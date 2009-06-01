Попов: Президента устроит новая коалиция

,Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет приветствовать создание новой коалиции, если это улучшит эффективность работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил постоянный представитель Президента в парламенте Игорь ПОПОВ сегодня на заседании Согласительного совета руководителей фракций и комитетов ВР.

Он отметил, что в последнее время очень много говорится о создании новой коалиции, и на этой неделе всему обществу должен быть дан окончательный ответ.

«Если новая коалиция создается для увеличения эффективности законотворческой работы Верховной Рады, то, конечно, Президент и общество будут приветствовать такое создание», - сказал И.ПОПОВ.

Он отметил, что создание коалиции – это исключительно компетенция парламента. При этом, сказал И.ПОПОВ, если коалиция собирается вносить изменения в Конституцию, то этот процесс должен проходить открыто.

«Для меня очевидно, что Верховная Рада не пойдет на антиконституционные шаги, не будет добавлять дополнительные полномочия, не будет продлевать конституционные сроки полномочий, на которые она избиралась», - сказал он.

И.ПОПОВ также напомнил, что Президент Украины два месяца назад внес на рассмотрение Верховной Рады собственный проект изменений в Конституцию и просит депутатов ускорить его рассмотрение.

Комментируя заявление И.ПОПОВА, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что, очевидно, Президента не устраивает парламент, который работает.

«Его коалиция одна не устраивает, вторая, и все, что делается в Верховной Раде, Президента не устраивает», - считает он.