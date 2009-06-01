Гриценко настаивает на рассмотрении вопроса об отставке Еханурова

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на необходимости рассмотрения на этой пленарной неделе вопроса о возможной отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете ВР.

По словам А.ГРИЦЕНКО, «нужно решать вопрос по министру обороны».

При этом он добавил: «Поставим жирную точку или постную точку - не имеет никакого значения, но не может силовая структура оставаться в таком неопределенном состоянии».

А.ГРИЦЕНКО предлагает в четверг, 4 июня, рассмотреть данный вопрос в сессионном зале парламента.

По его словам, необходимо заслушать председателя Контрольно-ревизионного управления Николая СИВУЛЬСКОГО и самого министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА.

«Нужно принять решение – любое, но поставить точку для того, чтобы не было такой ситуации вокруг силовой структуры», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил на Согласительном совете лидеров фракций во вторник или среду обсудить данный вопрос, и «мы увидим, какой является позиция».

По его словам, это необходимо сделать, «чтобы иметь определенность на этой неделе» по данному вопросу.