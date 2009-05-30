ГЛАВНОЕ за 30 мая

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Финансы

МВФ и ВБ предупреждают Украину о риске системного банковского кризиса

В Украине сохраняется риск перерастания сложной ситуации в отдельных банках в системный банковский кризис.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

«Признаки напряжения значительно отличаются среди банков Украины, но остается риск того, что трудности, с которыми столкнулись отдельные банки, перерастут в системный банковский кризис», — отмечают международные эксперты.

По словам Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕРА, системный банковский кризис может начаться в случае падения доверия к банкам до того предела, когда вкладчики начинают считать, что ни один банк не является достаточно безопасным, и вместо перехода в другие банки вообще покидают банковскую систему.

«Степень такого губительного влияния обычно зависит от размера банков, имеющих острые проблемы с ликвидностью или платежеспособностью», — отмечают они.

Эксперты убеждены, что когда существует вероятность такого кризиса, государство обязано вмешаться и поддержать банковский сектор.

«Когда центральный банк предоставляет ликвидность финансовой системе, правительство, со своей стороны, использует бюджетные ресурсы для предоставления нового капитала, кредитов и (или) гарантий системным банкам, акционеры которых не способны мобилизовать дополнительный капитал», — поясняют они.

В такой ситуации перед органами власти предстают три основных задачи: возобновить доверие общества к банковской системе страны, защитить банковскую систему с наименьшими расходами для налогоплательщиков и укрепить банковскую систему, чтобы она стала более устойчивой к будущим кризисам, отмечают Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают государственную программу рекапитализации банков, разработанную украинскими органами власти при поддержке международных финансовых учреждений.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

«Национализация проблемных банков фактически является предметом дискуссий в других странах. Но в Украине потребности в капитале нескольких проблемных банков, имеющих системное значение, таковы, что государство неизбежно станет главным акционером. Более того, в специфических украинских условиях интересы государства как акционера будут наиболее защищенными, если оно сосредоточит в своих руках полный корпоративный контроль», — заявили международные эксперты.

Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР отметили, что государственная программа рекапитализации банков направлена на то, чтобы помочь банковской системе пережить нынешний период экономической нестабильности и вместе с тем обязать собственников банков отвечать за банковские убытки. В первую очередь, государство должно стать инвестором последней инстанции и обеспечить, чтобы государственные средства использовались прежде всего на удовлетворение претензий вкладчиков и обеспеченных кредиторов проблемных банков, отмечают они.

«Существующие собственники и необеспеченные кредиторы проблемных банков потеряют некоторую часть, а то и все свои инвестиции. После реструктуризации пассивов банки, воспользовавшиеся рекапитализацией, должны иметь доступ к ликвидности, которая будет предоставляться центральным банком, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание всех пассивов», — поясняют эксперты.

По их словам, согласно программе, после того как государство в лице правительства внесет капитал в системные банки, оно должно взять на себя полный контроль над ним и назначить новых руководителей, первоочередной задачей которых станет возобновление доступа вкладчиков к их средствам.

Когда доступ к депозитам будет возобновлен, а финансовое состояние банка стабилизируется, руководство должно максимально увеличить стоимость активов и подготовить банк к будущей продаже в частный сектор, отмечают международные эксперты.

«Эту программу считают необходимой именно сегодня, поскольку в нынешних рыночных условиях поступает недостаточно нового капитала от существующих владельцев или новых инвесторов в Украине и за рубежом. МВФ и Всемирный банк поддерживают эту программу как наименее затратный вариант укрепления украинской банковской системы», — заявили Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР.

Украина должна решительно перейти к внедрению стратегии реабилитации банковского сектора, разработанной украинскими органами власти при поддержке международных финансовых учреждений.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

Они отметили, что эта стратегия предусматривает реализацию государственной программы рекапитализации системных банков и начало реструктуризации коммерческих банков, не являющихся системными, но страдающих от острой нехватки ликвидности и капитала, которую не могут пополнить их владельцы.

«Сейчас пришло время решительно перейти к внедрению этой стратегии. Промедление привело бы к дальнейшим потерям активов и увеличению расходов для государства», - подчеркнули Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР.

При этом эксперты добавили, что «стабилизация депозитов в мае 2009 года пока создает благоприятную ситуацию и повышает шансы на успех. Решающее значение будут иметь также последовательность и настойчивость. Следует избегать контрпродуктивных шагов, таких как недавний запрет отчуждать имущество, находящееся в залоге по кредиту».

ЕБРР: почти половина внешних выплат банков Украины будет отложена

Украинские банки смогут договориться о переносе на более поздние сроки 10 млрд долл. внешних выплат, приходящихся на 2009 год, при их общем объеме на этот год около 21 млрд. долл., сообщает Finance..

Такую оценку дала старший банкир представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Анна Токарз.

На форуме, посвященном частным инвестициям в Украину и организованном в Киеве в пятницу Райффайзен Банком Аваль и Raiffeisen Investment, она аргументировала такой прогноз ожиданиями, что большинство материнских иностранных банков пролонгирует выданные ими своим "дочкам" в Украине кредиты.

Токарз также продемонстрировала прогноз Международного валютного фонда, согласно которому банки с иностранным капиталом отсрочат 90% всех внешних выплат, приходящихся на текущий год, тогда как местные банки - лишь 20%. По мнению МВФ, уровень пролонгации долгов для корпораций составит 85%, в том числе для мультинациональных - 100%, остальных - 70%.

Согласно обнародованным данным, в целом по стране удастся перенести на более поздние сроки 80% всех приходящихся на текущий год выплат, а с учетом торговых кредитов - 70%, считают в МВФ. По сравнению с предыдущим ноябрьским прогнозом, Фонд ухудшил свою оценку этих двух показателей соответственно на 5 и 10 процентных пунктов.

Токарз подчеркнула, что ЕБРР намерен оказать существенную поддержку банковскому сектору Украины. По ее словам, в 2009 году банк намерен увеличить объем новых проектов в Украине по сравнению с показателем за 2008 год на 15% - более чем до EUR1 млрд, из которых в банковский сектор будет направлено около половины.

По ее словам, банк в этом году уже одобрил выделение кредитов на $250 млн для Укрэксимбанка и $100 млн для Укрсоцбанка, а в настоящее время рассматривает возможность выделения средств УкрСиббанку, Мегабанку и ПроКредит банку, а в целом готов поддерживать всех своих 13 клиентов в этом секторе, на которых приходится 35% активов банковской системы страны.

Она также сообщила, что ЕБРР уже одобрил решение о выделении EUR2,4 млн технической помощи Министерству финансов Украины для реализации программы рекапитализации банков и готов предоставить ее, когда потребуется. По ее словам, прошедшая накануне встреча у первого вице-премьера Григория Немыри с участием главы Совета НБУ Петра Порошенко показала высокую степень готовности программы рекапитализации.

Среди проблем, Токарз выделила невозможность кредитования украинских клиентов в национальной валюте и затягивание разрешения этого вопроса украинской стороной. Она пояснила, что клиенты банка опасаются валютных рисков.

Согласно выступлению, ЕБРР также надеется на отмену постановлений Нацбанка №107 и №109 о введение требования по формированию резервов под валютные кредиты в гривне.

ТЭК

Путин: предоплата Россией транзита газа через Украину маловероятна

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что предоплата Россией транзита газа в Европу через Украину маловероятна, в частности, из-за позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на официальном сайте премьера РФ.

По словам В.ПУТИНА, проведенные переговоры показывают, что у Украины могут возникнуть проблемы с выполнением очередного платежа за российский природный газ, поставляемый для внутреннего потребления и закачки в подземные хранилища, что увеличивает «риск новых сбоев в транзите российского газа европейским потребителям». «В рамках поиска выхода из сложившейся ситуации премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила, чтобы Россия осуществила предоплату за транзит газа в Европу на 5-7 лет вперед в сумме около 5 млрд. долларов США. Примерно столько же украинцы должны заплатить за российские поставки. Реализация подобной схемы представляется маловероятной как минимум по трем причинам», – считает В.ПУТИН.

Первое, по его мнению, «Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем недавнем выступлении по сути объявил такой вариант незаконным.

Второе - согласно подписанной 23 марта 2009 г. в Брюсселе Совместной Декларации ЕС-Украина по модернизации украинской газотранспортной системы планируется провести существенное изменение организационной структуры газового комплекса Украины. То есть, сейчас мы не можем с уверенностью сказать, с кем именно в перспективе предстоит работать «Газпрому» по исполнению контрактов на поставку газа Украине и обеспечению транзита европейским потребителям.

Третье - в условиях глобального кризиса, снижения цен на газ и объемов продаж достаточно сложно аккумулировать такую сумму, как 5 млрд. долларов», – говорится в заявлении В.ПУТИНА.

Moody`s снизило корпоративный рейтинг "Нафтогаза" до Caa1 с B2

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service снизило общий корпоративный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa1. Прогноз по рейтингу - "негативный", сообщается в распространенном пресс-релизе агентства.

Понижение рейтинга связано с переоценкой в худшую сторону фундаментального кредитного качества компании и учитывает также фактор государственной поддержки "Нафтогаза Украины". По мнению экспертов Moody`s, на платежеспособность "Нафтогаза Украины" может негативно повлиять усилившаяся политическая напряженность в стране и ухудшение украинской экономики, а также медленный прогресс в переговорах с Россией и "Газпромом" по оплате российского природного газа для закачки в ПХГ.

Ранее, 15 мая Moody`s понизило корпоративный рейтинг "Нафтогаза Украины" по обязательствам в иностранной валюте до B2 c уровня B1. Компания была оставлена в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Кабмин уволил зампредседателя правления «Нафтогаза» Триколича

Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА.

Текст соответствующего распоряжения Кабмина (№554-р от 27 мая) обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, В.ТРИКОЛИЧ уволен в соответствии с поданным заявлением.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 9 января 2008 года.

В.ТРИКОЛИЧ с февраля по апрель 2000 года занимал должность зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины", а с апреля 2000 года по июль 2004 года - первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".