельскохозяйственной продукции с участием граждан. Кроме того, Указом предусмотрены мероприятия по стабилизации кредитной поддержки сельхозпроизводителей.

Правительству поручено принять меры для ограничения импорта товаров для защиты отечественных сельхозпроизводителей, от демпингового импорта.

Глава государства убежден, что реализация данных положений указа позволит улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных производителей, создать условия для остановки спада в животноводстве и постепенного наращивания производства сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения растущего внутреннего спроса и увеличения экспорта отечественной продукции на международные рынки.