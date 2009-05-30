Завтра в Киеве гроза

31 мая в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, дождь, местами сильный, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Карпатах ночью снег, местами сильные осадки, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+6 градусов, на высокогорье заморозки 0...-2 градуса, днем +5...+10 градусов.

В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью и днем дождь, местами сильный, температура ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса, в Житомирской области +14..+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь с грозами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов, в Винницкой области +19..+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

30 мая температура воды в Черном море +15...+18 градусов, в Азовском море +19...+21 градус, в Днепре возле Киева +18 градусов.