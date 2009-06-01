ВР зарегистрировала проект постановления об отставке Еханурова

14:50, 01 июня 2009
Разное
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Сообщил Писаренко

Народные депутаты от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН и Валерий ПИСАРЕНКО зарегистрировали в парламенте проект постановления об освобождении Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил В.ПИСАРЕНКО.

Он выразил надежду, что в четверг, 4 июня, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Верховной Рады Украины.

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