ВР зарегистрировала проект постановления об отставке Еханурова

Народные депутаты от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН и Валерий ПИСАРЕНКО зарегистрировали в парламенте проект постановления об освобождении Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил В.ПИСАРЕНКО.

Он выразил надежду, что в четверг, 4 июня, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Верховной Рады Украины.