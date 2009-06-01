Анонс на 1 июня

- Президент Украины В. Ющенко с однодневным официальным визитом будет находиться в Ватикане. В рамках визита состоится аудиенция Главы Украинского государства у Папы Римского Бенедикта ХVI, а также встреча с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио Бертоне. Программой визита предусмотрена встреча Президента Украины со студентами и семинаристами Украинской Папской коллегии. Виктор Ющенко в Ватикане также посетит могилу Папы Римского Иоанна Павла II в гротах Собора Святого Петра.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Презентация Программы развития государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный». По окончании - пресс-конференция министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского и начальника морского торгового порта «Южный» Юрия Крука (Министерство транспорта и связи Украины, пр. Победы, 14, к. 303). ГЛАВАЦКАЯ - 11-00 - Состоятся мероприятия по случаю празднования Международного дня защиты детей при участии Председателя ГНА Украины Сергея Буряка для детей из школ-интернатов и детских домов Житомирской, Киевской, Черниговской областей и Киева (Конгресс-холл ГНА Украины, Львовская пл.8 (вход с ул. Смирнова-Ласточкина).

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11-00 - Под патронатом Киевского городского председателя Леонида Черновецкого состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Дня защиты детей. Гостей мероприятия лично поздравит Л.Черновецкий (Мариинский парк, Летний театр).

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12-00 - По случаю Международного Дня защиты детей первый заместитель председателя КГГА Ирена Кильчицкая и начальник управления социальной защиты населения КГГА Татьяна Костюренко посетят Святошинский детский дом-интернат (ул. Котельникова, 51). Выезд со двора КГГА в 11-00

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13-00 - Пресс-конференция Санкт-Петербург - Москва - Киев губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на тему «Санкт-Петербург – столица Петербургского экономического форума (4-6 июня 2009 г.) и Всемирного зернового форума (6-8 июня 2009 г.)» (РИА “Новости”, ул. Станиславского, 3, офис 50).

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14-00 - Начнется пресс-конференция первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины А.Лавриновича (ул.. Грушевского, 18/2, к. 12). Вход по карточкам аккредитации.