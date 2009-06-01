Украина и Израиль станут привилегированными партнерами ЕС

Председатель Европейского парламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ считает, что в будущем Украина и Израиль станут привилегированными партнерами Европейского Союза.

Углубление отношений ЕС с восточными соседями может привести к тому, «что, например, Украина получит привилегированный статус», отметил Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ в интервью немецкой газете Hamburger Abendblatt, которую цитирует «Немецкая волна».

Под привилегированным партнерством председатель Европарламента понимает как «усиленное сотрудничество, например, во внешней политике, в борьбе с терроризмом или в вопросах защиты климата».

По мнению Х.-Г.ПЁТТЕРИНГА, с Израилем ЕС уже сейчас имеет «упорядоченные отношения».

«Израиль очень близок к нам и может стать привилегированным партнером ЕС», - сказал Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

В то же время он отметил, что много зависит от самого Тель-Авива. По словам Х.-Г.ПЁТТЕРИНГА, Европейский Союз не согласится с тем, что правительство Беньямина НЕТАНЬЯХУ не поддерживает создания государства Палестина.

Вместе с тем председатель Европарламента критически оценил перспективу присоединения к ЕС Турции. По его мнению, Евросоюз «не справится с этим в политическом, культурном, финансовом и географическом смысле». Потому христианские партии в Германии «всегда говорили, что предпочитают привилегированное партнерство».

Даже если переговоры о членстве Турции успешно завершатся, «автоматизма быть не должно», считает Х.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

«Национальные парламенты и Европейский парламент должны оставаться свободными в своем решении голосовать за присоединение или стремиться к другой форме партнерства», - отметил он.