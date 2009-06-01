Обвинения в адрес Минюста - это конкурентная борьба

Обвинение в адрес Министерства юстиции Украины и лично министра Николая ОНИЩУКА в коррупционных злоупотреблениях является “конкурентной борьбой отдельных бизнес-структур, которые стремятся получить доступ к рынку услуг и закупок, предоставляемых государственными предприятиями, подведомственных Минюсту”.

Это подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Министерства юстиции.

”1 июня 2009 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об освобождении Н.ОНИЩУКА от должности министра юстиции. Основанием для этого стали заявления со стороны отдельных политиков в адрес Министерства юстиции и лично министра юстиции Н.ОНИЩУКА, относительно вроде бы коррупционных злоупотреблений в деятельности государственных предприятий, находящихся в подчинении Минюста”, - говорится в заявлении.

Министерство юстиции “удивлено безосновательными заявлениями политиков относительно так называемых признаков коррупционных действий, а также практическими шагами, предпринимаемыми политиками в результате собственных заявлений. Абсурдность обвинений является очевидной”.

В этой связи пресс-служба Министерства юстиции считает необходимым отметить, что государственные предприятия, подведомственные Минюсту, не финансируются из государственного бюджета. Эти предприятия создавались как хозяйственные субъекты для предоставления услуг и выполнения работ в порядке, определенном законами Украины. Предприятия действуют на принципах самоокупаемости и самофинансирования, говорится в заявлении.

Подведомственные предприятия реализуют свою хозяйственную компетенцию в соответствии с условиями заключенных ими договоров. Министерство юстиции, как и любой центральный орган государственного управления, не имеет права и, согласно закону, не может вмешиваться в хозяйственную деятельность подведомственных предприятий, в том числе, не может давать никаких указаний или поручений, которые касаются предмета деятельности указанных предприятий, отмечает пресс-служба.

Проверка деятельности подведомственных предприятий находится в компетенции контролирующих и правоохранительных органов и судов. За время функционирования предприятий, подведомственных Министерству юстиции, уполномоченными органами осуществлялись плановые и внеплановые проверки, а также другие мероприятия финансового контроля за расходованием средств, учетом и отчетностью указанных предприятий.

При этом, как констатируют в ведомстве, тех нарушений, о которых говорится в соответствующих заявлениях политиков, выявлено не было.

”Не менее абсурдными выглядят и суммы, которые называются в подтверждение вроде бы обнаруженных злоупотреблений. Чтобы понять необоснованность и надуманность названных цифр, стоит только отметить, что весь годовой бюджет Министерства юстиции составляет сумму втрое ниже озвученной. При этом, около 80% расходов идет на выплату заработной платы”, - заявляют в ведомстве.

В этой связи Министерство юстиции “отмечает отсутствие достоверных фактов в подтверждение заявлений политиков”.

Природу таких заявлений министерство видит в “конкурентной борьбе отдельных бизнес-структур, стремящихся получить доступ к рынку услуг и закупок, которые предоставляются государственными предприятиями, подведомственными Минюсту, и создать для себя преимущества в этой борьбе”.

”Однако вряд ли этим планам удастся осуществиться посредством втягивания Министерства юстиции и его руководителя в подобные игрища. Что касается бизнесовых интересов отдельных политиков, то Минюст не принимал и не будет принимать в этом участия”, - подчеркивается в заявлении ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Н.ОНИЩУКА от должности министра юстиции Украины. Проект постановления инициирован народным депутатом Игорем КАЛЕТНИКОМ (фракция КПУ).

Сегодня же на заседании Согласительного совета ВР лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что «там (в Минюсте) налицо все признаки коррупции. Необходимо рассмотреть как вопрос в отношении министра, так и в отношении системы юстиции в целом».

Лидер коммунистов заметил, что, по данным КПУ, через Министерство юстиции происходило отмывание средств на сумму 3,5 млрд. грн.