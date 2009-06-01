Литвин: надо пересчитать, что еще не украли
6 шагов выхода из кризиса
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для выхода из кризиса прежде всего необходимо дать реальную оценку происходящему в Украине. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Луганске, представляя свое виденье, как вывести экономику с кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, руководитель парламента назвал шесть шагов выхода страны с кризисного состояния.
По словам В.ЛИТВИНА, следует произвести инвентаризацию того, что осталось в государстве. Следующими шагами он назвал налаживание конструктивной и качественной работы с бизнесом, отказ от квотного принципа формирования власти, сокращение государственного аппарат минимум на треть и незамедлительное налаживание диалога с Россией.
«Эти шаги очевидны, нуждаются в радикальных решениях и силе воли», - резюмировал В.ЛИТВИН.