ВР зарегистрировала проект постановления об отставке Еханурова
14:50, 01 июня 2009Разное
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Сообщил Писаренко
Народные депутаты от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН и Валерий ПИСАРЕНКО зарегистрировали в парламенте проект постановления об освобождении Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил В.ПИСАРЕНКО.
Он выразил надежду, что в четверг, 4 июня, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Верховной Рады Украины.
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