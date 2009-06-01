Главное на 1 июня (день)

Хроника дня

***

Главные новости первой половины дня: КМУ внес на рассмотрение ВР документ об основных направлениях бюджетной политики на 2010 г.; БЮТ добивается переноса антикризисной программы КМУ на следующую неделю; Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу; СБУ раскрыла крупный конвертцентр

Финансы: КМУ внес на рассмотрение парламента документ об основных направлениях бюджетной политики на 2010 год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, необходимо «проработать предложения от Кабинета министров Украины и определиться, когда мы выйдем на рассмотрение этого вопроса совместно с правительством».

В.ЛИТВИН добавил, что необходимо будет провести заседание консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления, действующего в Верховной Раде Украины, для того, чтобы была позиция услышана и понята» представителей местного самоуправления.

СБУ раскрыла конвертационный центр минимизации платежей в бюджет

Правоохранительные органы разоблачили деятельность подпольного конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал на брифинге председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по итогам своей сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Президент заслушал доклад В.НАЛИВАЙЧЕНКО о последних результатах совместной деятельности Службы безопасности и Генеральной прокуратуры по борьбе с преступлениями в банковской сфере. Речь идет о раскрытии в результате масштабной спецоперации законспирированного конвертационного центра, который занимался противоправным переводом в наличные безналичных денежных средств и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.

Как проинформировал главу государства руководитель СБУ, разоблаченная преступная группа путем незаконного формирования налогового кредита и выведения валютных средств за границу в дальнейшем ввозила на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании – нерезиденты.

По словам руководителя СБУ, соответствующая оперативно-разыскная работа была организована Службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой на выполнение поручения Президента по результатам совещания с банковскими учреждениями, НБУ, Государственной налоговой администрацией.

«Внимание было приковано в первую очередь к борьбе прокуратуры и СБУ с коррупцией в банковской сфере, прежде всего, незаконным выведением за границу бюджетных средств через фиктивные контракты, которые в дальнейшем использовались, в том числе и для финансирования контрабандной деятельности», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что самая большая опасность деятельности разоблаченной преступной группы заключалась также в том, что она подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими сделками средства из госбюджета.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячный оборот средств предприятий, подконтрольных участникам «конвертационного центра», составлял около 30 млн. долларов.

Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы. В результате проведенной операции, сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в частности был задержан курьер, у которого изъято свыше 500 тыс. грн. наличными и векселя фиктивных коммерческих структур на общую сумму 7,5 млн. грн., которые злоумышленники планировали использовать для незаконного возмещения НДС.

Руководитель СБУ особо отметил, что продолжается инкассаторская работа по выявлению объемов средств, которые еще планировались незаконно вывести за границу.

Как доложил Президенту руководитель СБУ, противоправная деятельность организованной преступной группы была задокументирована, материалы направлены в прокуратуру Днепровского района Киева, которая вчера возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц.

«Владельцы банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях – а следовательно, путем дальнейших следственных действий мы вместе с прокуратурой будем не только документировать, но и привлечем их к ответственности», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время брифинга, глава государства поручил СБУ безотлагательно (кроме расследования уголовного дела, которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать дальнейшую проверку того, каким образом созданы компании-нерезиденты, и совместно с финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности отмеченных компаний-нерезидентов в офшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).

Президент также поручил безотлагательно начать работу с НБУ по лишению банков, которые вели незаконную деятельность, валютных и других лицензий.

Сегодня утром президент Украины В ЮЩЕНКО обсудил с главами НБУ и СБУ проблемы коррупции в банковской сфере. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча состоялась сегодня утром в аэропорту «Борисполь» перед началом однодневного официального визита главы государства в Ватикан.

Налоговики Киева тоже не дремлют: пресечены 134 фиктивные фирмы и 9 конверцентров

Столичная налоговая милиция за январь-апрель пресекла деятельность 134 фиктивных фирм и 9 «конвертационных центров».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, кроме того, подразделением налоговой милиции за январь-апрель выявлено 262 преступления, из них – 253 в особо крупных размерах в сфере налогообложения.

По состоянию на 1 мая по материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено 178 уголовных дел.

С начала текущего года налоговой милицией всего обеспечено поступлений в бюджет в сумме 352 млн. 581 тыс. грн.

В спецаукционе Нацбанка по продаже евро 29 мая участвовал 1 банк

В спецаукционе по продаже евро, который проводил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 29 мая, принял участие один банк.

Как говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ: «В Национальный банк Украины с заявкой на покупку евро обратился один банк, заявка которого была полностью удовлетворена: было продано 13 тыс. евро по курсу 10,9 гривень за 1 евро».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

ТЭК: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» сегодня возобновило поставки украинской электроэнергии в Польшу в адрес компании Zomar S.A. (Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО.

«Поставки возобновлены сегодня», - сказал он, отметив при этом, что возобновление экспорта в данном направлении обеспечит увеличение загрузки отечественных электростанций.

По словам В.БОНДАРЕНКО, мощность поставок в Польшу составляет порядка 100 МВт.

Комментируя вопрос о цене экспортируемой польскому контрагенту электроэнергии, директор «Укринтерэнерго» сказал: «Украинская электроэнергия экспортируется в Польшу по цене, которая превышает оптовую рыночную цену на внутреннем рынке или, другими словами, цены для украинских потребителей».

Он уточнил, что в рамках действующего контракта цены на экспортируемую в Польшу электроэнергию будут пересматриваться ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент.

Директор компании отметил, что аналогичный подход уже на протяжении нескольких лет «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая производится в "острове Бурштынской ТЭС" и продается на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией. Поэтому цены на экспортируемую в Европу украинскую электроэнергию превышают цены, устанавливаемые для внутреннего рынка.

Ранее цены на поставляемую в Польшу украинскую электроэнергию не были привязаны к прогнозной оптовой рыночной цене, устанавливаемой НКРЭ, и определялись в ходе переговоров «Укринтерэнерго» и Zomar.

Напомним, что экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.

Украина в 2008 году снизила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч, при этом доходы Украины от экспорта электроэнергии в 2008 году возросли на 26,8% (на 101,6 млн. долл.) по сравнению с 2007 годом – до 480,4 млн. долл. Причина увеличения доходов на фоне снижения объемов экспорта – значительный рост цен на экспортируемую электроэнергию в прошлом году.

РФ с 1 июня повышает экспортную пошлину на нефть

В РФ 1 июня 2009г. вступает в силу постановление правительства от 26 мая с.г. N447 о повышении ставки экспортной таможенной пошлины на сырую нефть со 137,7 долл./т до 152,8 долл./т. Текст документа был опубликован 28 мая 2009г. в "Российской газете". Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются до 115,2 долл./т, а на темные нефтепродукты - до 62,1 долл./т.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К числу темных нефтепродуктов отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты, нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Нулевые экспортные пошлины установлены с 1 января 2009г. на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы, а также ранее - на нефтяной кальцинированный кокс.

Напомним, с 1 мая экспортная пошлина на нефть увеличилась со 110 долл./т до 137,7 долл./т в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 апреля с.г. N366. При этом экспортная пошлина на светлые нефтепродукты установлена с 1 мая на уровне 105,1 долл./т, на темные нефтепродукты - 56,6 долл./т.

Правительство РФ с осени 2008г. рассчитывает экспортные пошлины на нефть, исходя из месячного мониторинга цен, передает РБК.

Справка УНИАН. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.

На шахте в Китае погибли 30 человек. Украина направила соболезнование

Киев. 30 мая. УНИАН. Жертвами взрыва рудничного газа на угольной шахте в Китае стали 30 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Детонация метана случилась на угледобывающем предприятии Тунхуа в мегаполисе Чунцин, когда под землей находился 131 горняк. Удалось спасти 101 рабочего, однако четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Шахта Тунхуа действует уже более 50 лет, на ней добывалось до 600 тысяч тонн угля в год.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР аварии на предприятиях этой отрасли уносят до 7 тысяч жизней.

Самой масштабной катастрофой на угольных разработках в истории КНР стал произошедший в феврале 2005 года взрыв рудничного газа на шахте "Суньцзявань" в провинции Ляонин. Тогда погибли более 200 человек.

Химпром: «Карпатнафтохиму» не возвращают 134 миллиона НДС

ООО «Карпатнафтохим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) обеспокоено невозвращением из Государственного бюджета 134 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Об этом идет речь в сообщении химического предприятия, которым располагает УНИАН.

Несмотря на то, что эта сумма включена в реестр бюджетного возмещения за май 2008 г. – январь 2009 г. и сроки возвращения средств уже давно прошли, однако, по информации "Карпатнафтохима", «до сих пор не осуществляются никакие денежные переводы на текущий счет предприятия». В связи с этим у него отсутствуют оборотные средства для обеспечения своевременной выплаты зарплаты работникам и недопущения нарушения сроков завершения строительства и введения в эксплуатацию новых производств.

Как сообщал УНИАН, «Карпатнафтохим» строит завод по производству поливинилхлорида суспензионного и новое производство хлора и каустической соды мембранным способом. Общая стоимость этих проектов – 350 млн. долл. США.

Игорный бизнес: Власти Киева предлагают игорному бизнесу новые условия

Киевские власти обнародовали проект изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений в столице.

Текст проекта размещен на официальном портале столичной власти с целью ознакомления с изменениями, которые планируется утвердить и ввести в Киеве.

В частности, новые лицензионные условия включают пункт, в котором определено, что площадь, на которой размещается один игровой автомат в игровом зале, не должна быть меньше 6 квадратных метров.

Также в наработанном проекте отмечается, что игорные заведения не могут размещаться в жилых домах, заведениях здравоохранения, учебных заведениях, органах государственной власти и местного самоуправления, культовых сооружениях, банковских учреждениях, библиотеках, музеях и галереях, производственных помещениях, на территориях и в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, на станциях метрополитена и подземных переходах, на остановках общественного транспорта, в объектах коммунальной собственности.

Кроме того, определено, что игорные заведения не должны размещаться ближе чем за 500 метров (с отсчетом по пешеходной зоне) от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, где учатся дети в возрасте до 18 лет, заведений здравоохранения и культовых сооружений.

Главным разработчиком нового регуляторного акта является Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Киевской городской государственной администрации.

Все предложения и замечания к проекту будут приниматься по 27 июня.

Предусматривается, что новая редакция документа усилит контроль за недопущением к игре лиц, не достигших 18 лет, незаконных и неэтичных действий посетителей или работников игорного заведения, предупреждением случаев угрозы жизни и здоровью лиц, которые находятся в помещении игорного заведения.

В проекте отмечается, что альтернативой предложенному регуляторному акту может быть принятие Верховной Радой Закона “Об азартных играх в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел взрыв, погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести.

15 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

Транспорт: Плацкарт и СВ с 1 июня снова подорожали

Сегодня, 1 июня, состоялся второй этап повышения железнодорожных тарифов во внутреннем сообщении в рамках приказа Министерства транспорта и связи Украины о повышении тарифов в 2009 г. - в плацкартных вагонах — на 4,7%, в купейных и СВ — на 7,4%.

Напомним, в этом году, согласно приказу Минтранссвязи от 23 февраля 2009 г. №205, запланировано два этапа повышения ж/д тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении. В соответствии с данным приказом, на первом этапе повышения, с 9 марта 2009 года, тарифы на перевозку пассажиров возросли также на 4,7% в плацкартных вагонах, в купейных и СВ — на 7,4%.

Таким образом, общее повышение стоимости проезда в 2009 г. составляет 9,5% для плацкартных вагонов и 15% — для купейных и СВ. Общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличивается в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора).

При этом тарифы в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

По данным «Укрзализныци», после повышения тарифы все равно остаются ниже, чем в соседних государствах. К примеру, стоимость проезда, в зависимости от фирменности поезда, в плацкартном вагоне российских железных дорог выше на 3-64%, в купейном и СВ - на 17-209%.

В 2007 году тарифы повысились на 15% – по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.

Порт «Южный» до 2015 г. вложит в развитие 910 млн. долл. капитальных инвестиций

Порт «Южный» планирует до 2015 года вложить в развитие 910 млн. долл. капитальных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник морского торгового порта «Южный» Юрий КРУК в ходе презентации программы развития порта до 2015 года в понедельник.

По его словам, в частности, программу планируется реализовать за счет собственных средств предприятия, банковских кредитов, отечественных и иностранных инвестиций. При этом 310 млн. долл. составят собственные инвестиции порта, 600 млн. долл. – средства инвесторов и операторов портовой деятельности.

В частности, предусматривается строительство причальных сооружений в акватории порта, количество которых к 2015 году достигнет 32-х. Предусмотрено также строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого хранения мощностью хранения 1,2 млн. тонн в год (причал №9); строительство аналогичного комплекса на причале №10 пропускной способностью 1,2 млн. тонн в год; реконструкция комплекса по перегрузке строительных грузов мощностью до 1 млн. тонн в год (причал №38); строительство специализированного экспортно-импортного перегрузочного комплекса навалочных грузов (уголь, руда) пропускной способностью 4,4 млн. тонн в год (причалы №№ 7, 9).

Кроме того, программа предусматривает развитие территорий, прилегающих к акватории порта со строительством новых причалов, в частности, строительство причалов №11, №11-а, где будет размещен специализированный угольный комплекс; строительство причалов №№18% 19, 20, где расположится комплекс навалочных грузов открытого хранения; причалов №№21, 22, 23 со специализированным перегрузочным комплексом для контейнеров, причала №34 со специализированным перегрузочным комплексом зерновых грузов.

По словам Ю.КРУКА, два последние проекта будут реализованы уже в этом году: инвестором комплекса для контейнеров мощностью 1,5 млн. TEU в год выступает ООО «Трансивестсервис», а комплекса зерновых грузов мощностью 2 млн. тонн в год - ООО «Бориваж».

Начальник морпорта отметил, что реализация указанных работ по развитию порта позволит до 2015 года повысить его пропускную способность до 81,36 млн. тонн по сравнению с 35,4 млн. тонн, обработанных в прошлом году.

Винский: Морские порты до конца года проведут дооценку основных средств

Морские торговые порты Украины до конца года проведут дооценку основных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, соответствующая задача поставлена перед главой Государственной администрации морских и речных портов, а также перед начальниками портов.

«Сейчас идет дооценка в портах основных средств до реальной рыночной их цены, и тогда, хоть и не будут такие цифры (высокие – УНИАН) чистой прибыли звучать, но будут звучать на порядок выше цифры амортизационных отчислений», - отметил министр.

Напомним, ранее И.ВИНСКИЙ критиковал позицию портов, которые не проводят дооценку своих основных средств.

Пираты физически воздействовали на экипаж «Арианы»

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о применении сомалийскими пиратами физического влияния на украинцев - членов экипажа судна «Ариана».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он заметил, что после появления в СМИ информации о применении пыток к членам экипажа “Арианы” Министерство иностранных дел получило оперативное подтверждение этой информации от посольства Украины в Греческой Республике, которое поддерживает постоянную связь с компанией – оператором судна.

«Было подтверждено, что пираты пытались физически влиять на членов экипажа для активизации переговорного процесса с целью удовлетворения их требований», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая. Корабль вышел из Бразилии на Ближний Восток и вез 35 тыс. тонн сои.

Владельцем судна является компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператор – британская Seven Seas Maritime.

За освобождение судна пираты требуют 10 млн. долларов.

27 мая мать второго механика судна Лариса МУРУГОВА заявила, что пираты пытают членов экипажа "Ариана". По словам Л.МУРУГОВОЙ, ей позвонил по телефону сын и сообщил о пытках.

Автопром: Президент США Барак Обама объявит о начале процедуры банкротства GM

Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN cо ссылкой на источники в администрации Обамы. По данным источников, президент в специальной речи, посвященной ситуации с GM, изложит преимущества так называемого контролируемого банкротства и выразит надежду на то, что данное решение позволит сохранить компанию, занимающую столь важное место в американской экономике. Кроме того, как ожидается, в понедельник GM объявит о сокращении порядка 20 тысяч рабочих мест и закрытии примерно десяти заводов. Недавно автопроизводитель объявил о намерении продать такие бренды, как Pontiac, Saturn, Saab и Hummer, а также о сокращении на 40% своей дилерской сети, насчитывающей 6 тысяч центров. Федеральное правительство выделило на поддержку двух крупнейших американских автопроизводителей - GM и Chrysler - 25 миллиардов долларов. Взамен президент Соединенных Штатов дал компаниям ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку. Переговоры между правительственными чиновниками и акционерами ведутся уже несколько месяцев. Банкротство GM, как и в случае с компанией Chrysler, фактически будет обозначать реструктуризацию компании и переход ее под госконтроль.