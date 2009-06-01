Лужанский ЛВЗ презентовал водку "Кришталева Буковина"

Лужанский ЛГЗ «Златогор», входящий в группу компаний «Петрус», презентовал новый эксклюзивный напиток – водку «Кришталева Буковина». Презентация для представителей местных СМИ состоялась в Черновцах 28 апреля, сообщили УНИАН в компании.

Новая водка создана в рамках подготовки ко Всемирному форуму буковинцев, который состоится в Черновцах в октябре 2009. Лужанский ЛВЗ, входящий в состав группы компаний «Петрус», является официальным партнером Всемирного форума буковинцев 2009 и спонсором праздника выхода на полонины «Полонинська ватра».

В презентации приняли участие начальник управления информации областной государственно администрации Богдан Онуфрик; заместитель председателя областной государственной администрации Виталий Усик; начальник информационно-аналитического отдела областного совета Валерий Унгуряну; Генеральный директор Лужанского ЛВЗ Ирина Лескова; заведующий производством Лужанского ЛВЗ Олег Ісаенко, заведующий лабораторией Лужанского ЛВЗ Орыся Максимюк; директор Рекламного агентства «Петрус-медиа» Александр Петруленков.

Как отмечается в релизе, водка особая «Кришталева Буковина» (классическая, мягкая и пшеничная), продукт на 100% буковинский. Ароматный спирт пшеничных сухарей делает вкус мягким и изысканным. Для производства используется подготовленная вода из собственной скважины, которая проходит многоуровневую очистку и смягчение, местный спирт марки «Люкс», «Экстра», «Высшей очистки» «ДП Вашкивского спиртзавода».

Водка "Кришталева Буковина" выпускается в бутылках емкостью 0,5 л, крепостью 40%.

Качество используемого сырья, контроль качества на всех этапах производства защищают потребителя от тяжелого похмельного синдрома, а при умеренном употреблении, гарантируют веселое настроение, ясный ум и красивый отдых, говорят в компании.

Напомним, что в 2008 году компания выступила соорганизатором и спонсором праздника выхода на полонины «Полонинна ватра» в Путиле. В этом году ТМ «Кришталева Буковина» выступает официальным спонсором Всемирного форума буковинцев, который запланирован на октябрь и «Полонинной ватри», которая состоится 31 мая.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус” - предприятие с частной формой собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний „Петрус ” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Златогор», «Водочка», «Статус», «Давний рецепт», «Графская», «Мир лакомств», «Домашний праздник», «Руслада», «Спелая», «SunMille», «Cliven», «Brelil» и др.

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ; в кондитерской отрасли - Черкасскую бисквитную фабрику (ООО «Мир лакомств»), ООО Шполянскую кондитерскую фабрику; в сельскохозяйственной отрасли - Млиевскую птицефабрику, Звенигородский КХП; в таможенно-складской отрасли: ОАО „Атомпромкомплекс”; в отрасли инвестиционных проектов : ООО «Петрус-ИнвестБуд», ООО «Бизнес-центр Навигатор», ООО «Бизнес-центр на Тарасивский», рекламное агентство «Петрус-медиа».

Лужанский ЛВЗ (Черновицкая обл.) производит водку, водку особую, настойки, напитки винные плодово-ягодные, которые разливаются как в обычные, так и в сувенирные бутылки.

Сегодня на предприятии работает более чем 100 профессионально подготовленных работников. Объемы производства завода составляют в среднем 6 тыс. ящиков на день, 1100 тысяч дал (22 млн. бутылок) на год. В дальнейшем планируется расширение производства: строительство дополнительных складских помещений, установления второй линии.

Предприятие является бюджетообразующим. В 2008 году в бюджет перечислено акцизного сбора - 16497497,48 грн. А за первый квартал в этом году - 3970240,64 грн.