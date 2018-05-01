Баланс недели: продление моратория на проверки бизнеса, Нацбанк поддерживает гривню, а госбюджет вырывается в профицит

Уходящая неделя ознаменовалась важными заявлениями руководителей Украины, которые были сделаны 1 декабря на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Так, президент Петр Порошенко сообщил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 миллиарда евро. Кроме того, он не исключил, что действие моратория на проверки бизнеса продлят на следующий год, а также дал поручение в течение года завершить создание электронного земельного кадастра для проведения земельной реформы, то есть она отстрочена до 2019 года. Президент также заявил о готовности по запросу бизнеса разработать законопроект о введении криминальной ответственности за контрабанду. А Рада, по его словам, 7 декабря рассмотрит дерегуляционный законопроект для повышения позиции Украины в рейтинге Doing Business и допустил отмену пошлин и отсрочку на год уплаты НДС для бизнеса при ввозе оборудования.

Со своей стороны, премьер-министр Владимир Гройсман на этой же встрече с бизнесменами заявил, что рассчитывает на принятие в феврале-мае 2018 года важных правительственных и парламентских решений, которые позволят достигнуть в последующие года экономического роста в 5-7%, а закон о госбюджете на 2018 год будет рассмотрен парламентом 7 декабря.

Интересная ситуация получилась с траншем Евросоюза. Дословно о нем Порошенко сказал: «Только что вышло коммюнике Европейской комиссии по итогам моих переговоров во время саммита Восточного партнерства. Хочу подчеркнуть, что переговоры были очень непростыми. Очень непростыми. Президент Еврокомиссии, еврокомиссары в той сложной бюджетной ситуации, в которой сейчас находится Европейский Союз, приняли важное для Украины решение - решение о предоставлении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи. Объем его, как я и говорил, 1,8 млрд евро».

В то же время в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что Украина не выполнила условия получения третьего транша в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.

«Четыре меры, связанные с третьим траншем действующей программы макрофинансовой помощи, остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не может выделить последний транш в рамках действующей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих сферах, где был достигнут прогресс, и завершить меры в рамках действующей программы с поддержкой всех заинтересованных сторон», - говорится в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что во время встречи Петра Порошенко с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе 24 ноября украинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей макрофинансовой помощи.

«С украинской стороны придание реформам импульса и противостояние внутреннему противодействую для разворота важных реформ будет критически важным, особенно в ближайшие месяцы. Комиссия готова оценить актуальность последующей макрофинансовой помощи, и, если решение будет позитивным, представить предложение о новой макрофинансовой помощи в начале 2018 года. Необходимо провести экономическую оценку, в том числе потребности во внешнем финансировании, и необходимо будет разработать детали этого предложения. Кроме того, важно обеспечить выполнение программы МВФ. Любое предложение будет подлежать одобрению Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормальной законодательной практикой», - подчеркнули в ЕК.

При этом в коммюнике не говорится о выделении транша макрофинансовой помощи либо объеме новой программы.

Антимонопольный скандал

На уходящей неделе разразился скандал вокруг Антимонопольного комитета. Премьер-министр Владимир Гройсман резко раскритиковал его работу, назвав ее «угрозой для государства».

«Я крайне обеспокоен, и хочу это сказать на всю страну, неэффективностью работы Антимонопольного комитета. Их деятельность по блокированию тендеров несет жесткие признаки коррупции и угрозы развитию государства», - сказал премьер.

Гройсмана обвинил комитет в блокировании важнейших тендеров в системе электронных госзакупок Prozorro как на центральном, так и на местном уровне. Он не исключил инициирования правительством изменений в законодательство для устранения возможности злоупотреблений.

«Вопрос Антимонопольного комитета уже становится вопросом национальной безопасности... Я им это не прощу, они будут наказаны. Не сегодня - так завтра, не завтра - через месяц, но возможности я найду», - подчеркнул Гройсман.

Обвинения в адрес антимонопольщиков звучат из уст премьер не впервые. Еще в начале сентября Гройсман обещал поставить вопрос об увольнении главы комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокирования важных государственных тендеров, как это произошло при закупке сканеров для таможни. Они должны были использоваться для борьбы с контрабандой. Из-за отсутствия должного контроля за ввозом товаров грузовым автотранспортом Украина ежегодно теряет около 25 млрд грн. Тогда Гройсман заявил, что АМКУ управляют контрабандисты и коррупционеры, а не государственные интересы. Испугавшись угроз премьера, комитет разблокировал тендер, признав, что его действия не имели под собой никаких оснований.

Тем не менее, Гройсман решил расставить все на свои места: «Это абсолютно важный вопрос. Каким-то образом на них влиять сегодня невозможно, у них нет ни стыда ни совести, выполняют чисто свои меркантильные задачи. Я им этого не прощу. Я все равно найду возможности, и они будут наказаны. Я считаю, что вопрос об АМКУ, их работе и их коррупционности стал уже вопросом национальной безопасности».

Позже недовольство работой АМКУ высказал и президент Петр Порошенко. Его аргументы сводилась к следующему - более 50% всех жалоб на процедуры госзакупок, которые и «замораживают» тендеры, подают определенные пять фирм, а блокирование тендеров уже становится профессией.

По словам Порошенко, Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроекты, которые, с одной стороны, позволят устранить манипуляции в рамках электронной системы госзакупок, с другой - урегулировать вопросы фиктивных жалоб для блокировки тендеров.

«Мы должны убрать пространство для манипуляций в госзакупках и поддерживать через них национальную экономику», - подчеркнул президент.

Вероятно, вскоре в Антимонопольном комитете стоит ожидать кадровых изменений. Как и судебных разбирательств - обвинение в коррупции из уст президента и премьера не могут не быть замеченными правоохранительными органами. А если так, то, возможно, будут получены ответы на давно стоящие вопросы – почему у нас так много на рынках монополий, а методика определения антиконкурентного поведения компаний, которая и предполагает вывод на чистую воду нарушителей рыночных правил, действующих в ущерб потребителю, не переписывалась с 2002 года.

Стабилизация банковского сектора

Не обошлось на уходящей неделе без банковской темы. Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что относительно банковского сектора Украины бояться больше нечего.

«В ближайшие годы мы не ожидаем каких-либо серьезных шоков, серьезных банкротств. Ситуация нормализовалась», – сказал он.

Между тем, он допустил вероятность закрытия ряда небольших банков. Правда, по его словам, это не окажет существенного влияния на банковский сектор. Речь идет о 10 мелких финучреждениях, которые должны увеличить собственный капитал до необходимого уровня, на этот процесс у них еще есть достаточно времени.

Нацбанк ожидает большей консолидации банковского рынка, что приведет к усилению стабильности всего сектора.

«Очень маленькие банки вряд ли смогут оставаться конкурентными на рынке. Мы хотим видеть консолидацию, это сделает банковский сектор более здоровым и конкурентоспособным», - отметил Ваврищук.

В целом, прямые затраты на разрешение банковского кризиса, повлекшего за собой банкротство 80 финансовых учреждений, с 2014 года составили 14% ВВП. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 80 млрд грн возмещения.

И еще одна новость с банковского сектора. На уходящей неделе регулятор отменил принятое в феврале 2015 года постановление, предусматривающее неприменение к банкам мер воздействия за нарушения экономических нормативов, связанное с кризисной ситуацией в экономике и девальвацией гривни, но при этом накладывающее ряд ограничений на такие банки.

НБУ обосновал свое решение тем, что негативные последствия кризиса уже идентифицированы банками и учтены в разработанных и выполняемых планах по стабилизации показателей, при этом происходят положительные изменения в банковском секторе.

Валютные качели

Гривня, девальвирующая все последние дни осени, в первый день зимы - пятницу, 1 декабря, немного укрепилась - котировки нацвалюты к доллару на межбанке установились на уровне 27,02-27,05 грн/долл.

По оценке Нацбанка, гривня за ноябрь девальвировала к доллару по среднему официальному обменному курсу на 0,2%. Основная причина - сезонное снижение поступлений экспортной выручки по отдельным группам товаров и рост спроса на валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса. В то же время, на наличном валютном рынке возобновилось преобладание предложения валюты со стороны населения над спросом, который все еще оставался высоким из-за сезонного ухудшения курсовых ожиданий.

Дабы удержать в руках ситуацию, Нацбанк сохранял свое присутствие на валютном рынке. По итогам ноября регулятор купил на 139 миллионов долларов больше, чем продал, а с начала года объемы чистой покупки составили 1,4 миллиарда долларов.

Нынешнюю ситуацию на валютном рынке заместитель главы НБУ Олег Чурий прокомментировал следующим образом: «Нафтогаз» сейчас практически не закупает валюту, а наоборот, является ее продавцом, получая хорошую выручку за счет транспортировки газа. Но есть закупка энергоносителей другими участниками рынка и закупка сезонных товаров под праздники – под Новый год. Также свое влияние оказывают выплаты возмещения по налогу на добавленную стоимость. Возмещение НДС у нас было на прошлой неделе – 9 миллиардов. Вы видели - курс сразу отреагировал. Когда большой объем гривни выходит на рынок у экспортеров, в течение какого-то времени они меньше продают валюты. Но мы работаем с Министерством финансов, чтобы они равномерно возмещали НДС».

Волноваться особо за гривню не стоит – в Нацбанке уверяют, что в текущем году не будет дополнительного давления на валютный рынок. Сейчас сложилась очень благоприятная ситуация с экспортом, благодаря чему валютные поступления достаточно высокие.

И действительно, оснований для переживаний пока нет - курс гривни соответствует запланированному в бюджете на этот год - 27 грн/долл. Добавляют оптимизма и бюджетные новости.

Трехквартальный экономический рост

Начало зимы Украина встретила ростом профицита платежного баланса почти вдвое – до 2,074 млрд долл., по сравнению с показателем предыдущего года.

Госбюджет за январь-октябрь также выполнен с профицитом на уровне 1,4 млрд грн против 60,3 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Дефицит общего фонда госбюджета за указанный период составил 26,3 млрд грн, при этом профицит специального фонда находится на уровне 27,7 млрд грн

Хорошо дела обстоят и с объем прямых иностранных инвестиций, которые, по данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев выросли на 5,9% по сравнению с началом года – до 39,720 млрд долл. Ключевым инвестором остается Кипр с объемом вложений 464,6 млн долл. Кстати, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий – резидентов Украины в экономику стран мира за 9 месяцев составил 10,2 млн долл.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что экономический рост в Украине фиксируется третий квартал подряд: «В первом квартале ВВП вырос на 2,5%, во втором - на 2,3%, в третьем - на 2,1% по сравнению с соответствующими кварталами 2016 года».

Криптоэпоха или мыльный пузырь

На уходящей неделе мир потряс рекордный марш самой популярной криптовалюты – биткоина. 29 ноября он в очередной раз обновил исторический максимум, перевалив за отметку 11 тысяч долларов. При этом только за два дня до этого он торговался в районе 9 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 млрд долларов.

Криптовалютные биржи сразу же отрапортовали о рекордном количестве новых пользователей. К примеру, число клиентов Unocoin всего за месяц достигло порядка 200 тысяч. Посыпались и прогнозы - создатель популярного антивируса McAfee Джон Макафи считает, что к 2020 году курс биткоина составит 1 миллион долларов.

Между тем, с 30 ноября начался откат биткоина и на 1 декабря курс резко опустился ниже 10 тысяч долларов. По версии MarketWatch, причиной скачка стали сбои в работе криптовалютных бирж, вызванные большим наплывом пользователей.

А эксперты снова заговорили о вероятности мыльного пузыря. Главный исполнительный директор финансового гиганта JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил: «Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Это хорошо не закончится… Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему… Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, когда это случится, но проблема, в конечном итоге, все же назреет. Это – мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел».

Украина не осталась в стороне от криптовалютных дискуссий. Регуляторы финансового рынка - Нацбанк, нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и по регулированию рынков финансовых услуг заявили, что продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине.

По их мнению, сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Разобраться с ситуацией должна созданная рабочая группа в составе трех указанных регуляторов финансового рынка, а также Министерства финансов и Государственной службы финансового мониторинга.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий предупредил, что любые операции с криптовалютами, включая их покупку, продажу, обмен и конвертацию, сопряжены с большим количеством рисков. Основные из них – вероятность потери средств из-за хакерской кражи, отсутствие гарантий возврата средств, вероятность мошенничества, сложность оценки, значительные ценовые колебания и отсутствие инфраструктуры.

Что касается поданных в Раду законопроектов о криптовалюте, то в НБУ их назвали преждевременными, но конкретных сроков, когда будет определен их статус в Украине, не указали, ссылаясь на сложность вопроса. Кроме того, среди регуляторов ведущих стран мира, в том числе Европейского Союза, нет единого подхода к определению правового статуса криптовалюты и регулирования операций с ней.

Первая неделя зимы будет не менее насыщена значимыми экономическими новостями. Верховная Рада возобновит свою работу и примется за рассмотрение важных для страны законов, в том числе о государственном бюджете на 2018 год, а Госстат обнародует данные об инфляции. Не переключайтесь.

Елизавета Корчемаха