Ющенко: Украина высоко ценит отношения с Ватиканом

Украина высоко ценит уровень доверия и открытости, присущий отношениям с Ватиканом, и готова и в дальнейшем прилагать максимальные усилия ради сохранения этой позитивной атмосферы в отношениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, это глава государства Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул во время встречи с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что между Украиной и Апостольской столицей существуют постоянные связи, напомнив, что в марте этого года исполнилось 90 лет со времени основания дипломатической миссии Украинской Народной Республики при Святом Престоле.

В.ЮЩЕНКО и Т.БЕРТОНЕ также коснулись темы европейской интеграции Украины. Курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным и является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Президент отметил при этом, что в Украине высоко ценят поддержку Ватикана в этом направлении, выразив надежду, что Святой Престол и в дальнейшем будет оставаться нашим искренним союзником в этом деле.

«Христианское измерение национальной идентичности украинцев неразрывно связано с осознанием нашей принадлежности к европейскому цивилизационному пространству», - подчеркнул глава Украинского государства.

Отдельное внимание на встрече было уделено сотрудничеству Украины с Ватиканом в рамках международных организаций.

Президент Украины во время встречи также поблагодарил за постоянную поддержку Ватиканом инициатив нашего государства по международному признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

На встрече также была положительно отмечена активизация двустороннего сотрудничества с Ватиканом в культурно-гуманитарной сфере.

С украинской стороны участие во встрече приняли в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ и заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.