В Антимонопольном комитете ответили на обвинения Гройсмана

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации". Об этом Терентьев сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов относительно критики деятельности АМКУ со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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"Если будет необходимость в какой-то системной дополнительной проверке деятельности органа обжалования АМКУ, при участии, например, ЕС или других иностранных партнёров, или любого проведения независимого аудита наших функций, я буду с радостью поддерживать эту инициативу для того, чтобы все инсинуации вокруг деятельности органа обжалования были развеяны", - сказал он.

Терентьев сообщил, что, действительно, некоторые процедуры государственных закупок из-за подачи жалоб затягиваются, и деньги, выделенные на реализацию проектов, не могут быть надлежащим образом освоены. По его мнению, одной из главных причин этого является низкий квалификационный уровень подготовки тендерной документации со стороны заказчика. "Иногда в этом непрофессионализме можно видеть заангажированность", - отметил глава АМКУ.

Терентьев также отметил, что действующее нормативное регулирование систем открытых торгов позволяет злоупотреблять возможностью обжалования, поэтому с целью решения этих проблем сейчас ведется совместная работа АМКУ и Минэкономразвития.

"Сейчас ведется работа с Минэкономразвития по законопроекту относительно улучшения процедуры обжалования, в котором предусмотрены нововведения… Одним из интересных предложений в новом проекте является идея, чтобы в обязательном режиме давать 24 часа на исправление ошибок… Данная норма в законодательстве позволит уменьшить количество жалоб, которые подаются по формальным основаниям", - сообщил он.

При этом он отметил, что количество жалоб не является критическим - обжалуется менее двух процентов процедур закупок

"Позиция Минэкономразвития состоит в том, что то соотношение количества жалоб, которые подаются, к количеству легальных процедур не является кризисно критическим. То есть, обжалуется менее двух процентов процедур закупок", - отметил Терентьев

Также он подчеркнул, что АМКУ самостоятельно не блокирует процедуры торгов. "Система предусматривает автоматическое блокирование процедуры в случае, когда в электронную систему загружается жалоба. После этого АМКУ принимает жалобу к рассмотрению и в течение 15 рабочих дней должен принять соответствующие решение", - сказал Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и "его прихлебателей" в случае продолжения блокирования важных государственных тендеров. Премьер отмечал, что в Украине функционирует организованная группа подставных компаний, которые заявляются на любые государственные тендеры, не обладая соответствующими производственными мощностями и продукцией, а потом, независимо от результатов торгов, подают жалобу в Антимонопольный комитет, который блокирует тендер. Гройсман считает вероятным участие в подобных схемах сотрудников АМКУ и намерен обратиться в Национальное антимонопольное бюро, Генеральную прокуратуру, антикоррупционную прокуратуру и полицию с просьбой проверить деятельность АМКУ.

29 ноября Гройсман заявил, что деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по блокированию государственных тендеров имеет жесткие признаки коррупции и угрожает развитию государства. При этом международная организация Transparency International, стоящая у истоков создания электронной системы госзакупок Prozorro, 30 ноября заявила о том, что работа АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок является в целом эффективной и последовательной.