В США создадут отдел по кибербезопасности

Президент США Барак Обама объявил о создании новой правительственной структуры, главной задачей которой станет борьба с киберпреступностью и интернет-шпионажем.

Президент США Барак Обама принял меры против компьютерной преступности и интернет-шпионажа на государственном уровне. В пятницу, 29 мая, американский глава объявил о создании при Белом доме отдела по кибербезопасности, во главе которого будет стоять так называемый "киберцарь", сообщает информационное агентство dpa.

В обязанности нового подразделения будет входить координация работы правительственных ведомств, занимающихся компьютерной безопасностью, расследование киберпреступлений и хакерских атак, а также разработка новых защитных технологий. По данным информационного агентства AP, "киберцарь" будет отчитываться перед Советом национальной безопасности и Экономическим советом, а также регулярно встречаться с президентом.

"Благополучие Америки будет зависеть от того, сможем ли мы оградить себя от компьютерных атак", - заявил президент США, объявляя о создании новой структуры. По его словам, проблемы в Сети слишком долго оставлялись без внимания, однако в настоящее время они являются одной из главных угроз экономической и национальной безопасности США. Одновременно Барак Обама заверил, что создание новой структуры не преследует целью ограничить свободу интернета.