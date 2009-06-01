ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «МВФ и ВБ одобряют программу рекапитализации украинских банков», в котором говорится, что Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают государственную программу рекапитализации банков, разработанную украинскими органами власти при поддержке международных финансовых учреждений. Об этом заявили глава миссии МВФ в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла Пазарбазиолу и директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер…

http://delo.ua/dengi/banki/108266/

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Также «Дело» подает материал «СБУ обвиняет 6 банков в отмывании денег», в котором пишет, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 млн. долл. Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко…

http://delo.ua/dengi/banki/108280/

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Издание «Коммерсант» (Украина) публикует материал «Газпром» оставит Украину без аванса», в котором пишет, что российский "Газпром" отказывается авансом оплачивать транзит газа по территории Украины в 2010-2014 годах. Эта схема могла бы помочь Киеву оплатить его закачку в подземные хранилища, но Россия не хочет кредитовать "Нафтогаз" на фоне угрозы разделения компании в соответствии с брюссельской декларацией и предлагает Евросоюзу совместно найти для Украины 4,2 млрд долл. Решить этот вопрос на саммите ЕС 18-19 июня пообещал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1180479

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Банки обойдутся в копеечку» пишет, что вступило в силу постановление Нацбанка №225, позволяющее временным администраторам уменьшать номинальную стоимость акций банков. Деноминация позволит Кабмину минимизировать затраты на рекапитализацию банков, так как номинал акций может быть снижен до 1 коп. Но, по мнению банкиров, с реализацией такой схемы не согласятся миноритарные акционеры банков, которые могут подать иски к НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1180481

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Издание «Зеркало недели» в материале «Политэкономия коррупции» подает интервью с председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктором Сусловым. Поводом для беседы стали его апрельские обвинения в адрес руководства Национального банка в нежелании сотрудничать по преодолению кризиса на отечественном финансовом рынке. Но в итоге разговор вышел далеко за рамки спора между двумя регуляторами…

http://www.zn.ua/2000/2020/66298/

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Также «Зеркало недели» в материале «Прибыли из убытков» пишет, что на апрельской коллегии Запорожской ОГА было заявлено: область занимает первое место в стране по количеству работающих в режиме неполной занятости. Их в регионе 137 тыс., без малого треть от общей численности производственного персонала. Подобным образом работодатели пытаются противостоять кризису, избегая сокращения штатов. Насколько им это удается, можно судить по данным областного центра занятости, где официально зарегистрировано порядка 50 тыс. безработных — в 1,6 раза больше, чем год назад. И вряд ли это предел…

http://www.zn.ua/2000/2600/66289/

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Также «Зеркало недели» в публикации «Чудеса» либерализма» пишет, что осенью во многих банках начали выстраиваться очереди вкладчиков. Прошло немного времени — и в одних банках все утряслось, в других — нет. Ясно, что паника вкладчиков не прибавила стабильности всей банковской системе. Но при этом банки с наибольшим объемом вкладов физлиц — Приватбанк и «Райффайзен Банк Аваль» — выстояли, хоть и у них произошел существенный отток вкладов. Следовательно, дело было не только в панике вкладчиков, но и в политике самого банка…

http://www.zn.ua/2000/2040/66299/

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"Газета по-киевски" подает материал «Солнце, воздух и работа», в котором рекомендует - если ежегодный оплачиваемый отпуск накрылся медным тазом, а на море хочется – езжайте трудиться на курорт. Ценным опытом с газетой поделились опытные «пляжнорабочие»…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/05/29/101947.html

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Издание «Сегодня» подает материал «Дети изобретают автомобили, электростанции и

медицинскую сварку», приуроченный ко Дню защиты прав детей, который отмечается сегодня, 1 июня. В публикации пишется, что одаренные дети продолжают радовать взрослых своими достижениями, причем некоторые изобретения молодых умов Украины даже запатентованы…

http://www.segodnya.ua/news/14054886.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «UC Rusal торопится» пишет, что Наблюдательный совет российского Внешэкономбанка обсудит продление на год кредитов, выданных на рефинансирование иностранных займов российских компаний. Больше всех — 4,5 млрд долл. — от Внешэкономбанка в октябре 2008 г. на год получила компания UC Rusal, и ей же необходимо раньше всех решить вопрос о реструктуризации…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/01/198138

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Издание «Известия» публикует материал «Opel стал русским на треть», в котором пишет, что после напряженных переговоров контрольный пакет концерна Opel - европейского подразделения американского автогиганта General Motors (GM) - все-таки перешел к консорциуму Сбербанка, канадской Magna и "Группы ГАЗ". Российский автопром таким образом получил отличный шанс выйти на мировые рынки. Покупка 35% доли в Opel - это первая в истории российского бизнеса успешная сделка такого масштаба…

http://www.izvestia.ru/auto/article3129053/

(УНИАН)