Бегайте во благо

31 мая празднование Дня Киева началось с традиционной спортивно-благотворительной акции, которая продемонстрировала рекордные масштабы социальной инициативы.

17-й «Пробег под каштанами» собрал на старте в три раза больше участников, чем обычно, — 8 645 людей! Все они преодолели 5-километровую дистанцию ради общей цели — передачи средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, уникального лечебного учреждения, в котором спасают детей с врожденными пороками сердца.

Известные общественные деятели не остались в стороне от важной миссии «Пробега под каштанами-2009» и приняли активное участие в акции. Награды и призы победителям вручали рекордсмен Книги рекордов Украины и Книги рекордов Гиннесса, призер чемпионата «Богатырь года-2009» Сергей Конюшок, популярная телеведущая и меценат Татьяна Рамус. Спортсмен мирового уровня и активный общественный деятель Виталий Кличко дал старт самым маленьким бегунам, среди которых и команда бывших пациентов кардиоцентра, которые своими задором и улыбками еще раз напомнили всем о бесценности вклада в «Пробег» каждого его участника.

Проведение «Пробега-2009» в связи со сложной экономической ситуацией находилось под вопросом, но значительная поддержка отдельных людей и социальная инициатива целых компаний помогли акции не только состояться, но и стать самой масштабной в истории. Генеральным партнером «Пробега-2009» выступила компания DANONE, которая в этом году празднует 10-летие своей деятельности в Украине. В спортивно-благотворительном забеге участвовали более 40 команд, а самой многочисленной стала команда Nutrilite компании Amway, которая собрала на «Пробеге» более 5 000 участников.

«Пробег под каштанами-2009» установил новые рекорды масштабности, продемонстрировал новый потенциал благотворительной традиции в Украине.

По материалам портала http://delo.ua/Дело