В ходе президентской кампании у украинцев не будет выбора

Эксперты считают, что в ходе президентской кампании украинцы не будут иметь выбора.

Об этом свидетельствует переданный агентству УНИАН экспертный опрос, проведенный Киевским институтом проблем управления им. Горшенина.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что без внесения изменений в Конституцию выборы не изменят политическую ситуацию. «По сути, выборы ничего не означают для украинцев, поскольку при отсутствии прозрачных правил игры любой, кто бы ни пришел на должность Президента при сохранении действующей Конституции, обречен на повторение той же ситуации, в которой оказался Виктор ЮЩЕНКО. В любом случае следующий Президент будет запрограмирован на борьбу с премьером и парламентом», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

При этом эксперт предположил, что нынешняя президентская кампания будет намного дешевле предыдущей: «Средства в кампанию будут вкладываться, без этого кампании не может быть. Вопрос в том, какие средства. Если, по оценкам некоторых экспертов, предыдущая кампания обошлась минимум в миллиард долларов, то нынешняя, я думаю, будет намного дешевле. Финансисты не хотят тратить деньги на тех или иных политиков или же собираются тратить достаточно скромные суммы».

Также К.БОНДАРЕНКО считает невозможным сейчас говорить о качественно новом выборе в президентской кампании. «В политике практически не сформировалось поколение новых политиков, политиков, мыслящих по-новому. Даже те, которые предстают в виде новых политиков или подаются как новые политики, являются детьми системы, которая осталась неизменной с коммунистических времен, с времен Леонида КУЧМЫ и сохранилась при Викторе ЮЩЕНКО. Поэтому надежд на улучшение практически нет. Это очередные выборы без выбора. Независимо от того, на кого бы мы ни сделали ставку», - сказал эксперт.

Директор Международного центра политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (Москва) полагает, что сегодня в Украине существует запрос на новые политические лица. Однако, по его словам, проблема в том, что нет новых идей.

«Арсений ЯЦЕНЮК – идеологический двойник В.ЮЩЕНКО. Никакого нового содержания он не продуцирует. Он пустой, кроме этих, не очень актуальных для общества тезисов, связанных с национальной идентичностью, с дальнейшим продолжением украинизации, с евроатлантической ориентацией и т.д.», - отметил политолог.

Как сообщил Е.МИНЧЕНКО, его центр провел исследование, которое показало, что сторонники А.ЯЦЕНЮКА не могут рассказать, в чем заключается его позиция.

По его мнению, главный враг Юлии ТИМОШЕНКО – ситуация в экономике. «Юлия Владимировна выжимает все, что может, из действующей ситуации, очень активно использует административный ресурс. Новый обвал ждет украинскую экономику осенью, думаю, что будет очень серьезно девальвирована гривня. Потому перед Ю.ТИМОШЕНКО тоже возникает проблема выхода во второй тур», - считает Е.МИНЧЕНКО.

При этом эксперт предположил, что во второй тур Ю.ТИМОШЕНКО все же выйдет: «Она сейчас использует достаточно интересные технологии сегментированного воздействия на электорат: та же коммуникация с сельскими старостами. При этом у нее есть очевидный тактический союз с коммунистами, тактический союз с Владимиром ЛИТВИНЫМ, есть ряд потенциальных технических кандидатов, есть своя агентура внутри Партии регионов».

«Главный враг Виктора ЯНУКОВИЧА – это его собственная пассивность», - считает российский политолог. «У него нет союзников. И если даже он выйдет во второй тур, не очень понятно, что он будет делать потом. Поэтому я думаю, что есть шанс у нового лица», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Политехнолог и депутат Киевского городского совета Олег МЕДВЕДЕВ считает, что реальный выбор украинцам предстоит делать между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО. По его мнению, остальные кандидаты примут участие в выборах не ради победы, а ради самого участия.

При этом, по его словам, выборы не уберут острое политическое противостояние в украинском политикуме.

Ключевая же проблема, по мнению О.МЕДВЕДЕВА, заключается в конструктивных недостатках Конституции 2004 года: «По Конституции, исполнительной властью руководят фактически два человека – Президент и премьер-министр. Если два человека не могут физически сесть за руль автомобиля и вести его, то на каком основании мы можем предполагать, что два человека, возглавляя одну и ту же ветвь власти, могут эффективно ею управлять? Сама Конституция генерирует конфликт между Президентом и премьер-министром, поскольку в ней нет четкого распределения полномочий».