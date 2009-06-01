Тимошенко и Янукович согласовали проект новой конституции

Лидеры двух крупнейших политических сил Украины - Юлия Тимошенко и Виктор Янукович - предварительно согласовали проект новой конституции, которая предусматривает, что президента страны будет выбирать парламент. Об этом сообщила в воскресенье "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в настоящее время глава государства избирается в ходе всенародного голосования. "Проект новой конституции предполагает избрание президента в парламенте и пролонгацию полномочий нынешней Верховной Рады до 2014 года", - говорится в сообщении.