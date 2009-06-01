Курс НБУ на 02.06.09

Официальный курс НБУ на 02.06.09100 USD США – 761.0500 (1 июня – 761.8500) 100 EUR – 1082.2131 (1 июня – 1074.0561) 10 RUR – 2.4754 (1 июня – 2.4588) Учетные курсы банковских металлов на 02.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-75115.63 (1 июня-74051.82) 961 XAG 10 Серебро-1207.03 (1 июня-1182.39) 962 XPT 10 Платина-92695.89 (1 июня-88603.16) 964XPD10 Палладий-18112.99(1 июня-17903.48)

Официальный курс НБУ на 02.06.09 100 USD США – 761.0500 (1 июня – 761.8500) 100 EUR – 1082.2131 (1 июня – 1074.0561) 10 RUR – 2.4754 (1 июня – 2.4588) Учетные курсы банковских металлов на 02.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-75115.63 (1 июня-74051.82) 961 XAG 10 Серебро-1207.03 (1 июня-1182.39) 962 XPT 10 Платина-92695.89 (1 июня-88603.16) 964XPD10 Палладий-18112.99(1 июня-17903.48)

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