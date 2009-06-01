Владелец «Барабашово» не видит связи между тремя пожарами

Сегодня нет оснований говорить об очевидной взаимосвязи трех пожаров в торговом центре «Барабашово».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил генеральный директор ООО «Хароптторг», которому принадлежит ТЦ «Барабошово», Андрей ШЕСТАКОВ.

По его словам, причиной первого пожара в торговом центре была неосмотрительность во время проведения строительных работ.

«По второму пожару следственные действия продолжаются. Причины – короткое замыкание или открытый огонь. Других причин пока никто не придумал», - сказал А.ШЕСТАКОВ.

Говоря о третьем пожаре, А.ШЕСТАКОВ отметил, что на момент его выявления торговый центр уже был закрыт.

«Все подписи в журнале сдачи-закрытия стоят. Поэтому нет таких причин, чтобы говорить о человеческом факторе», - подчеркнул он.

«Я не могу провести никаких параллелей между этими тремя пожарами, кроме разве что то, что все они произошли на площадке №3 – так называемом «вьетнамском рынке», - сказал А.ШЕСТАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Харькове в торговом центре «Барабашово» произошел пожар. Огнем были охвачены 4 павильона. Площадь пожара составляла около 40 кв. метров. Пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Это уже третий пожар в ТЦ за последний год. Один из пожаров, ущерб от которого составлял около 50 млн. грн., произошел в апреле 2008 года, второй – в августе 2008 года.