"Это уже профессия": Порошенко рассказал, что более 50% всех жалоб на госзакупки подает пять фирм

В Украине более 50% всех жалоб на процедуры государственных закупок подает пять фирм, а блокирование тендеров уже становится профессией.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

«Мы проанализировали, и оказалось, что, странным образом, более 50% всех жалоб подает пять фирм. Это уже профессия», - сказал президент.

По словам Порошенко, Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроекты, которые, с одной стороны, позволят устранить манипуляции в рамках электронной системы госзакупок, с другой же - урегулировать вопросы фиктивных жалоб для блокировки тендеров.

«Мы должны убрать пространство для манипуляций в госзакупках и поддерживать через них национальную экономику», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокирования важных государственных тендеров.

Премьер отмечал, что в Украине функционирует организованная группа подставных компаний, которые заявляются на любые государственные тендеры, не обладая соответствующими производственными мощностями и продукцией, а потом, независимо от результатов торгов, подают жалобу в Антимонопольный комитет, который блокирует тендер. Гройсман считает вероятным участие в подобных схемах сотрудников АМКУ и намерен обратиться в Национальное антимонопольное бюро, Генеральную прокуратуру, антикоррупционную прокуратуру и полицию с просьбой проверить деятельность АМКУ.

29 ноября Гройсман заявил, что деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по блокированию государственных тендеров имеет жесткие признаки коррупции и угрожает развитию государства.

При этом международная организация Transparency International, стоящая у истоков создания электронной системы госзакупок Prozorro, 30 ноября заявила о том, что работа АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок является в целом эффективной и последовательной.