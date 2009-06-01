Литвин: ВР не будет определять новую дату выборов

На этой неделе парламент не будет рассматривать проект постановления относительно определения новой даты проведения очередных выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный избранник.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Решением от 12 мая КС признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента на 25 октября.

20 мая В.ЛИТВИН зарегистрировал в парламенте проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины”. Документом предусматривается назначить очередные выборы главы государства на 17 января 2010 года.