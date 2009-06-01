Ющенко обсудил с НБУ и СБУ коррупцию в банковской сфере
10:04, 01 июня 2009Разное
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Перед вылетом в Ватикан
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО проблемы коррупции в банковской сфере.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча состоялась сегодня утром в аэропорту «Борисполь» перед началом однодневного официального визита главы государства в Ватикан.
Встреча стала продолжением разговора о последних результатах борьбы с преступлениями в банковской сфере, которая состоялась в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы Президента.
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