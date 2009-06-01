РФ не предлагает альтернативы «Восточному партнерству»

-Россия не предлагает альтернативы инициативе Европейского Союза «Восточное партнерство».

Такое мнение УНИАН высказал эксперт Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических вопросов на постсоветском пространстве Александр КАРАВАЕВ (Москва).

«В вопросе «Восточного партнерства» надо обратить внимание не на объемы финансовой помощи, и текущую повестку, а скорее на то, что у РФ не возникает сопоставимой инициативы, касающейся модернизации институтов постсоветской власти и административного управления. Именно это есть поле действия многих европейских программ», - сказал А.КАРАВАЕВ.

В тоже время он считает, что топ-элита РФ не высказывает особых опасений относительно «Восточное партнерства».

По его словам, на первых порах, когда программа только объявлялась, в публичной дискуссии была некоторая ревность - Россию опять не пригласили в европейскую инициативу. С другой стороны, присутствовало и раздражение от двух факторов. Во-первых, включение в партнерство Грузии, во-вторых, на контрасте слабая заинтересованность европейских структур, прежде всего ОБСЕ, в обсуждении инициативы Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о переговорах по заключению нового Договора о европейской безопасности, добавил эксперт.

По его мнению, сейчас возобладало мнение, что "партнерство" само по себе ничем не угрожает, учитывая небольшой финансовый объем программ.

Также А.КАРАВАЕВ считает, что сегодня сложно говорить о перспективах этой инициативы, поскольку она только стартовала и уже вызвала массу споров.

Он отметил, что еврооптимисты считают, что в нынешних условиях кризиса и в частности кризиса расширения ЕС, соседей Европы все равно нельзя оставлять в подвешенном состоянии, поэтому "Восточное партнерство" может сыграть комплексную роль - продвигать глубже институциональные изменения в странах потенциальных кандидатах на членство в ЕС. Также взаимный доступ к рынкам, углубленная зона свободной торговли, визовые льготы, совместная энергетическая политика - все это можно развивать и без вступления в союз, считает експерт.

А.КАРАВАЕВ отметил, что с другой стороны, когда будет достигнут этот результат - вступление в ЕС - никто не знает. «Поэтому, многие, тем более евроскептики, убеждены, что "Восточное партнерство" является не более чем бюджетным заменителем, суррогатом членства в ЕС. Своеобразным предбанником навсегда. В качестве главного довода приводят пример Турции, далеко продвинувшейся на пути евростандартов, но так и оставшейся на Востоке», - сказал А.КАРАВАЕВ.